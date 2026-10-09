¿Hasta cuándo llueve en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo y qué se espera para el fin de semana
Las precipitaciones darán una tregua durante parte del viernes y el sábado, aunque todavía podrían registrarse chubascos en algunos sectores. Las proyecciones del modelo GFS de NOAA también muestran posibilidades de nuevas lluvias hacia el domingo.
La lluvia comenzaría a dar una tregua en la Región Metropolitana durante la jornada del viernes 9 de octubre, mientras los cielos podrían despejarse de manera parcial y gradual.
Todavía podrían producirse chubascos en algunos sectores antes de un sábado con condiciones más estables, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).
La principal diferencia está en la distribución de las precipitaciones: el término de las lluvias puede variar entre el centro de Santiago, el sur de la capital y los sectores cercanos a la cordillera.
¿Hasta cuándo se esperan precipitaciones?
De acuerdo con el pronóstico de MeteoChile, los chubascos y las eventuales tormentas eléctricas se mantendrían durante el jueves 8 en el centro, norte, oriente y poniente de Santiago.
En el sector sur de la capital, las precipitaciones podrían extenderse hasta el viernes 9.
El análisis publicado por Meteored, basado en los modelos europeo ECMWF y estadounidense GFS, coincide en una disminución progresiva de la inestabilidad desde el viernes.
Sin embargo, todavía contempla chubascos débiles y dispersos durante la tarde, con posibles tormentas eléctricas aisladas.
Así, el viernes aparece como una jornada de transición y el sábado 10 como la ventana más estable para gran parte de Santiago.
Eso permite hablar de una tregua, aunque todavía existen indicios de precipitaciones para los días siguientes.
Qué muestra el modelo de NOAA para el fin de semana
El GFS, sigla de Global Forecast System, es un modelo de predicción meteorológica de NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Se actualiza cuatro veces cada veinticuatro horas y entrega proyecciones de hasta 16 días.
Según la interpretación de sus últimas actualizaciones, el GFS muestra posibilidades de chubascos durante la tarde del domingo 11, especialmente en el oriente de Santiago y la precordillera metropolitana. Esa señal corresponde a un posible regreso de las precipitaciones después de la mejoría prevista para el sábado.
Para el lunes 12, el pronóstico identifica otro escenario de inestabilidad asociado a la aproximación de un sistema frontal y una vaguada en altura. El llamado es, de nuevo, a no guardar el paraguas y prepararse para posibles más días de lluvia.
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