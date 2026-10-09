Minuto a minuto: sigue el avance de aluvión provocado por las lluvias en Las Condes

Durante la tarde de este jueves se originó un aluvión en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana, a la altura de General Blanche con San Carlos de Apoquindo, luego de que se activara una quebrada en medio de las lluvias que afectan a la capital.

La situación provocó un alud, dejando impactantes imágenes de vehículos siendo arrastrados por la corriente de lodo y rocas. Además, un bus Red Movilidad fue volcado debido a la fuerza del agua.

Desde el Servicio Nacional de Prevención del Desastre (Senapred), el director de la Región Metropolitana, Miguel Muñoz, indicó que “el efecto de las intensas precipitaciones; se está registrando en estos momentos un aluvión en la comuna de Las Condes, afectando particularmente a las calles General Blanche, Quebrada Onda y Avenida de la Plaza Sur”.

Añadiendo que “esto afectó la activación de quebradas en la comuna. Recuerden, hacer caso a la autoridad. Si hay alguna iniciativa o hay una información a través de los medios de hacer evacuaciones, hacer caso”.

Alertan de vías inhabilitadas tras aluvión Desde Transporte Informa, señalan de calles inhabilitadas tras aluvión. Según informan General Blanche se encuentra cerrada entre San Carlos de Apoquindo y Las Condesas, Quebrada Honda entre desde San Ramón hasta Colina Vista Hermosa, y Avenida La Plaza entre Monseñor Álvaro del Portillo y Camino El Alba. Además informan que se encuentran inhabilitados todos los cruces y calles perpendiculares con General Blanche y Quebrada Honda. ALERTA DE TRÁNSITO (06:40) Tras aluvión en San Carlos de Apoquindo, todas estas vías en #LasCondes están INHABILITADAS al tránsito:

❌General Blanche entre San Carlos de Apoquindo y Las Condesas

❌Quebrada Honda entre desde San Ramón hasta Colina Vista Hermosa

❌Avenida La Plaza… pic.twitter.com/1rhSh6aM4S — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 9, 2026

Alcaldesa de Las Condes cifra en alrededor de 1.200 las personas que fueron evacuadas Esta noche, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, entregó un balance del despliegue ante la emergencia provocada por el aluvión en su comuna, descartando que este fuera causado por la falta de mantención preventiva en el sector. “La limpieza de esta quebrada la hemos estado haciendo como municipalidad junto al MOP. Limpiamos esta quebrada y el túnel que está por debajo de la calle. Es verdad que lo que pasó acá, la remoción que hubo, es brutal. A nivel de rocas esto ya ni siquiera es limpieza, es que simplemente el cerro cedió de manera casi completa”, explicó. Además, San Martín detalló que “hemos sacado muchas personas desde los lugares, desde las universidades, desde los centros de atención de salud, alrededor de 1.200 personas que tuvimos que evacuar”. La autoridad comunal también recordó a todas las personas que mañana no hay clases, añadiendo: “Les quiero pedir a quienes trabajan en el sector y no sea urgente que asistan, por favor, que los jefes los dejen faltar. Necesitamos que circule la menor cantidad de gente posible”.

Transportes llama a planificar viajes por calles bloqueadas en Las Condes El Ministerio de Transportes hizo esta noche un llamado a planificar una movilidad segura y estar atento a calles inhabilitadas tras aluvión ocurrido en acceso a San Carlos de Apoquindo. En una publicación en redes sociales, la cartera además pidió no transitar hacia el perímetro afectado para permitir el trabajo de los equipos de emergencia. Esto luego de que la municipalidad de la comuna diera a conocer bloqueos en diferentes calles del sector de San Carlos de Apoquindo hasta nueva actualización. Entre ellas Monseñor Alvaro de Portillo, General Blanche, Quebrada Honda, Avenida La Plaza y San Carlos de Apoquindo. ATENCIÓN. Planifique una movilidad segura y atento a calles inhabilitadas tras aluvión ocurrido en acceso a San Carlos de Apoquindo. NO transitar hacia el perímetro afectado para permitir trabajo de equipos de emergencia https://t.co/mbAHhe2lyA — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 9, 2026

Automóviles sacados del barro son trasladados a estacionamiento de Clínica UC Christus La municipalidad de Las Condes informó esta noche que los automóviles sacados del barro en los operativos en la zona del aluvión están siendo trasladados al estacionamiento de la Clínica UC Christus, en San Carlos de Apoquindo.

