Estas son las 7 comunas de Santiago más afectadas por olas de calor en los últimos 10 años

Las olas de calor han afectado a gran parte del planeta durante 2023. La combinación del calentamiento global, el cambio climático y el fenómeno de El Niño está empujando las temperaturas globales a niveles récord, convirtiéndolo en el año más caluroso desde que existe registro.

Chile no es la excepción. Las olas de calor ya no son exclusivas del verano, presentándose también en otras estaciones del año como el invierno. Santiago acumula a la fecha un total de nueve olas de calor, el segundo mayor registro de la historia, solo superado por 2020 que anotó 10. Y eso no es todo, ya que se espera un verano con temperaturas extremadamente altas, de hasta 43°C en algunas zonas del país.

Considerado este escenario, un estudio realizado por Corporación Ciudades, la Universidad Católica, la Cámara Chilena de la Construcción y la Fundación Techo, analizó en detalle la cantidad de olas de calor y sus consecuencias en el Gran Santiago, determinando las comunas y unidades vecinales (barrios) más y menos afectadas por este fenómeno climático.

Las 7 comunas más afectadas por olas de calor en Santiago

Se considera ola de calor (diurna) cuando la temperatura máxima diaria se ubica dentro del 10% de mayor temperatura por tres o más días consecutivos en cualquier época del año. Esta situación es de tal gravedad, que incluso puede producir la muerte, transformándose en un problema de salud pública emergente.

En su estudio, los investigadores analizaron las temperaturas de los últimos 10 años en el Gran Santiago, identificando el verano de 2019/2020 como el período con la mayor cantidad de olas de calor (6). Dentro de éste, el 26 de enero del 2020 fue el día que registró la más alta temperatura, cercana a 40°C.

El gráfico muestra las temperaturas promedio en las diferentes comunas del Gran Santiago. Fuente: Corporación Ciudades en base a NASA/USGS

Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades, señala que en las ciudades existen variados elementos que pueden influir en la exposición a islas de calor, sin perjuicio de ellos, vemos que hay tres razones principales por las que las comunas del sector poniente son las más afectadas:

1. Ubicación geográfica: el sector oriente de Santiago tiene una mayor altitud, lo que produce un comportamiento de los vientos que propicia una mejor ventilación y por ende una presencia de temperaturas más bajas comparadas con las del sector poniente.

2. Baja cobertura vegetal: menos vegetación principalmente, ya que no hay cursos de agua importantes en torno a esta zona y en consecuencia son más secos. Así mismo, son muy bajos los niveles de cobertura vegetal y áreas verdes públicas producto de una mala planificación y gestión urbana.

3. Superficies pavimentadas y morfología urbana: varias comunas del sector poniente presentan un gran porcentaje de superficie pavimentada, lo que tiene como consecuencia directa el aumento de las temperaturas. Así también, algunas zonas de edificios en altura continuos que reducen el flujo del viento.

En relación a la cobertura vegetal, “un estudio que hicimos el año pasado señaló que, en promedio, el 26,8% del continuo de construcciones urbanas está cubierto por vegetación en el país, estando el Gran Santiago bajo el promedio con 22,3%”, establece Andrade.

Las 7 comunas más afectadas por olas de calor en Santiago: impacto directo

Durante los 10 años analizados, las temperaturas máximas diarias afectaron con mayor fuerza al sector norponiente del Gran Santiago, sostiene el análisis. Considerando el promedio de éstas, las comunas más afectadas fueron:

1. Quilicura (39,7°C)

2. Renca (39,1°C)

3. Cerrillos (38,9°C)

4. Pudahuel (38,6°C)

6. Cerro Navia (38°C)

7. Conchalí (37,9°C).

La ora cara de la moneda la viven las comunas del sector oriente, las que promediaron una menor temperatura durante el período analizado por Corporación Ciudades y la Universidad Católica. Lo Barnechea promedió 33°C, Vitacura 33,5°C, Las Condes 33,6°C, Providencia 34,3°C, La Reina 34,3°C y Peñalolén 34,5°C.

