Fact Checking: ¿No te puedes bañar después de vacunarte? ¿Tomar sol o vivir en una región o país cálido previene el Covid-19?

No te puedes bañar después de vacunarte

En redes sociales circula esta información, señalando que hay que evitar bañarse, así como también hacer algunos tipos de dietas, luego de vacunarse contra el Covid-19, ya que podría acarrear consecuencias negativas.

Ignacio Silva, infectólogo jefe de infecciones intrahospitalarias Hospital Barros Luco, señala que es falso, “la respuesta inmune que generan las vacunas no está determinada bajo ninguna circunstancia con la suciedad de la piel o por la flora cutánea, no tiene ninguna relación el baño que produce limpieza de la piel con respuestas inmunes a las vacunas”.

Beatriz Arteaga, directora Escuela Técnico Nivel Superior de Enfermería de Universidad de Las Américas, también considera que es falso. “No existe evidencia científica que avale esta afirmación, las medidas de higiene personal diarias deben mantenerse porque no representan ningún riesgo o contraindicación, muy por el contrario, la ducha o baño diario es una medida que por una parte favorece la higiene personal, y por otra, brinda un estado de bienestar”.

Tampoco se describe algún tipo de alimento o nutriente que interfiera con la respuesta a las vacunas. “De hecho, no hay ninguna restricción alimentaria en relación a la vacunación y tampoco alguna restricción de limpieza de la piel”, añade Silva, académico de la Universidad de Santiago.

Es importante destacar, señala Arteaga, “que la alimentación posterior a la vacuna debe ser una alimentación normal o común, de acuerdo al estado nutricional o condición de salud de cada persona. Es decir, no hay modificaciones de la dieta posterior a la vacuna, solo se recomienda aumentar la ingesta de líquido las primeras 24 a 48 horas, principalmente de agua”.

Tomar sol o vivir en una región o país cálido previene el Covid-19

Una de las tantas fake news que se presentan en redes sociales e internet, apunta al contagio de Covid-19. Más específicamente a que tomar sol o vivir en una región o país cálido, prevendría contraer el virus.

Esta información no es verídica, ya que aún en países cálidos se notifican casos de Covid-19. En lugar de tomar sol se recomienda seguir las medidas de prevención. Silva establece que no es correcto, “ya que no hay ninguna situación climática que prevenga el Covid-19″.

Arteaga concuerda, es totalmente falso. “Desde que comenzamos con la pandemia, el Covid-19 y el microorganismo propiamente tal, no ha tenido preferencia por un tipo de clima, es decir, no existe ninguna evidencia que avale que en climas más cálidos o en donde existe mayor calor, este microorganismo disminuya su proliferación o capacidad de contagio”.

Se han detectado tasas de incidencia de casos similares entre países cálidos y fríos, “así que no hay una relación directa entre el clima y la probabilidad de tener el virus. Probablemente esto sea una extrapolación de algo que sí es cierto y que tiene que ver con que en los lugares con menos sol, las personas tienen más bajo el índice de vitamina D y ésta participa en la respuesta inmune de manera indirecta, pero no hay una relación de causalidad”, explica Silva.

Arteaga señala que la capacidad de contagio no depende de las condiciones climáticas. “Como tenemos claro, está principalmente dada por la distancia entre una persona y otra, y estar sin protección. La posibilidad de tener un clima cálido o tomar sol no tiene ningún respaldo científico de que pueda disminuir la posibilidad de contagiarme con el virus”.

El infectólogo del Hospital Barros Luco señala que el tener la vitamina D más baja no necesariamente va a aumentar el riesgo de tener Covid-19, “pero sí tiene participación en nuestra respuesta inmunológica general, pero no específicamente con el Covid-19″.