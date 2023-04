Una de las más antigua de Santiago: restauran casona de 500 años donde vivió La Quintrala y los Carrera

La Quintrala, la familia Carrera e incluso Pedro de Valdivia. Estos personajes históricos tienen algo en común: todos están relacionados a una increíble casona, de 500 años de antigüedad, la cual fue recientemente restaurada, donde también se han encontrado restos arqueológicos.

Ubicada en la comuna de Huechuraba, la antigua hacienda hoy está convertida en un centro de eventos, y las piezas halladas en el lugar, fueron reubicadas y se exhiben en el Museo Arqueológico de Los Andes.

Juan Carlos Arellano, investigador histórico y miembro de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, explica que los primeros antecedentes corresponden al período precolombino, en especial de asentamientos con alta influencia incaica, dado que alrededor de la casona se han encontrado numerosos artefactos de cerámica y utensilios de cobre de ese período, como también un brazo de la acequia Huechuraba que riega sus territorio.

“Según las mercedes de terreno de 1554, los conquistadores que llegaron al valle del Mapocho en 1540 en la expedición de Pedro de Valdivia, a ellos asignaron terrenos en el valle del Mapocho, Bartolomé Blumenthal o Flores como le decían los españoles, fue uno de esos conquistadores que le fue asignado los actuales terrenos de Huechuraba poniente y Quilicura. Bartolomé fue bisabuelo de la Quintrala, la cual quedó a cargo de los terrenos de Huechuraba desde el año 1648, luego de ser nombrada en el testamento por su tía Magdalena Lisperguer y Flores”, relata Arellano.

La antigua casona.

Posteriormente, continúa Arellano, “los terrenos donde está construida la casona fueron asignados a Juan Rudolfo Lisperguer y una de sus hijas contrajo matrimonio con un representante de la familia Ovalle, los terrenos mediados del siglo XVIII entraron en disputa, con la participación de la Real Audiencia, la cual realizó un plano general sector de Huechuraba poniente (ver imagen), y en ella ya se encuentra consolidada una casona sobre la loma denominaba punta Guanaco”, señala.

Luego de esos juicios vuelve a ser parte de la familia Ovalle, en especial de Carmen Ovalle, madre del creador del canal Carmen, Abraham Ovalle, quien le dio ese nombre al canal en honor a su madre Carmen. “A mediados del siglo XVIII la propiedad pasa a llamarse Fundo el Guanaco bajo la administración y propiedad de Absalon Cifuentes, hermano de Abdon Cifuentes y luego a finales del Siglo XVIII la propiedad pasa a don Pio Diaz de Valdés Videla y Carrera, nieto de Javiera Carrera. quien construye un palacete sobre los restos anteriores”, dice el miembro de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía.

Ruinas de la casona ubicada en Huechuraba.

“Este palacete logra sobrevivir hasta los años 70, del siglo pasado, pero con diferentes disputas familiares, terremotos y poco mantenimiento, el palacete se va deteriorando y a principio de los años 80, el fundo El guanaco y su emblemático palacete en ruinas, pasa a la familia Schiess, la cual vende en 2017, solo las ruinas del palacete a un grupo de inversionistas liderados por Tomás Sweet , quien deciden levantar ahí el centro de eventos llamado Entremuros”, revela Arellano.

Conquista de Chile y fundación de Santiago

El lugar perteneció al conquistador de origen Alemán Bartolomé Blumnthal y a su hija Águeda Flores, luego a su hija Magdalena Lisperguer y Flores, luego a Catalina de los Ríos y Lisperguer, más conocida como La Quintrala, Abraham Ovalle quien fuere presidente de la Sociedad de Canales del Maipo, la empresa privada más antigua vigente, fundada en 1827, y por último a Pío Diaz de Valdés Videla y Carrera, nieto de Javiera Carrera Verdugo.

Plano del lugar.

Con respecto a las piezas arqueológicas en la zona, “se encontraron restos incaicos en 1968 y 1969, 2019 y 2022, además material de la colonia en los cuales destaca vástago y grilletes para esclavos, según rescate arqueológico realizado el año 2018 por el Doctor en arqueología Rubén Stehberg”, señala Arellano.

Trabajo de restauración.

Por último, añade, “en 2019 salieron a la luz hallazgos que se habían realizado previamente durante la primera mitad del siglo XX, los cuales consistían en armamento utilizado en la Guerra Civil de 1891, como bayonetas, sables y municiones de ese período”, agrega.

¿Qué rol jugó en la conquista de Chile y en la fundación de Santiago? Según declaración jurada que dio en 1613, el capitán don Juan Ortiz de Cárdenas, “el camino que llaman de Chile y siempre se ha llamado, es el que viene de Aconcagua y Colina que desciende al valle de Guachuraba como del consta y parece por haber entrado por él la primera gente española que vino a descubrir este reino con el capitán don Diego de Almagro primer descubridor de él y que asimismo entró por él gobernador don Pedro de Valdivia con la gente que trajo al descubrimiento y población de este reino”, cita textual Arellano.

Hallazgos arqueológicos en el sector.

Quien adiciona que esto coincide con planos encontrados en la biblioteca de los Dominicos, donde señala uno de los caminos del Inca por donde ingresaron no solo éstos, si no también los conquistadores en 1540.

Restauración: cinco siglos de historia

La restauración de la antigua casona surge por parte del grupo de inversionistas liderados por el arquitecto Tomas Swett, quienes buscaban un lugar para levantar un centro de eventos, y llegaron a esta propiedad sin tener muchos antecedentes históricos del lugar, explica Arrellano.

Trabajos realizados en la casona.

Pero atraídos por la belleza de las ruinas existentes, las cuales estaban muy mal conservadas, “yo los conocí y me mostraron el proyecto que ahora es el centro de eventos Entremuros. Les proporcioné no solo la historia del lugar, también los planos y cartografía que me habían proporcionado los descendientes de la familia Diaz de Valdés. Tomás y el equipo de inversionistas creyeron en invertir más aún y contrataron al Doctor en arqueología Rubén Stehberg, quien gentilmente me invitó a estar presente en los monitores arqueológicos y posterior rescates que se realizaron en ese lugar”, revela.

Así luce actualmente el lugar.

Es importante destacar que el objetivo de los nuevos dueños, desde el inicio del proyecto, fue hacer una restauración y la recuperación del lugar, que complementado con su rica historia, saldría como resultado algo único en Chile. “Las piezas rescatadas hoy forman parte de la colección que se exhibe a público en el museo arqueológico de los Andes, el cual es dirigido por Carlos Coro. Lo mejor de todo es que se recuperó un lugar abandonado en el tiempo y hoy se puede disfrutar por las personas que asisten a los eventos que se desarrollan en el lugar”, establece Arellano.

Y este 28 de mayo, en el marco del Día del Patrimonio Cultural, “el público en general podrá visitarlo en una serie de visitas guiadas que realizaré en ese lugar único llamado Entremuros”, finaliza el investigador histórico.