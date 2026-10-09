Subsecretario Pavez asegura que se realizaron trabajos preventivos en Quebrada Honda antes del aluvión en Las Condes

El ministro (s) del Interior, Máximo Pavez, y la directora de Senapred, Alicia Cebrián, ofrecen un balance por el sistema frontal que afecta el sur del país. Captura de pantalla.

El subsecretario del Interior, Maximiliano Pavez, aseguró este jueves que se habían realizado trabajos preventivos en la Quebrada Honda, en el sector de San Carlos de Apoquindo, antes del aluvión que afectó a Las Condes y que dejó, según el balance preliminar de las autoridades, seis personas lesionadas y múltiples daños en inmuebles.

Durante un punto de prensa junto a la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, Pavez abordó las medidas adoptadas en un sector que ya había registrado un episodio similar durante el verano de 2026.

“La Municipalidad de Las Condes, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, había llevado adelante trabajos en Quebrada Honda” , afirmó.

El subsecretario también detalló las gestiones realizadas con la alcaldesa Catalina San Martín antes de la emergencia. “Yo ayer hablé con la alcaldesa, en la mañana. También se comunicó el subsecretario Balmaceda con la alcaldesa durante la mañana para poder facilitar trabajos preventivos. Esos trabajos se hicieron”, señaló.

Sobre las causas del desborde, Pavez sostuvo que la caída de 15 milímetros de lluvia en un periodo extremadamente breve provocó una crecida repentina, con arrastre de barro, sedimentos y material vegetal.

“Lo que vivimos hoy día en un corto periodo de tiempo, 15 milímetros, generó este aluvión que obviamente hace imposible, muchas veces, o dificulta en exceso la reacción previa del envío de un mensaje”, explicó.

Alcaldesa detalla medidas preventivas y obras pendientes

Más temprano, durante un punto de prensa realizado en el sector afectado por el aluvión, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, también abordó las medidas que había adoptado el municipio para enfrentar los riesgos asociados a la Quebrada Honda, especialmente después del incendio que afectó a unas 1.000 hectáreas de vegetación en enero pasado.

La jefa comunal explicó que ese siniestro había generado condiciones que obligaron a desarrollar labores de prevención en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas. “Producto de ese incendio, hemos estado con constantes aluviones que hemos podido estar controlando en la comuna de Las Condes con el trabajo también del MOP”, afirmó.

En esa misma intervención, San Martín dio cuenta de obras de mitigación que todavía estaban pendientes de ejecución. “Hicimos un estudio hidrográfico por nuestra cuenta, lo que permitió que pronto podamos instalar mallas dinámicas en las quebradas, gracias al trabajo que se está haciendo en conjunto con el MOP” , explicó.

Respecto del avance de estas iniciativas, la alcaldesa precisó que las gestiones comenzaron en marzo, luego de un periodo en que, según indicó, no se habían registrado progresos. “En marzo comenzamos a trabajar para poder tener estas mallas dinámicas que son fundamentales para poder contener toda la masa y todo el material que está cayendo”, señaló.