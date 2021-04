Pilar Peña (Ind): “Hay que hacer una integración entre Estado subsidiario y solidario”

Cientista política de profesión, parte del movimiento político “Comunidad en Movimiento” (CEM) y hoy candidata a constituyente por el distrito 11. Pilar Peña es independiente y busca llegar a la convención constitucional en un cupo de la lista Independientes por Chile, la misma donde compite la exministra Mariana Aylwin.

¿Cómo ha sido su experiencia haciendo campaña? “Hay mucha desinformación, hay gente que no sabe que hay cuatro elecciones juntas, que no saben que es una elección paritaria y creo que está relacionado con la desafección a la política, entonces ha sido de mucha educación ciudadana”, comentó Peña.

¿Por qué quiere ser constituyente?

He ido agregando cosas de por qué quiero ser constituyente en el camino, desde que empezó el tema con los independientes. Pero quiero ser constituyente porque la convención es el espacio para debatir las ideas y por la necesidad de cambiar la Constitución que se arrastra desde la transición. Si soy constituyente quiero fomentar el diálogo y la concordia para lograr un texto donde lo más relevante sea siempre la dignidad. Además soy cientista política y para cualquier politólogo estar ahí es realmente un anhelo.

Entonces, ¿el punto de partida tiene que ser la dignidad humana?

Sí. Muchos candidatos se han repetido diciendo que debe haber un Estado social y democrático. Yo considero que tenemos que ponerle otro sustantivo más, o sea, un Estado social, humanista y democrático. Lo que significa que hay que poner a la persona en el centro del debate siempre tomando en cuenta su dignidad porque ahí se enfrentan y se reconocen todos los derechos.

¿Qué eliminaría de todas maneras de la actual Constitución?

Es difícil la pregunta pero hay que hacer una integración entre Estado subsidiario y solidario. No sacaría el Estado subsidiario porque me parece correcto que los privados puedan ejercer la actividad económica, creo que el tema es cuándo tiene que intervenir el Estado.

Usted fue militante de la Democracia Cristiana durante 15 años, ¿por qué no ir con un cupo del partido donde participó durante tanto tiempo?

Renuncié a la DC el 2018 y desde entonces pertenezco a CEM, un movimiento político que aspira a ser un partido político. No fui por la DC porque no milito, además con CEM trabajamos desde principios del 2019 en el proceso de los independientes para poder inscribirse en la papeleta y visibilizar que los independientes con los partidos políticos no tienen igualdad de condiciones. En esta elección represento al espacio político de centro democrático que busca romper la polarización, el sectarismo y la intolerancia que existe hoy día en la sociedad.

¿Qué debate se debe dar sobre el derecho a la protección de la salud?

Deben quedar establecido al menos cuatro derechos sociales en la Constitución: educación, pensiones, vivienda y salud, donde se debe establecer un plan único universal para todos. Cada uno de los derechos tiene que reflejarse en la dignidad humana. Si llevamos la conversación en esa línea vamos a tener un debate muy serio, responsable, con salida de acuerdos. Entonces el eje orientador es la dignidad humana al centro siempre.

Además de las pensiones y vivienda, ¿agregaría algo más?

Creo que eso se va a dar en torno a la discusión que pueda existir dentro de la convención pero creo profundamente en la idea de una Constitución verde, es una urgencia y un deber del Estado hacerse cargo del tema del medio ambiente y me parece interesante poder tener un debate con altura de miras respecto del derecho a la tecnología.

Otro punto es la desconcentración del poder, ¿cómo se debe abordar en la Convención?

La nueva Constitución debe establecer un Estado unitario y descentralizado, eso significa distribuir de mejor manera el poder central hacia las regiones dotándolas de mayor autonomía, más atribuciones y competencias de manera gradual. También sería interesante que existan impuestos regionales descentralizados, o sea, que lo que se tributa en la región se quede en la región. Abordar la descentralización es un factor estratégico para el desarrollo del país. Y segundo es la idea del semi presidencialismo, tener un Congreso más conectado con el Ejecutivo y no tener esas desarmonías que hemos tenido en el último tiempo.

Se dice que estamos viviendo una crisis social, política y una fuerte polarización. ¿Esto podría afectar a la hora de resolver discrepancias en la Convención?

Veo la situación complicada por la crisis gigante de polarización y tenemos que tratar de romperla. La polarización es un caldo de cultivo para el populismo, el que puede venir de izquierda, de derecha o de centro. Hay que generar liderazgos políticos que tengan la misión de quebrar la polarización, hay que aislar a los populistas y no darles espacio porque destruyen las democracias. Dentro de la convención tenemos que tratar de llegar a acuerdos, poder convencer a otros pero también ir con disposición a ser convencidos.