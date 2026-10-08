La “zona cero” del aluvión en Las Condes que inundó clínicas, casas y arrastró autos

Carabineros identificó la denominada “zona cero” del aluvión que afectó la tarde de este jueves a Las Condes, dejando clínicas inundadas, viviendas dañadas y vehículos arrastrados por la fuerza del agua.

Mediante el despliegue de un dron, la institución estableció que el punto de inicio de la emergencia se ubica en la intersección de Monseñor Álvaro del Portillo con avenida La Plaza , en un sector donde se concentran colegios, clínicas y universidades.

Entre los recintos asistenciales afectados se encuentran la Clínica UC Christus San Carlos de Apoquindo y la Clínica Universidad de los Andes, mientras que en distintas calles del sector se registraron daños en viviendas y vehículos producto del aluvión.

La coronel Verónica Cruzat, de la Prefectura Andes, señaló que “en este momento, todos los carabineros de la Prefectura Andes se encuentran desplegados en el sector de la 17° Comisaría de Las Condes, con la finalidad de poder enfrentar esta emergencia y ayudar a la comunidad".

“A través de un monitoreo, a través de dron, pudimos detectar en primera instancia la zona cero, que se encuentra en Monseñor Álvaro de Portillo y Avenida La Plaza”, apuntó la oficial.

Finalmente, Cruzat reforzó el llamado a la comunidad a no acercarse al sector afectado, ante el riesgo de que se pueda “producir una nueva reactivación de la quebrada”.