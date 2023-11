En la búsqueda constante de un estilo de vida saludable, la alimentación se posiciona como un tema central que va más allá de las modas y las tendencias, siendo en un pilar fundamental para el bienestar general.

La información nutricional es un componente clave y los expertos en salud han asumido un papel crucial en la orientación de la población hacia elecciones alimenticias más informadas. Desde la promoción de una dieta rica en frutas, verduras y granos enteros hasta la importancia de las proteínas magras. Sin embargo, existen alimentos que suenan saludables pero que en realidad no lo son.

La Doctora Mijin Brown, más conocida en TikTok como Dr. Midge ha causado revuelo entre sus 89 mil seguidores con su video más reciente en donde destaca cinco alimentos que creías que eran saludables pero no lo son, desde la perspectiva de la insulina.

Cinco alimentos que creías que eran saludables pero no lo son

El primer alimento que destaca como una amenaza es la fruta y los jugos de fruta. “¿Sabías que algunos jugos de frutas tienen tanta azúcar como una lata de refresco? Incluso la variedad sin azúcar puede tener hasta 26 g de carbohidratos, lo que equivale aproximadamente a seis cucharaditas de azúcar. Todo ello, con muy poca fibra” afirmó la Dra. Midge en el video, que ha acumulado más de 1 millón de visitas en TikTok.

Explica que los zumos de fruta y las frutas pueden ser menos saludables de lo que uno piensa debido a su alto contenido de azúcar. Además, los jugos también carece de la fibra que acompaña el consumo de una fruta entera.

Por si fuera poco, el “dulce de la naturaleza” no es una opción segura, explica la Dra: “Las frutas de hoy, incluso las verduras de hoy, no se parecen en nada a lo que eran hace mucho tiempo en la naturaleza”, dijo. “La mayoría eran pequeñas, fibrosas y no demasiado dulces, pero hoy en día la fruta es una locura”.

“Han sido diseñados para ser más grandes, más dulces y menos fibrosos, todo lo cual afecta nuestros niveles de azúcar en sangre”. Pero eso no significa que deba eliminar la fruta de golpe, según las Pautas dietéticas para estadounidenses 2020-2025, los adultos deben consumir aproximadamente 2 tazas de fruta por día.

Por lo que es importante diferenciar las frutas, como los mangos, piñas, plátanos y uvas que deben “tratarse como un postre”, señala la Dra, ya que estas frutas tienden a ser más ricas en azúcares naturales, especialmente fructosa. Aunque son azúcares naturales y vienen acompañados de fibra y otros nutrientes, su alto contenido puede influir en la consideración de estas frutas como algo más cercano a un postre.

Los siguiente alimentos son la leche de avena, la avena y las galletas de arroz. Estos alimentos, tienen un “enorme impacto glucémico” después de comerlos y aunque generalmente se consideran básicos en una dieta saludable, pueden provocar aumentos significativos en los niveles de azúcar en sangre, lo que podría provocar resistencia a la insulina.

Esta afección está relacionada con diversas enfermedades como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedad del hígado graso, síndrome de ovario poliquístico, hipertensión, obesidad, disfunción eréctil, demencia, migrañas, entre otras.

La leche de avena puede contener aditivos nocivos (como conservantes, emulsionantes y espesantes) y azúcares agregados, lo que no es bueno para la salud intestinal ni la salud en general. “Una taza de leche de avena tiene 15 g de carbohidratos, y no hablamos de los que tienen azúcar añadido”, explicó.

Avena

Respecto a la avena, la Dra. Midge anunció que es una recomendación controvertida para los diabéticos que necesitan limitar su consumo de carbohidratos. Si bien la avena es un alimentos de bajo índice glucémico, hay algunas marcas y variedades que contienen azúcar agregada, lo que puede causar fluctuaciones rápidas en el azúcar en sangre, lo que resulta en una mayor liberación de insulina y la consiguiente resistencia a la insulina.

Es por esto que la Dra. recomienda evitar los tipos de avena con sabor y optar por la más simple, y siempre es recomendable revisar la tabla nutricional, entre menos ingredientes mejor es la calidad del alimento.

Las galletas de arroz a menudo son promocionadas como opciones de snack bajas en calorías, sin embargo, tienen un alto contenido de carbohidratos y falta de fibra dijo la Dra. Además, es difícil “estar satisfecho” comiendo solo galletas de arroz, a menos que se le agregue algo.

La Dra. Brown dijo: “La razón por la que todos estos alimentos no son tan saludables es porque tienen un enorme impacto glucémico después de comerlos. Cuanto mayor es el impacto glucémico, mayor es el impacto de la insulina, y eso no es bueno, ya que conduce a la resistencia a la insulina”.

Pero no todo es tan malo como parece. La clave está en “comer de todo con moderación” y ofreció sustitutos para estos alimentos, como leche de coco o almendras sin azúcar, comer fruta entera en lugar de jugo, yogur de coco natural en lugar de avena o cambiar pasteles de arroz por palitos de apio.