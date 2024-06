Al inicio de esta semana no estaba en los planes de nadie que el denominado ciclón extratropical arribara a Santiago. Es más, se descartaba, atribuyendo el fenómeno climático al sur del país.

Sin embargo, como suele ocurrir en la meteorología, el pronóstico va cambiando día a día, muchas veces el clima es impredecible. Y todo indica que así ocurrirá nuevamente, ya que las últimas proyecciones sostienen que Santiago registraría precipitaciones durante el fin de semana, e incluso durante el transcurso de la próxima semana.

El fenómeno, poco habitual en nuestro país, comenzó aproximadamente el martes en la noche con las primeras precipitaciones en la zona sur, las cuales se extenderían por varios días más.

Ciclón extratropical se aproxima a la Región Metropolitana: ¿Cuándo lloverá en la capital?

También denominado gigantesco ciclón, se produce bajo una intensa baja presión asociada, también conocido en meteorología como ciclón.

Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, explica que un ciclón extratropical es básicamente una sistema de baja presión que, como su nombre indica, se localiza fuera de los trópicos. Los ciclones tropicales no son necesariamente raros, pero en Chile acostumbramos referirnos a ellos como sistemas frontales o simplemente tormentas.

“La intensidad de los ciclones depende de que tan baja sea la presión en su núcleo. Si la presión es muy baja, los vientos pueden alcanzar ciudades importantes. En el caso de este ciclón en particular, las presiones no han sido extraordinariamente bajas, por lo tanto, la intensidad de los vientos asociados no superan los 80 km/h en altamar”, añade Cordero.

En concreto, en la capital durante el fin de semana (sábado y domingo), caerían un total estimado de 15 mm. Y eso no sería todo, ya que el miércoles llegaría un nuevo sistema frontal, con más precipitaciones que el primero, superando los 20 mm de agua caída (ver gráfica a continuación). Aunque este último correspondería a otro sistema frontal.

Cordero sostiene que lo que ha hecho llamativo a este ciclón es su extensión y persistencia. Ha estado estacionado frente a los costas de Chile centro sur durante varios días, con un diámetro equivalente al largo del territorio nacional.

“Una característica interesante de este sistema de bajas presiones, es que ha sido capaz de arrastrar varias masas de aire húmedo de origen tropical hacia Chile, es decir, el ciclón ha estado impulsando el arribo de ríos atmosféricos al país”, explica el climatólogo.

Meteored anuncia más de 15 mm para el fin de semana.

Justamente, uno de estos ríos atmosféricos es el que ha estado presente desde el miércoles pasado, causando abundantes precipitaciones con isoterma cero relativamente alta en el centro sur del país.

El que afectará a la zona central durante el fin de semana, es la cola de este sistema, sostiene Cordero. “Aunque quedan algunos días aún, no se espera que las precipitaciones el fin de semana en la Región Metropolitana sean tan intensas como las registradas durante los últimos dos días en el centro sur del país”, señala Cordero.

Ciclón extratropical se aproxima a la Región Metropolitana

El académico de la Universidad de Talca, Patricio González, indica que el fenómeno produce vientos, además de lluvia. “Todos los sistemas frontales que afectan a Chile traen una baja presión asociada, no es un huracán, ni un tornado, porque para ello necesitamos tener un mar cálido, como es el caso del océano Atlántico Tropical”.

“Nosotros tenemos, en nuestras costas, un océano con temperaturas más frías, por lo cual lo único que puede generar es un temporal de lluvia y viento”, señala González.

“El actual sistema, afortunadamente, no involucra vientos comparables con los de sus parientes tropicales”, establece el climatólogo de la Universidad de Santiago.

En algunas regiones del país el sistema frontal traerá precipitaciones. Crédito: Aton Chile

Los ciclones también reciben apellidos, señala Cordero, dependiendo de la zona geográfica en la que ocurren. “Así por ejemplo existen los ciclones tropicales, extratropicales o subtropicales”.

“Los tropicales, a su vez, reciben también nombres alternativos, dependiendo de la cuenca en la que se dan. Los ciclones tropicales muy intensos se conocen como huracanes en el Atlántico y en el Pacífico Oriental. Estos mismos sistemas se conocen como tifones en el Pacífico Occidental”, señala el climatólogo.