Balance de ministro De Grange: “La situación se está recuperando” El biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, realizó esta noche un balance de la situación de emergencia por la activación de quebradas en el sector oriente de la capital, producto de las intensas lluvias de las últimas horas. “Pueden ver la maquinaria, tenemos retroexcavadoras, palas grandes y los camiones para ir acumulando los escombros, todo el daño que ha sido realmente catastrófico”, afirmó. Para luego agregar que “vamos a seguir coordinando las labores en terreno con el delegado y la alcaldesa, junto con el Ministro del Interior, como nos ha pedido el Presidente José Antonio Kast. Nuestro compromiso es trabajar para recuperar la normalidad”. “En general, la situación se está recuperando, pero sin embargo vamos a tener un trabajo muy intenso. Vamos a estar desplegados toda esta noche, el fin de semana y los días que sean necesarios para recuperar la normalidad frente a esta nueva catástrofe que estamos enfrentando como país, considerando que lo más importante para el gobierno que es proteger la vida y la seguridad de las personas”, finalizó. El biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange en el sector de Avenida Plaza con Monseñor Álvaro Portillo, en Las Condes. Foto: Prensa MOP.

MTT Y SUBTEL monitorean redes de telecomunicaciones El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones informó que junto a la SUBTEL se encuentran monitoreando las redes de telecomunicaciones tras la emergencia en la Región Metropolitana. En una publicación en X, la cartera detalló que la conectividad esta bajo monitoreo permanente 24/7, y que los servicios de voz y datos, fijos y móviles se encuentran sin afectaciones. 🚨 Emergencia en la Región Metropolitana pic.twitter.com/K8NCAOxPOE — Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) October 9, 2026

Aguas Andinas aclara que sus plantas operan con normalidad Antes información falsa que circula en redes sociales y grupos comunitarios, Aguas Andinas aclaró que “nuestras plantas de producción de agua potable se encuentran operando con normalidad”. “Cualquier cambio en las condiciones será informado oportunamente. Llamamos a informarse por nuestros canales oficiales en X, Instagram y Facebook o medios de comunicación”, apuntó la empresa sanitaria. Atención comunidad:

Frente a información falsa que circula en redes sociales y grupos comunitarios, aclaramos que nuestras plantas de producción de agua potable se encuentran operando con normalidad. Cualquier cambio en las condiciones será informado oportunamente. Llamamos a… pic.twitter.com/ymm8NxPlCm — Aguas Andinas (@aguas_andinas) October 9, 2026

Reportan que niños atrapados en Farellones fueron rescatados Esta noche se reportó que los niños del Colegio Alianza Francesa que estaban atrapados en la ruta G-21, Camino a Farellones, fueron rescatados y ya están en sus casas, como consignó T13. Durante la tarde, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, había confirmado que 25 alumnos habían quedados aislados en la zona, producto del deslizamiento de tierra en la curva 1, control Lo Hermita.

Llaman a evacuar campamento en Talagante: se activó mensajería SAE El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el sector Campamento Ribera del Río, en la comuna de Talagante, debido al desborde del Río Mapocho. Ante esto, el organismo activó la mensajería SAE y llamó a actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad. Además, pidió que durante la evacuación las personas no se olviden de considerar a las mascota y sus necesidades. ATENCIÓN! Reiteramos!

Por desborde del Río Mapocho, se solicita evacuar sector Campamento Ribera del Río, comuna de Talagante, Región Metropolitana.#SENAPRED activó mensajería #SAE.



Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad.



Durante la evacuación, no olvides… — SENAPRED (@Senapred) October 9, 2026

Directora del Senapred: precipitaciones hasta la medianoche La Directora Nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, informó esta noche que el actual sistema frontal que afecta a la zona central dejará precipitaciones hasta a las 00.00, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que irán disminuyendo durante la madrugada. Sin embargo, a partir de las 15:00 de mañana otro frente comenzará a afectar a la Región Metropolitana, acompañado de tormenta eléctricas y precipitaciones.

