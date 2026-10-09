BTS en Chile: cómo comprar entradas para los conciertos y cuáles son los precios

Queda cada vez menos para que termine la espera de las ARMY y lleguen los próximos conciertos de BTS en nuestro país, en el marco de su gira mundial Arirang que los trae de visita a Chile.

Son tres fechas programadas para la puesta en escena en el Estadio Nacional, los días miércoles 14, viernes 16 y sábado 17 de octubre de 2026.

Cabe considerar que recientemente se liberó una nueva venta de entradas para disfrutar de la presentación de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook en el recinto y actualmente se mantienen boletos disponibles.

Venta de entradas para BTS

La venta de entradas para los conciertos de BTS en Chile se realiza en el sitio Ticketmaster.

Al tiempo de redacción de esta nota hay disponibilidad de entradas para los tres días de concierto, es decir el 14, 16 o 17 de octubre, en sector Cancha con un valor de $250.000 más cargo por servicio de $43.750.