¿Hasta cuándo llueve en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo y qué se espera para el fin de semana

La lluvia comenzaría a dar una tregua en la Región Metropolitana durante la jornada del viernes 9 de octubre, mientras los cielos podrían despejarse de manera parcial y gradual.

Todavía podrían producirse chubascos en algunos sectores antes de un sábado con condiciones más estables, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

#TormenrasEléctricas En la imagen se visualizan los pulsos de tormentas eléctricasbque se han registrado la última hora, asociados a la inestabilidad atmosférica.#lluvias #tormentas pic.twitter.com/mstLBMD6Mq — MeteoChile (@meteochile_dmc) October 8, 2026

La principal diferencia está en la distribución de las precipitaciones: el término de las lluvias puede variar entre el centro de Santiago, el sur de la capital y los sectores cercanos a la cordillera.

¿Hasta cuándo se esperan precipitaciones?

¿Hasta cuándo llueve en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo y qué se espera para el fin de semana Pablo Vásquez R.

De acuerdo con el pronóstico de MeteoChile, los chubascos y las eventuales tormentas eléctricas se mantendrían durante el jueves 8 en el centro, norte, oriente y poniente de Santiago.

En el sector sur de la capital, las precipitaciones podrían extenderse hasta el viernes 9 .

El análisis publicado por Meteored, basado en los modelos europeo ECMWF y estadounidense GFS, coincide en una disminución progresiva de la inestabilidad desde el viernes.

Sin embargo, todavía contempla chubascos débiles y dispersos durante la tarde, con posibles tormentas eléctricas aisladas.

Así, el viernes aparece como una jornada de transición y el sábado 10 como la ventana más estable para gran parte de Santiago.

Eso permite hablar de una tregua, aunque todavía existen indicios de precipitaciones para los días siguientes.

Qué muestra el modelo de NOAA para el fin de semana

El GFS, sigla de Global Forecast System, es un modelo de predicción meteorológica de NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Se actualiza cuatro veces cada veinticuatro horas y entrega proyecciones de hasta 16 días.

Según la interpretación de sus últimas actualizaciones, el GFS muestra posibilidades de chubascos durante la tarde del domingo 11 , especialmente en el oriente de Santiago y la precordillera metropolitana. Esa señal corresponde a un posible regreso de las precipitaciones después de la mejoría prevista para el sábado.