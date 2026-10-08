Accionistas de Socovesa aprueban aumento de capital por $32.800 millones

Los accionistas de la constructora e inmobiliaria Empresas Socovesa, controlada por la familia Gras, aprobaron el aumento de capital de $32.800 millones propuesto por el directorio, y que busca fortalecer la posición financiera en medio del complicado escenario que atraviesa la compañía.

Las nuevas 225.000.000 acciones deberán ser emitidas, suscritas y pagadas dentro de un plazo máximo que vence el 8 de octubre de 2029, y serán ofrecidas de forma preferente a los actuales accionistas.

Además en la junta de accionistas se acordó facultar al directorio de Socovesa para solicitar la inscripción de las nuevas acciones representativas del aumento de capital en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), fijar su precio de colocación y proceder con la misma.

Destino de los recursos

Cuando se anunció la propuesta de aumento de capital, el 22 de septiembre, César Barros, gerente general de Empresas Socovesa, explicó que “esto, permitirá asegurar los recursos necesarios para dar inicio a las obras que forman parte del plan estratégico de la compañía y, al mismo tiempo, acelerar los inicios de venta de proyectos inmobiliarios en aquellas ubicaciones donde estamos observando una mejora en las condiciones de mercado. Esto, también es un reflejo de un momento auspicioso para Empresas Socovesa, donde hemos logrado ordenar la estructura financiera, reducir deuda y cumplir con el plan comercial del semestre, manteniendo la disciplina con la que hemos venido trabajando”.

Barros añadió que “el aumento de capital refleja la confianza y el compromiso de nuestros accionistas y del directorio con Empresas Socovesa, con nuestros proyectos y con el futuro de la compañía. Al mismo tiempo, nos entrega un importante respaldo para impulsar con fuerza la gestión y venta de proyectos y aprovechar las oportunidades que comienza a ofrecer este nuevo escenario para nuestra industria”.

Esto, considerando todas las medidas que están impulsando el gobierno en busca de reactivar la construcción, como la extensión del subsidio a la tasa, y los cambios en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (Oguc).