Hoy en Chile existen muy pocos estudios sobre el impacto directo que tienen las olas de calor o las altas temperaturas en la población, sostiene Andrade, “pero sí existen estudios internacionales que indican que los adultos mayores son los principales afectados por este fenómeno”.

Por ejemplo, añade, “España ha experimentado un aumento de muertes cercano al 8% en períodos de olas de calor, siendo la población adulta mayor con problemas cardíacos la más afectada. Este fenómeno se está transformando en un problema de salud pública emergente debido a la fuerte alza de envejecimiento de la población en este país”.

Los adultos mayores son los mas afectados por las olas de calor. Foto: Andres Perez

En ese sentido, un diseño de ciudad que considere esta problemática debe poner a su disposición mayores áreas verdes (que pueden disminuir las temperaturas) y espacio público con mayores sombras, arbolado urbano y espacios techados que permitan disminuir los efectos durante las olas de calor.

Lo anterior toma especial relevancia dado que según el INE, el país avanza en su envejecimiento poblacional debido a la persistente baja en los niveles de fecundidad, la reducción de la mortalidad en edades tempranas y la mayor esperanza de vida, la que superaría los 85 años en 2050, señala Andrade.

“El porcentaje de personas de 60 años y más que vive en Chile, respecto a la población total, ha ido aumentando progresivamente en las últimas décadas, y si bien en 1992 este grupo etario equivalía al 9,5% del total de habitante del país, en 2022 aumentó al 18,1% y se espera que en 2050 las personas mayores equivalgan al 32,1% de la población. Es decir, un 30% de personas mayores al 2050 en un contexto en que cada año aumentan también las olas de calor”, agrega.

Estas son las comunas más afectadas por olas de calor en Santiago

El estudio urbano también identificó las unidades vecinales (barrios en los que existe una junta de vecinos) más afectadas por olas de calor dentro de cada comuna, considerando el peak de temperatura, analizando la subdivisión de cada territorio, lo que reveló que el 57% (20 de un total de 35) de las comunas del Gran Santiago presentaron más del 75% de sus unidades vecinales afectadas por temperaturas por sobre el promedio.

Dentro de estas 20 comunas, destacan los casos de Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí, Lo Espero, Pedro Aguirre Cerda, Quilicura y San Ramón, con un 100% de su territorio urbano afectado por temperaturas por sobre el promedio del Gran Santiago.

Las comunas que no registraron temperaturas por sobre el promedio en sus unidades vecinales, al igual que en el análisis a nivel de comunas, se encuentran las ubicadas en el sector oriente: Vitacura, Las Condes y Providencia, aunque se suma una: Padre Hurtado.

Dentro de las unidades vecinales más afectadas, las que cuentan con una mayor cantidad de población y mayor densidad (hab./hectárea) se encuentran en San Bernardo, El Bosque, Quilicura, Lo Prado y San Joaquín.

De las 10 unidades vecinales con mayor densidad afectada por los efectos generados por olas de calor, Lo Prado presenta la unidad vecinal que alberga la mayor cantidad de personas, mientras que El Bosque en su totalidad tiene una mayor cantidad de población afectada (10.507 habitantes por hectárea).

De las 10 unidades vecinales con mayor densidad afectada por los efectos generados por olas de calor del año, Lo Prado es la que alberga la mayor cantidad de personas, mientras que El Bosque es la que en su totalidad tiene una mayor cantidad de población afectada (10.507 habitantes por hectárea).

Estas son las comunas más afectadas por olas de calor en Santiago

Los responsables de la investigación concluyen que el sector norponiente del Gran Santiago, concentra las comunas más afectadas por las olas de calor registradas en los últimos 10 años.

La comuna de El Bosque presentó cuatro de las 10 unidades vecinales con mayores concentraciones de población afectadas por olas de calor registrada en el Gran Santiago dentro del período analizado.

Durante éste, se registró una tendencia sostenida sobre las comunas que se ven más impactadas por las altas temperaturas en el Gran Santiago. Es de esperar que esta tendencia se mantenga en los próximos años, agravado por el cambio climático.

Una vez presentado el estudio, el siguiente paso es generar alianzas con entidades que realicen intervenciones capaces de disminuir la temperatura a través de acciones concretas en las unidades vecinales identificadas dentro de este análisis.