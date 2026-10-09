SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Continúa la lluvia hoy en algunos sectores de Santiago, Valparaíso, Coquimbo y O’Higgins

    El pronóstico anticipa nuevas precipitaciones y posibles tormentas eléctricas para este viernes 9 de octubre en sectores de Santiago y la zona central. Revisa dónde lloverá.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Continúa la lluvia hoy en algunos sectores de Santiago, Valparaíso, Coquimbo y O’Higgins

    Varios días consecutivos de lluvia. Esta ha sido la tónica del tiempo en la Región Metropolitana esta primera semana de octubre. Y así, con inestabilidad atmosférica, pretende cerrar: el pronóstico advierte que este viernes 9 continúan las precipitaciones y las probables tormentas eléctricas en la zona central.

    El paso de un sistema frontal volvería a dejar lluvia en varios sectores de la RM, Valparaíso, Coquimbo y O’Higgins durante la tarde.

    Además, será un día fresco. Según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC o MeteoChile), el termómetro no sobrepasará los 20 °C en ninguna de las regiones mencionadas.

    Dónde habrá lluvia en la zona central hoy, según el pronóstico

    Partiendo por la Región de Coquimbo, el pronóstico de MeteoChile muestra que solamente los sectores de Combarbalá e Illapel registrarían lluvia este viernes de primavera. Se espera que después del mediodía el cielo esté nublado, y que aparezcan chubascos aislados y probable tormenta eléctrica.

    Un escenario muy similar le espera a San Felipe y Los Andes, en la Región de Valparaíso: chubascos aislados, cielos grises y nublados y altas probabilidades de tormenta eléctrica durante la tarde.

    En la Región Metropolitana, todos los sectores despertarían con cielos nublados que podrían transformarse a nubosidad parcial durante la tarde y noche. Por ahora, Meteochile muestra solo probabilidad de chubascos aislados y tormenta eléctrica para la tarde en San José de Maipo.

    Continúa la lluvia hoy en algunos sectores de Santiago, Valparaíso, Coquimbo y O’Higgins

    En paralelo, la meteoróloga Lissette Aguilera apostó a que las precipitaciones abarcarían “gran parte de los valles de la RM” y mencionó la probabilidad de que los efectos de este evento se noten más en comunas como Colina, Curacaví, Peñaflor, Buin, Lampa, Colina y Tiltil.

    Ya en la Región de O’Higgins, solamente San Fernando y Santa Cruz registrarían chubascos aislados y probables tormentas eléctricas durante la tarde de este viernes 9.

    ¿Continúa la lluvia en Santiago y la zona central?

    Por ahora, el pronóstico muestra un fin de semana sin lluvia, aunque con cielo nublado y temperaturas moderadas que no superarían los 20 °C.

    Sin embargo, varios meteorólogos han anticipado que este tiempo más gris y poco primaveral podría ser la antesala de un nuevo evento de lluvias que regresaría al sector.

    Se estima que el lunes 12 de octubre —que será feriado para muchos chilenos— podrían volver las precipitaciones, esto por un nuevo sistema frontal y una vaguada en altura que nuevamente causarían estragos en la estabilidad de la atmósfera.

    Lee también:

    Más sobre:El tiempoTiempo hoyTiempo en SantiagoClimaClima hoyPronósticoPronóstico del tiempoPronóstico del climaClima SantiagoZona centralPronóstico zona centralMeteochileDMCvaguada en alturaSan José de Maipo lluviachubascos aislados RMlluvias O’Higginslluvias Coquimbolluvias Valparaísolluvias Región Metropolitanasistema frontal octubretormentas eléctricas zona centralpronóstico del tiempo Chilelluvia en Santiagoinestabilidad atmosférica zona centralclima octubre chilevaguada en altura chilelluvia región metropolitana vallessan josé de maipo chubascossan felipe los andes climachubascos aislados valparaísotormentas eléctricas rmsistema frontal zona centralNoticias de hoyLa Tercerael tiempo tendencias

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Metro cierra ocho estaciones de Línea 5 por emergencia: pasajeros fueron evacuados

    Plan del Pentágono para transmitir ejecución genera crítica transversal: lo califican de “bárbaro” y “repugnante”

    Para la medianoche se estima la reposición del suministro eléctrico en sector de San Carlos de Apoquindo en Las Condes

    Corte de Temuco se inhabilita para resolver recursos que buscan anular sentencia por Operación Huracán

