Hasta 25 mm y viento norte: 3 sistemas frontales podrían llegar a la zona central en los próximos días

La última fase del ciclón extratropical que afecta a nuestro país se comienza a percibir durante la jornada de hoy, extendiéndose hasta el fin de semana en donde las lluvias llegarían hasta la región de Coquimbo.

El paso de este evento climático ha dejado precipitaciones que bordean los 70 milímetros desde la zona centro sur hacia el sur de Chile.

Según el meteorólogo de la Fundación Huinay PUCV-Enel, Miguel Fernández, “lo que podemos observar en el portal GEOS de la Fundación Huinay PUCV-Enel, es que el ciclón extratropical es el resultado de una condición un tanto olvidada debido a los años de sequía que tanto han afectado a la zona central de nuestro país”.

Considerando lo ocurrido, Fernández dice que “el fenómeno del ciclón extratropical no es ajeno a nuestro país”.

Se trata de una condición típica de invierno, especialmente en invierno con el fenómeno de El Niño presente o en nuestro caso con un Niño en retirada, entrando a condiciones neutrales, sostiene.

Fernández agrega que “el ciclón, que se encuentra casi estacionario, está siendo bloqueado por un centro de alta presión fría, ubicado en la zona polar, lo que ha llevado al centro de baja presión a actuar como imán sobre otros centros de baja presión más pequeños, redirigiéndolos a la zona centro sur de nuestro país”.

Lo anterior ha provocado una serie de sistemas frontales que cruzan por la zona, causando precipitaciones y malas condiciones de tiempo, “especialmente desde la Región del Maule hacia el sur; además la isoterma cero ha estado bastante alta, generando preocupación por la ocurrencia de precipitación líquida en las zonas cordilleranas, lo que aumenta el peligro de aumento de los caudales de los ríos”, añade.

Este sábado llegaría el primer sistema frontal, el segundo el miércoles 12 y no se descarta un tercero para la semana del 17 de junio. Crédito: Aton Chile

Si bien la zona central se ha visto ajena a las condiciones del ciclón extratropical, establece Fernández, “se espera que el siguiente sistema que proviene desde la zona polar llegue hasta la zona central a partir del mañana, seguido de un segundo evento para el miércoles 12 e incluso no se descarta la posibilidad de un tercer sistema frontal para la semana del 17 de junio”.

“Se prevé que cada evento dure al menos un día, con alrededor de 15 milímetros de lluvia acumulada para el primer sistema frontal, mientras que para el segundo se pronostican 25 milímetros; cada uno con la ocurrencia de viento norte y noroeste en la costa”, sostiene el meteorólogo.

Hasta tres sistemas frontales: consecuencias del ciclón extratropical

Al inicio de esta semana no estaba en los planes de nadie que el denominado ciclón extratropical arribara a Santiago. Es más, se descartaba, atribuyendo el fenómeno climático al sur del país.

Sin embargo, como suele ocurrir en la meteorología, el pronóstico va cambiando día a día, muchas veces el clima es impredecible. Y todo indica que así ocurrirá nuevamente.

El fenómeno, poco habitual en nuestro país, comenzó aproximadamente el martes en la noche con las primeras precipitaciones en la zona sur, las cuales se extenderían por varios días más. También denominado gigantesco ciclón, se produce bajo una intensa baja presión asociada, también conocido en meteorología como ciclón.

Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, explica que un ciclón extratropical es básicamente una sistema de baja presión que, como su nombre indica, se localiza fuera de los trópicos. Los ciclones tropicales no son necesariamente raros, pero en Chile acostumbramos referirnos a ellos como sistemas frontales o simplemente tormentas.

“La intensidad de los ciclones depende de que tan baja sea la presión en su núcleo. Si la presión es muy baja, los vientos pueden alcanzar ciudades importantes. En el caso de este ciclón en particular, las presiones no han sido extraordinariamente bajas, por lo tanto, la intensidad de los vientos asociados no superan los 80 km/h en altamar”, añade Cordero.

Cordero sostiene que lo que ha hecho llamativo a este ciclón es su extensión y persistencia. Ha estado estacionado frente a los costas de Chile centro sur durante varios días, con un diámetro equivalente al largo del territorio nacional.

“Una característica interesante de este sistema de bajas presiones, es que ha sido capaz de arrastrar varias masas de aire húmedo de origen tropical hacia Chile, es decir, el ciclón ha estado impulsando el arribo de ríos atmosféricos al país”, explica el climatólogo.

Se esperan precipitaciones para el fin de semana en Santiago. Foto: Andres Perez

Justamente, uno de estos ríos atmosféricos es el que ha estado presente desde el miércoles pasado, causando abundantes precipitaciones con isoterma cero relativamente alta en el centro sur del país.

El que afectará a la zona central durante el fin de semana, es la cola de este sistema, sostiene Cordero. “Aunque quedan algunos días aún, no se espera que las precipitaciones el fin de semana en la Región Metropolitana sean tan intensas como las registradas durante los últimos dos días en el centro sur del país”, señala Cordero.