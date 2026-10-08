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    Samsung presenta el Galaxy S26 FE en Chile: cámaras e IA para los fans del K-pop

    A días de los conciertos de BTS en Santiago, la firma coreana mostró su nuevo teléfono en una experiencia centrada en grabación y edición. Sang Park, director del negocio móvil de Samsung Chile, explica la apuesta por equilibrar prestaciones y llevar la inteligencia artificial a tareas cotidianas.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Samsung presenta el Galaxy S26 FE en Chile: cámaras e IA para los fans del K-pop

    Grabar a un músico desde lejos, seguir sus movimientos y conseguir imágenes cuando las luces bajan: un concierto reúne varios de los desafíos habituales para la cámara de un teléfono.

    Samsung eligió ese contexto para presentar el Galaxy S26 FE en Santiago, durante una jornada inspirada en la cultura K-pop, a días de las presentaciones de BTS en la capital chilena.

    La actividad reunió a invitados y creadores de contenido en estaciones donde pudieron probar herramientas de captura, estabilización y edición.

    El lanzamiento permitió a la compañía explicar cómo busca diferenciar su propuesta en un mercado donde cámaras, baterías e inteligencia artificial compiten por la atención de los compradores.

    Tiene que ver mucho más con el balance”, dice a La Tercera Sang Park, director del negocio móvil de Samsung Chile. Ante la competencia de las marcas chinas en precio y prestaciones, el ejecutivo destaca una oferta que abarca distintos públicos y la integración de funciones de IA en herramientas que los usuarios ya conocen.

    Las cámaras y funciones del Galaxy S26 FE

    Samsung presenta el Galaxy S26 FE en Chile: cámaras e IA para los fans del K-pop

    El teléfono incorpora una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, un ultra gran angular de 12 megapíxeles y un teleobjetivo de 8 megapíxeles con zoom óptico de tres aumentos. La cámara frontal es de 12 megapíxeles.

    Durante la presentación, Samsung puso el foco en My FanCam, una herramienta que permite seleccionar a una persona en un video y generar un encuadre de seguimiento centrado en ella. Su utilidad apunta a situaciones como una presentación musical, donde el protagonista se mueve dentro de una toma más amplia.

    Otra de las funciones demostradas fue Nightography, orientada a fotografías y videos con poca iluminación. A ella se suma Super Steady con bloqueo del horizonte, que ayuda a reducir las sacudidas y mantener nivelada la imagen al grabar en movimiento.

    El S2 Fan Edition cuenta además con pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas, resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz. Integra el procesador Exynos 2500, fabricado en tres nanómetros, 8 GB de RAM y una batería de 4.900 mAh, compatible con carga por cable de 45 W e inalámbrica de 15 W.

    Mientras que su peso es de 193 gramos y tiene resistencia al agua y al polvo IP68.

    De una fotografía a un recuerdo para intercambiar

    Samsung presenta el Galaxy S26 FE en Chile: cámaras e IA para los fans del K-pop

    En la estación Creative Studio, los asistentes utilizaron sus propias imágenes para experimentar con edición mediante Galaxy AI. Las creaciones luego se convirtieron en recuerdos físicos, conectando las herramientas del teléfono con una costumbre de la comunidad K-pop.

    Para Park, ese tipo de uso ayuda a explicar el papel que Samsung quiere dar a la inteligencia artificial: resolver tareas concretas y facilitar la creación de contenido.

    “El esfuerzo es hacer que esto sea mucho más tangible y que tenga un beneficio concreto para el uso del día a día”, señala.

    El ejecutivo menciona la edición de videos, la mejora de fotografías y la posibilidad de simplificar procesos que antes exigían más conocimientos o tiempo. “La inteligencia artificial es un motor, pero lo que buscamos es generar experiencias que sean distintas”, afirma.

    ¿La IA está impulsando el recambio de teléfonos?

    Samsung presenta el Galaxy S26 FE en Chile: cámaras e IA para los fans del K-pop

    La expansión de estas herramientas también plantea una pregunta para los fabricantes: cuánto pesan realmente al momento de comprar un equipo nuevo.

    Park sostiene que la IA llama la atención, aunque evita atribuirle por sí sola la renovación de teléfonos. Parte de esas funciones, explica, también ha llegado a dispositivos que los usuarios ya tenían, mediante actualizaciones.

    “Hay varios teléfonos que no tenían IA que ahora la tienen”, dice. Por eso, considera que su presencia en distintos modelos y rangos de precio cambia el papel que desempeña como incentivo de compra.

    Samsung presenta el Galaxy S26 FE en Chile: cámaras e IA para los fans del K-pop

    El Galaxy S26 FE llega con One UI 9 -el sistema operativo que Samsung estrenó en los últimos plegables Fold-, basado en Android 17, y contempla siete generaciones de actualizaciones de seguridad. Ese soporte forma parte de una propuesta pensada para acompañar ciclos de uso prolongados.

    La jornada en Santiago dio forma a esa estrategia en una especie de ensayo de la próxima semana, cuando BTS suba al escenario del Estadio Nacional: capturar un concierto, editar lo grabado y compartirlo. Una manera de mostrar qué aportan las funciones del teléfono cuando pasan de la ficha técnica al usuario final y su uso cotidiano.

    ¿Su precio? Comienza en los CLP$649,990.

    Lee también:

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