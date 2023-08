Durante el próximo período de primavera – verano se prevén temperaturas máximas en la zona central del país que podrían alcanzar, incluso, los 41°C o 42 °C en Chillán y Los Ángeles, con los subsecuentes riesgos para la población y el ecosistema.

Así lo establece una investigación proyectiva sobre los escenarios de eventos cálidos y olas de calor realizado por Patricio González, académico del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología (CITRA) de la Universidad de Talca.

Según el investigador, el análisis que se centra en las ciudades de Santiago, Talca, Chillán y Los Ángeles, detalla que, “este verano 2023-2024 debiera ser, según el modelo climático CITRA, uno de los más calurosos en cuanto a temperaturas máximas extremas en el área geográfica indicada”.

De acuerdo a los datos obtenidos, se espera que se registren olas de calor de tres a diez días consecutivos, “con temperaturas máximas extremas promedio sobre los 35° C, asimismo eventos cálidos de uno o dos días con temperaturas máximas extremas diarias que oscilarían entre los 37°C a 39° C en Santiago; 39°C a 40° C en Talca; y de 41°C a 43°C en Chillán y en Los Ángeles”, asegura el agroclimatólogo.

Hasta 27°C: racha de calor en Santiago marcará un nuevo y peligroso récord climático

Pero el calor se está adelantando. Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) este domingo, la estación Quinta Normal podría registrar hasta 26°C, mientras que el lunes, la misma estación podría anotar inusuales 27°C.

Aunque no se tratará de un récord, pues el 28 de agosto de 2022, la misma estación registró históricos 30,5°C, la temperatura más alta para un invierno en Santiago, si podría igualarse otra marca. Si se cumplen los pronósticos para este fin de semana, Santiago y la zona central completarán la décima ola de calor del año, igualando la marca de 2020, el año con más olas de calor en la capital hasta ahora.

“Con esto, en un tiempo absolutamente récord de menos de ocho meses, se igualaria el récord absoluto de número de olas de calor en Santiago establecido en 2020″, dice el climátólogo de la U. de Santiago, Raúl Cordero.

“Quedan cuatro meses y medio por delante lo que hace es muy probable que el récord del 2020 caiga pronto y este 2023 sea el año con más olas de calor jamás registrado en Santiago y en la zona central”, añade.

Dice que los 27°C pronosticados para el próximo lunes en Santiago, quedan además muy cerca del récord absoluto para la primera quincena del mes de agosto, establecido el 9 de agosto de 1997 con 28,7°C.

“Esta extraordinaria sucesión de olas de calor ha hecho que este 2023 sea hasta la fecha en Santiago, el año más cálido jamás registrado en terminos de temperaturas máximas”, señala.

La línea roja del gráfico muestra como las temperaturas máximas de 2023 han estado por sobre los promedios históricos.

Y el regimen de altas temperaturas no se detendrá. Según Patricio González, “la variables como el cambio climático y, puntualmente, el fenómeno de El Niño contribuyen poderosamente a que en el siglo XXI se estén sobrepasando los 40° C en algunas ciudades de Chile o, acercándose a ese valor”.

El modelo predictivo utilizado en su estudio, consideró factores como el alza inusitada de la temperatura de la Tierra, el evento de El Niño, el aumento récord de la temperatura de los océanos registrados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y el desplazamiento y robustecimiento del Anticiclón del Pacífico, el cual genera altas presiones subtropicales.

“La anterior conjunción de factores contribuirá a que los valores récords de temperaturas extremas máximas puedan estar en rangos de 39°C y 42° C en el corredor cálido que se extiende por Talca, Cauquenes, Chillán y Los Ángeles”, establece el académico.

Verano cálido: calor extremo en todo el planeta

El fenómeno no es excluviso de Chile. Julio ya fue el mes más caluroso en la Tierra desde que existe registro. Así lo advirtió la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Servicio Climático Copernicus de la Unión Europea, señalando que la temperatura promedio es de 16,95°C, con la posibilidad cada vez más latente de que 2023 sea el año más caluroso de la historia, superando el registro de 2016.

La situación afecta a todo el planeta. A la fecha, el 27% de la población estadounidense se ha visto afectada por esta ola de calor extrema, es decir, 91 millones de personas. En Europa la situación es similar, afectando a países como Italia, Chipre, Croacia, Grecia y España con extremas en torno a los 40°C, mismo caso en Japón y China.

Chile no es la excepción, ya que también se suma a este fenómeno, pese a que el hemisferio sur se encuentra en invierno.

Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, señaló anteriormente a Qué Pasa que persiste en la cordillera de la zona central, un marcado déficit en la cobertura nival, que se vio acentuado debido a la ola de calor que afectó varias regiones del país la semana pasada.

“Las altas temperaturas relativas no favorecen la persistencia de la cobertura nival y al acelerar el prematuro derretimiento de la nieve estacional, se ha convertido en una seria amenaza para el abastecimiento de agua potable durante el verano en las grandes ciudades de la zona central”, añadió Cordero.