UC Christus San Carlos de Apoquindo suspende atención de urgencia y consultas médicas tras verse afectada por aluvión

La Red de Salud UC Christus informó este jueves, que tras el aluvión que inundó parte de sus instalaciones en el sector alto de la comuna de Las Condes, suspenderá su atención de urgencia en la Clínica San Carlos de Apoquindo, así como las consultas médicas para lo que resta de jueves y para mañana viernes.

A través de una declaración pública, la institución de salud, señaló que en este momento se enfocan en resguardar la seguridad y bienestar de los pacientes, trabajadores y todas las personas que se encontraban al interior del recinto ubicado en Camino El Alba.

Así, afirman que “los pacientes hospitalizados se encuentran a salvo y continúan recibiendo atención por parte de nuestros equipos clínicos”.

Además, afirman que de momento, no ha sido necesario realizar evacuaciones.

Además, informaron que “como medida preventiva, hemos suspendido la atención del Servicio de Urgencia, así como las consultas médicas, exámenes y procedimientos ambulatorios durante hoy jueves 8 y mañana viernes 9 de octubre”.

“Nuestros equipos de emergencia se encuentran trabajando para abordar esta contingencia, evaluar sus efectos y adoptar las medidas necesarias para restablecer la atención en condiciones seguras”, agregaron.

Con todo, solicitaron a los pacientes a no acudir a la Clínica San Carlos de Apoquindo mientras se mantenga esta situación.