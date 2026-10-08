Desde San Carlos de Apoquindo hasta Pueblito Los Dominicos: informan zona más afectada por aluvión en Las Condes

Producto de las intensas precipitaciones que se registran en Santiago, gran parte de la comuna de Las Condes resultó afectada por un devastador aluvión, que causó estragos, principalmente, en vehículos y viviendas.

Todo comenzó al activarse una quebrada a la altura de General Blanche con San Carlos de Apoquindo, que generó un río de barro y rocas que avanzaron con fuerza con dirección surponiente, el que dejó impactantes imágenes de vehículos siendo arrastrados por el agua, además de un bus del sistema RED que fue volcado debido a la fuerza del agua.

Además, viviendas y centros comerciales sufrieron afectaciones por el barro.

Según se informó desde el municipio de Las Condes, los aluviones bajaron por las calles Camino El Alba, General Blanche y Quebrada Honda.

Así, el polígono más afectado incluye Camino El Alba por el norte; Avenida Plaza hasta Camino El Alba por el oriente -en el sector San Carlos de Apoquindo-, Quebrada Honda por el sur, hasta Avenida Padre Hurtado por el poniente, en el sector del Pueblito Los Dominicos.