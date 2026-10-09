Continúa la lluvia hoy en algunos sectores de Santiago, Valparaíso, Coquimbo y O’Higgins

Varios días consecutivos de lluvia. Esta ha sido la tónica del tiempo en la Región Metropolitana esta primera semana de octubre. Y así, con inestabilidad atmosférica, pretende cerrar: el pronóstico advierte que este viernes 9 continúan las precipitaciones y las probables tormentas eléctricas en la zona central.

El paso de un sistema frontal volvería a dejar lluvia en varios sectores de la RM, Valparaíso, Coquimbo y O’Higgins durante la tarde.

Además, será un día fresco. Según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC o MeteoChile), el termómetro no sobrepasará los 20 °C en ninguna de las regiones mencionadas.

Dónde habrá lluvia en la zona central hoy, según el pronóstico

Partiendo por la Región de Coquimbo, el pronóstico de MeteoChile muestra que solamente los sectores de Combarbalá e Illapel registrarían lluvia este viernes de primavera. Se espera que después del mediodía el cielo esté nublado, y que aparezcan chubascos aislados y probable tormenta eléctrica.

Un escenario muy similar le espera a San Felipe y Los Andes, en la Región de Valparaíso: chubascos aislados, cielos grises y nublados y altas probabilidades de tormenta eléctrica durante la tarde.

En la Región Metropolitana, todos los sectores despertarían con cielos nublados que podrían transformarse a nubosidad parcial durante la tarde y noche. Por ahora, Meteochile muestra solo probabilidad de chubascos aislados y tormenta eléctrica para la tarde en San José de Maipo.

Continúa la lluvia hoy en algunos sectores de Santiago, Valparaíso, Coquimbo y O’Higgins

En paralelo, la meteoróloga Lissette Aguilera apostó a que las precipitaciones abarcarían “gran parte de los valles de la RM” y mencionó la probabilidad de que los efectos de este evento se noten más en comunas como Colina, Curacaví, Peñaflor, Buin, Lampa, Colina y Tiltil.

Ya en la Región de O’Higgins, solamente San Fernando y Santa Cruz registrarían chubascos aislados y probables tormentas eléctricas durante la tarde de este viernes 9.

¿Continúa la lluvia en Santiago y la zona central?

Por ahora, el pronóstico muestra un fin de semana sin lluvia, aunque con cielo nublado y temperaturas moderadas que no superarían los 20 °C.

Sin embargo, varios meteorólogos han anticipado que este tiempo más gris y poco primaveral podría ser la antesala de un nuevo evento de lluvias que regresaría al sector.