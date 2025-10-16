A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

Este jueves continúan los cruces por la segunda fecha de la Champions League Femenina y el primer partido de la jornada enfrenta a Atlético Madrid contra Manchester United.

Las españolas comenzaron con un exitoso 6-0 ante St. Polten, mientras que las inglesas también celebraron una victoria ante Valerenga, por la cuenta mínima.

Cuándo juega Atlético Madrid vs. Manchester United

El partido de Atlético Madrid contra Manchester United por la Champions League Femenina es este jueves, 16 de octubre, a las 13:45 horas de Chile.

Los equipos se miden en el Centro Deportivo Alcalá de Henares, España.

Dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United

El partido de Atlético de Madrid contra Manchester United se transmite en el canal ESPN .

Para ver la Champions League Femenina de forma online se dispone del servicio Disney+, que incluye el evento deportivo en su Plan Premium.