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    IPC de septiembre sube menos de lo esperado, pero expectativas de inflación para cierre del año se ubican entre 4,5% y 5%

    De acuerdo al INE, el registro fue de 0,4%. Con ello, el nivel de precios acumula un avance de 4% al noveno mes y de 4,1% anual. Mientras los economistas esperan que el Banco Central mantenga la Tasa de Política Monetaria en 4,5% al menos hasta fin de año, el ministro de Hacienda dijo que "nos gustaría que esto fuera bajando y hay que tomar las medidas desde el punto de vista monetario que haya que tomar para mantener la inflación a raya”.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    La carne de vacuno subió 3,9% en agosto y empujó al IPC SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La inflación del mes pasado se ubicó en la parte baja de las expectativas. De acuerdo a lo informado este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre registró una variación de 0,4%. Con ello, el nivel de precios acumula en el año un avance de 4% y de 4,1% en 12 meses.

    En septiembre, ocho de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, cuatro presentaron incidencias negativas y una registró una nula incidencia.

    Entre las divisiones con mayor incidencia al alza destacó alimentos y bebidas no alcohólicas (0,6%), con 0,133 puntos porcentuales (pp.). Dentro de ella, los rubros más relevantes fueron hortalizas, legumbres y tubérculos (4,1%), que incidió 0,098 pp., mientras que frutas y frutos secos (3,1%) contribuyó con 0,045 pp.

    La segunda fue transporte, con una incidencia de 0,122 pp y un incremento de 0,9%. Entre sus rubros, el aumento más importante lo anotó combustible para vehículos personales (3,7%), que aportó 0,145 pp., seguido de transporte de pasajeros por carretera (2,9%), con 0,042 pp. Las restantes divisiones que influyeron positivamente, contribuyeron en conjunto con 0,219 pp.

    De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios destacó seguros y servicios financieros (-5,9%), que presentó una incidencia de -0,056 pp.

    Por productos, el que más incidió al alza fue gasolina, que tuvo un alza mensual de 2,7%, aportando 0,093 pp. a la variación del indicador general. Acumuló 20,8% al noveno mes del año.

    El suministro de electricidad fue el segundo producto con mayor incidencia, con 0,055 pp., con un alza de 1,6% y una variación acumulada de 2,4% en el año.

    El petróleo diésel fue el tercero que más incidió, con 0,52,pp. y un aumento mensual de 10,2%. Así, acumula una variación 36,8% en lo que va de 2026.

    Del lado de las caídas, transporte aéreo reportó un descenso mensual de 18,7%, con una incidencia de -0,126 pp., si bien la variación a septiembre es de 5,6%. El transporte aéreo nacional, en cambio, acumula -3,6% en lo que va de 2026.

    Dentro de seguros y servicios financieros los seguros bajaron 7,7% en el mes y acumulan una disminución de 11,1% en el año.

    Las otras divisiones con bajas fueron restaurantes y alojamiento (-0,2%), bebidas alcohólicas y tabaco (-0,3%), y bienes y servicios diversos (-0,1%). Educación no tuvo variación.

    Las razones de los expertos

    Un informe del OCEC-UDP explica que “el resultado del IPC de septiembre si bien es marginalmente menor a lo esperado por el mercado, e inferior al registro mensual de agosto, confirma un escenario inflacionario que se mantendrá sobre el 4% anual en lo que queda del año”.

    Plantea un escenario “donde se espera que las presiones vía un mayor tipo de cambio nominal se propaguen en los precios durante los próximos meses del año, en medio de un escenario donde los bienes energéticos seguirán presionando al alza el IPC”.

    Desde Santander sostienen que “el resultado del mes continúa siendo explicado en gran medida por los efectos del conflicto en Medio Oriente y las lluvias de los últimos meses, que han presionado el valor de los combustibles y alimentos. Así, la sorpresa a la baja se dio por la corrección de los pasajes aéreos que habían subido fuertemente en agosto”.

    Con lo anterior, la UF aumentará $164 en el mes, llegando a $41.295,5 al 9 de noviembre de 2026.

    Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, consultado por el registro inflacionario, respondió: “Recordemos que la inflación en el IPC es una responsabilidad del Banco Central. Él es el responsable de la estabilidad de precios. Nos gustaría que esto fuera bajando y hay que tomar las medidas desde el punto de vista monetario que haya que tomar para mantener la inflación a raya”.

    Perspectivas para octubre y a diciembre

    Pese a que el IPC de septiembre se ubicó en la parte baja de las expectativas, las proyecciones que tienen los economistas para el cierre del año se mantienen entre 4,5% y 5%, lo que es mayor a lo que proyectó el Banco Central en el Informe de Política Monetaria (Ipom) de septiembre, de 4,3%.

    En Coopeuch señalan que, “preliminarmente, esperamos un IPC de octubre con una variación mensual de 0,3%-0,4%. Así, para el año terminaría con una inflación anual de 4,5%”.

    El OCEC-UDP proyecta un IPC de 0,4% para octubre y con ello la inflación anual subiría a 4,4%. Así, para el año prevén una inflación en torno a 4,5%.

    Asimismo, Vittorio Peretti, economista de Banco Itaú, mantiene su proyección de inflación de cierre de año en 4,7%. En su análisis incorpora “aumentos adicionales en los precios de la gasolina y el diésel, consistentes con el mecanismo de suavización del Mepco. Las preocupaciones por el traspaso cambiario podrían verse mitigadas por una brecha de actividad cada vez más negativa, aunque este factor sigue requiriendo monitoreo cercano”.

    En Santander, plantean que considerando que “los precios internacionales de los combustibles siguen en niveles elevados y el tipo de cambio se ha depreciado, mantenemos nuestra proyección de inflación para el cierre de año en 5%”.

    Mantención de la TPM

    Con estas perspectivas para la inflación, los distintos análisis de los economistas coinciden en que la Tasa de Política Monetaria (TPM) del Banco Central no debiera moverse de 4,5% durante al menos lo que resta del año y la primera parte del 2027. La próxima Reunión de Política Monetaria (RPM) está fijada para el 26 y 27 de octubre.

    Desde Coopeuch indican que “los datos de inflación no hacen más que reforzar el escenario central de TPM definido en el último Ipom, que es una mantención prolongada”.

    Para Santander, este resultado del IPC se encuentra en línea con lo esperado por el Banco Central, aunque resaltan que “con un escenario externo que permanece tensionado”. Así, precisan que “de no haber efectos de segunda vuelta o cambios relevantes en la demanda, estimamos que el consejo mantendría su postura de cautela, por lo que no habría movimientos de la Tasa de Política Monetaria hasta fin de año”.

    Peretti argumenta que la TPM de 4,5% “se encuentra cómodamente dentro del rango neutral estimado por el Banco Central y entrega suficiente flexibilidad para responder en caso de que la inflación o la actividad se desvíen significativamente del escenario base. En comparación con el escenario del último Ipom, la actividad está sorprendiendo a la baja, mientras que la inflación se mantiene, en términos generales, alineada con las proyecciones”.

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