    Bancada PC e independientes exige salida de embajador Judd tras declaraciones sobre soberanía nacional en la Antártica

    Aplazan en más de un año juicio contra exdiputado Pulgar: será en noviembre de 2027

    Lo más leído

    1.
    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    2.
    Científicos encuentran un compuesto natural que ayuda a sanar el intestino

    Científicos encuentran un compuesto natural que ayuda a sanar el intestino

    3.
    ¿Hasta cuándo llueve en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo y qué se espera para el fin de semana

    ¿Hasta cuándo llueve en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo y qué se espera para el fin de semana

    4.
    Las personas con depresión que dejaron de comer estos alimentos lograron reducir sus síntomas, según un estudio

    Las personas con depresión que dejaron de comer estos alimentos lograron reducir sus síntomas, según un estudio

    5.
    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Hasta cuándo llueve en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo y qué se espera para el fin de semana

    ¿Hasta cuándo llueve en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo y qué se espera para el fin de semana

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Servicios

    Así funcionará el comercio este fin de semana largo por el feriado del lunes

    Así funcionará el comercio este fin de semana largo por el feriado del lunes

    Rating del jueves 8 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    BTS en Chile: cómo comprar entradas para los conciertos y cuáles son los precios

    BTS en Chile: cómo comprar entradas para los conciertos y cuáles son los precios

    Metro cierra ocho estaciones de Línea 5 por emergencia: pasajeros fueron evacuados
    Chile

    Metro cierra ocho estaciones de Línea 5 por emergencia: pasajeros fueron evacuados

    Para la medianoche se estima la reposición del suministro eléctrico en sector de San Carlos de Apoquindo en Las Condes

    Corte de Temuco se inhabilita para resolver recursos que buscan anular sentencia por Operación Huracán

    Banco Central recibió visita protocolar del Presidente José Antonio Kast
    Negocios

    Banco Central recibió visita protocolar del Presidente José Antonio Kast

    Aluvión en Las Condes: balance preliminar estima daños en más de US$ 170 millones

    Caso Australis: Tribunal rechaza reabrir investigación penal y deja sin efecto medidas cautelares

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes
    Tendencias

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Tras el aluvión: habrá una breve pausa de las lluvias pero meteorólogos advierten su regreso la próxima semana

    Continúa la lluvia hoy en algunos sectores de Santiago, Valparaíso, Coquimbo y O’Higgins

    El Abierto de Chile da un salto y el golf nacional mantiene su presencia en el circuito de proyección del PGA Tour
    El Deportivo

    El Abierto de Chile da un salto y el golf nacional mantiene su presencia en el circuito de proyección del PGA Tour

    Tras abandonar a su selección: Cristiano Ronaldo anota con Al Nassr y le faltan solo 20 goles para los mil

    “Los votos de Limache y San Luis van a ir blancos”: la ofensiva de César Villegas tras bajar su candidatura a la ANFP

    Cómo activar el roaming de emergencia y ahorrar batería en el teléfono durante una urgencia
    Tecnología

    Cómo activar el roaming de emergencia y ahorrar batería en el teléfono durante una urgencia

    Samsung presenta el Galaxy S26 FE en Chile: cámaras e IA para los fans del K-pop

    AirPods 5 en Chile: qué ofrecen y por qué conviene pagar $20.000 más

    Nuevo libro sobre Electrodomésticos será presentado en Primavera del Libro
    Cultura y entretención

    Nuevo libro sobre Electrodomésticos será presentado en Primavera del Libro

    La Ley alista la reunión de su formación histórica: el Festival de Viña 2027 aparece en el horizonte

    Las productoras Live Nation y Bizarro anuncian alianza y buscan potenciar la música latina

    Plan del Pentágono para transmitir ejecución genera crítica transversal: lo califican de “bárbaro” y “repugnante”
    Mundo

    Plan del Pentágono para transmitir ejecución genera crítica transversal: lo califican de “bárbaro” y “repugnante”

    Trump anuncia que Rusia suministrará más de 300.000 toneladas de diésel al mercado global y de EE.UU.

    Katie Zacharia sería la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca

    Inyecciones para bajar de peso: ¿cuánto estamos dispuestas a sacrificar?
    Paula

    Inyecciones para bajar de peso: ¿cuánto estamos dispuestas a sacrificar?

    El cortisol ¿es un enemigo?

    Champiñones encurtidos