Subsecretario del Interior detalla medidas ante emergencia El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, datalló esta noche desde un punto de prensa en Senapred que hay 10 carros de bomberos desplegados en la zona de emergencia en Las Condes, junto con el acuartelamiento de las 22 compañías de Santiago. De la misma forma, reafirmó la información de seis persona heridas, que están recibiendo atención, y que el servicio de agua potable se encuentra en funcionamiento, gracias al mantenimiento de Aguas Andinas.

Interior detalla lo que implica la zona de catástrofe en Las Condes El Ministerio del Interior usó su cuenta en X para detallar lo qué significa que Las Condes haya sido declarada zona de catástrofe. Es así como comenzó su publicación aclarando que, tras el aluvión, esta medida permite agilizar la respuesta del Estado, coordinar recursos y avanzar en la recuperación de los sectores afectados. Para luego compartir un listado detallado sobre los puntos que la declaración implica. 📍⚠️¿Qué significa que Las Condes haya sido declarada zona de catástrofe?



Tras el aluvión, esta medida permite agilizar la respuesta del Estado, coordinar recursos y avanzar en la recuperación de los sectores afectados.



Desliza y conoce qué implica esta declaración, cómo se… pic.twitter.com/8jbTfUiDOP — Ministerio del Interior (@min_interior) October 9, 2026

Biministro De Grange detalla que hay 12 maquinarias en trabajos de despeje El biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, detalló esta noche que “hay 12 maquinarias del MOP desplegadas tanto en camino Farellones pero principalmente en este sector (San Carlos de Apoquindo) con palas, retroexcavadoras para ir despejando, retirando vehículos”. En conversación con T13, el biministro indicó que “hay 12 maquinarias del MOP desplegadas tanto en camino Farellones pero principalmente en este sector (San Carlos de Apoquindo) con palas, retroexcavadoras para ir despejando, retirando vehículos”. — Ministerio de Obras Públicas🇨🇱 (@mop_chile) October 8, 2026

Ministerio de Seguridad agradece apoyo de Carabineros en la emergencia El Ministerio de Seguridad Pública de Chile hizo público su agradecimiento esta noche a la labor que Carabineros ha estado realizando en terreno, “apoyando y ayudando en todas las labores de esta emergencia por el aluvión en Las Condes”. “Agradecemos a cada funcionario por servir a nuestro país en los momentos más difíciles”, apuntó la cartera en su publicación en X. Carabineros de Chile ha estado en terreno, apoyando y ayudando en todas las labores de esta emergencia por el aluvión en Las Condes. Agradecemos a cada funcionario por servir a nuestro país en los momentos más difíciles. pic.twitter.com/mMkxwRFsBo — Ministerio de Seguridad Pública de Chile (@minsegpublicacl) October 9, 2026

Vecino relata rescate de conductor de bus de Red de Movilidad Un vecino de Las Condes compartió esta noche cómo fue el rescate que él y otras personas realizaron de un chofer de un bus de Red de Movilidad que se vio afectado por el aluvión que ocurrió en la comuna. “El señor estaba ahogándose en barro y agua y nosotros lo ayudamos a salir de la micro, le tiramos agua encima, lo cambiamos. Él se vino casi surfeando con la micro desde la Universidad de Los Andes”, relató en conversación con CNN Chile. Para luego detallar: “Lo ayudamos a que se limpiara la cara porque tenía mucho barro (...) Lo sacamos, lo ayudamos, trajimos ropa para que se cambiara”. En el mismo medio, los vecinos del sector afectado por el alud reportaron hasta un metro de agua al interior de sus viviendas.

Equipos del MOP realizan labores de despeje en Ruta G-21 El Ministerio de Obras Públicas compartió esta noche un video a través de su cuenta en X donde se puede ver como sus equipos ya trabajan labores de despeje en la Ruta G-21, camino a Farellones. Equipos del MOP realizan labores de despeje en la Ruta G-21 (Camino Farellones). pic.twitter.com/CGSxBFUjBs — Ministerio de Obras Públicas🇨🇱 (@mop_chile) October 9, 2026

Ejército despliega medios en apoyo de la ciudadanía El Ejército de Chile dio a conocer el despliegue de medios en apoyo a la ciudadanía, ante el aluvión que afecta a la comuna de Las Condes. En un comunicado en su cuenta en X, la institución detalló que se desplegaron en la zona el Regimiento de Infantería N.º 1 “Buin”, con carros Mowag, y el Regimiento de Artillería N.º 1 “Tacna”, con unidades fundamentales de emergencia 🇨🇱 Ante el aluvión que afecta a la comuna de Las Condes, el Ejército de Chile desplegó medios en apoyo a la ciudadanía.



