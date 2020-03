Vivo en departamento y mi vecino tiene coronavirus: ¿Qué hago?

Jennifer Abate, periodista y residente de un edificio de la capital comenta que en su comunidad de departamentos la administración tempranamente tomó medidas. Una de ellas le pareció divertida: ‘no toser en pasillos’. Aunque le pareció bien “independientemente de que pueda parecerte que una recomendación puntual como esa no tiene sentido, te hace sentir segura saber que se están tomando medidas. Muchos de nosotros pensamos en medidas en otros espacios públicos, como el transporte, pero no necesariamente en nuestros dominios más privados, y me pareció bien que hubiera preocupación en ese ámbito”.

Sebastián, un vecino de la comuna de Providencia que vive en un edificio de diez pisos, también relata que a través de un correo electrónico le informaron que alguien de su comunidad tiene coronavirus, incluso identificando el departamento donde vive la persona contagiada. Pero, no hay claridad sobre qué resguardos se debe tener en una situación como esa.

En el mundo la pandemia por coronavirus ya lleva más de 450.00 personas contagiadas alrededor del mundo y más de 20.000 fallecidos. En Chile ya se registran 1.142 casos y 3 muertos. Una emergencia sanitaria que cada día abre más dudas de cómo prevenir que la propagación continúe en aumento.

Una de las preguntas que ha surgido es qué hacer en caso de vivir en departamento y saber que un vecino de la comunidad dio positivo por Covid-19 o, qué medidas debería tomar la administración del edifico o en conserjería en la fase 4 que vive hoy el país. Expertos aclaran la situación.

Primero que todo, el Dr. Luis Herrada, Jefe de Urgencia Clínica Las Condes hace mención a que se debe recordar que la forma de contagiarse con coronavirus tiene relación básicamente con el contacto físico estrecho que se pueda tener con otra persona, y cohabitar abiertamente con alguien que está infectado. Pero, igual existe la posibilidad de que justo el vecino con Covid-19 tosió o estornudó en un objeto de áreas comunes como el ascensor y si otro lo toca y luego de eso toca su cara, claramente se podría contagiar.

Sin embargo, es muy poco probable que personas que están separas por un muro, en este caso entre un departamento a otro puedan infectarse, si quien se encuentra enfermo está aislado, ya que “el virus no camina y el aislamiento interno, dentro de un departamento debería bastar para no contagiarte” agrega el especialista.

El Dr. Javier Tinoco, infectólogo Clínica U. de los Andes, añade que de todas maneras el tener prácticas de limpieza reforzadas de lugares comunes independientemente si en la comunidad hay o no una persona contagiada por coronavirus.

¿Qué medidas de prevención deben tomar los edificios?

1. Tener precaución en los espacios comunes

A pesar de que las posibilidades de contagio en los espacios comunes son bastantes más bajas si se tienen las precauciones necesarias, es importante recalcar que el lavado de manos antes de salir del departamento es fundamental.

Si una persona (que no está contagiada) debe salir a abastecerse, es fundamental la higiene de manos antes de salir, recordar el distanciamiento social de por lo menos un metro y al volver lavar las manos nuevamente antes de tocar cualquier cosa.

Esto es importante porque si toda la comunidad es responsable y toca los espacios comunes, como los ascensores, con las manos limpias no tendría que haber miedo de contagio, y de haber tocado una superficie que puede estar contaminada es importante procurar no tocarse la cara y mantener el distanciamiento social. Porque finalmente esto dependerá de la responsabilidad de todos, dice Herrada.

En tanto, hay que tratar de evitar aquellos espacios lo más que se pueda.

2. Mantener Protocolos de limpieza y desinfección en Edificios y Condominios

Guillermo Márquez, Gerente de Tecnología de Edifito.com, una empresa encargada de conserjes y administradores de edificio, comenta que en casos como los que estamos viviendo, primero es muy importante que los edificios estén preparados para una inminente declaración de cuarentena general y de esa forma establecer cómo seguirá operando el edificio y el aseo.

“Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después de ejecutar las actividades conducentes a la limpieza y desinfección de sitios potencialmente contaminados o contaminados con el virus que produce la enfermedad Covid-19. Este protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la enfermedad y la evidencia proveniente de estudios en otros coronavirus”, explican desde el MINSAL.

Para esto se recomienda que previo a efectuar la desinfección de los lugares, se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.

Tras esto, se debe realizar la desinfección de superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos.

Hay que mencionar que ni la administración, ni el comité de administración de un edificio, tienen facultades para prohibir la libre circulación de las personas en áreas comunes, esto está garantizado en la constitución, salvo una excepción como la que estamos viviendo, pero no dentro del edificio, se debe apelar a la conciencia y el sentido común, comenta Márquez.

3. Si informan que un vecino tiene coronavirus ¿qué resguardos tomar?

Tinoco, dice que no tendría que existir una mayor preocupación si se tomaron las medidas necesarias por parte de quien está contagiado. Ya que hay que reiterar que la manera de transmisión es por gotitas. Entonces, si el vecino está en su departamento, hay paredes y ventanas de por medio que limitan el contagio.

Además, las personas que den positivo o tenga sospechas, tienen que saber que se debe permanecer en un aislamiento estrecho, o sea mantener una separación física incluso con las personas que conviven con ellos.

Ideal sería que se transitara lo menos posible por los espacios comunes y que las salidas indispensables se hicieran siempre conscientes de que se comparten espacios con más personas. Entendiendo que todos en algún momento tendrán que salir a abastecerse y, en el caso de alguien contagiado, que sea un tercero el encargado de hacer las compras.

De igual manera, lo ideal sería que en una comunidad de vecinos de un edificio se pudiesen elegir encargados de compras por días, para reducir la cantidad de personas que entren y salen de sus departamentos, añade Tinoco.

4. No olvidar personal de servicio de los edificios

Es fundamental que el personal que trabaje en edificios y/o condominios, tanto en conserjería como en labores de aseo, mantengan todas las medidas de seguridad tanto para no contagiar como para no contagiarse.

En estos casos, el Protocolo del Ministerio indica que “se deben considerar el uso de los varios Elementos de Protección Personal (EPP) cuando se realicen los trabajos de limpieza y desinfección en espacios de uso público y lugares de trabajo”. De esta manera, estos trabajadores deben contar con: Pechera desechable o reutilizable y guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, impermeables y de manga larga (no quirúrgicos).

En tanto, sobre los términos de Manejo de Residuos de edificios y condominios, los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se deben eliminar como residuos sólidos asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recolección de residuos municipal, asegurándose de poner doble bolsa plástica resistente, evitando que su contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final autorizado.