El Regimiento de Infantería N.º 1 “Buin”, con carros Mowag, y el Regimiento de Artillería N.º 1 “Tacna”, con Unidades Fundamentales de Emergencia, se… pic.twitter.com/cj0WLGFxBh — Ejército de Chile (@Ejercito_Chile) October 9, 2026

Alcalde de La Florida informa de monitoreo de quebradas en la comuna El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, dio a conocer esta noche el monitoreo de las quebradas de Macul y Santa Sofía, y los trabajos frente a las lluvias. La autoridad informó que “hemos dispuesto de un sistema de vigilancia permanente con puntos fijos tanto en las zonas vecinas de la quebrada de Macul como de Santa Sofía de Lo Cañas” Para luego hacer una llamado a la responsabilidad de los vecinos e informarse solo por los canales oficiales, tanto de la municipalidad como de los servicios de emergencia del Senapred. También detalló que su municipio dispuso de equipos operativos con maquinaria pesada, como camiones y retroexcavadoras, “que nos permiten ofrecer respuesta oportuna ante una situación de emergencia”.

COGRID sitúa su centro de operaciones en Claro Arena El Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) estableció su centro de operaciones ante la emergencia en Las Condes en el Claro Arena, ubicado precisamente en San Carlos de Apoquindo. El Club Deportivo Universidad Católica dio a conocer la noticia, detallando que las “dependencias de nuestro estadio serán las que se utilizarán para instalar allí los puestos de mando para monitorear la situación y ejecutar las acciones que ha provocado este aluvión en Las Condes”

Ministerio del Trabajo resguardará a empleados efectados por la emergencia El Ministerio del Trabajo y Previsión Social dio a conocer a través de las redes sociales que, ante la emergencia por el aluvión, la Dirección del Trabajo es clara con la ley que protege al trabajador, apuntando que “la vida y la seguridad siempre son la prioridad”. El director del Trabajo, David Oddó, afirmó que “todo trabajador que considere que su vida o salud está en riesgo ante esta emergencia, tiene el derecho de cesar sus funciones y abandonar el lugar de trabajo”. La publicación además recalca que la entidad va a “fiscalizar el deber que tienen los empleadores de resguardar la seguridad y la vida de sus trabajadores”. Ante la emergencia por el aluvión en la zona oriente de Santiago.



La @DirecDelTrabajo es clara: la ley protege al trabajador. La vida y la seguridad siempre son la prioridad.



La Dirección del Trabajo va a fiscalizar el deber que tienen los empleadores de resguardar la… pic.twitter.com/0qlbrx1qw9 — Ministerio del Trabajo y Previsión Social (@MintrabChile) October 8, 2026

Alessandri confirma que alumnos de Alianza Francesa están atrapados en ruta G-21 El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, confirmó que hay alrededor de 25 niños del Colegio Alianza Francesa atrapados en la ruta G-21 producto del deslizamiento de tierra en el camino. La autoridad detalló en conversación con CNN que los alumnos se encuentran en la curva 1, control Lo Hermita.

Director de Carabineros y ministro de Obras Públicas sobrevuelan zona de emergencia El General Director de Carabineros, Marcelo Araya, junto al Ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, sobrevolaron esta tarde los sectores donde se originó el aluvión que afectó a la comuna de Las Condes, para evaluar la magnitud de la emergencia y las zonas impactadas. 🚨 #Urgente: El General Director de Carabineros, Marcelo Araya, junto al Ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, sobrevuelan los sectores donde se originó el aluvión que afectó a la comuna de Las Condes, con el propósito de evaluar la magnitud de la emergencia y las zonas… pic.twitter.com/g8ZwzEwYn1 — Carabineros de Chile (@Carabdechile) October 8, 2026

Transportes pide no transitar en zona de emergencia El Ministerio de Transportes pidió a través de un comunicado en redes sociales que, por el rescate de personas tras el aluvión en sector San Carlos Apoquindo, en Las Condes, no se transite hacia el interior del cuadrante comprendido entre Camino Las Flores, Av. La Plaza, Carlos Peña Otaegui, Paul Harris y Camino del Algarrobo. Esto para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. ALERTA DE TRÁNSITO (19:29). Por rescate de personas tras aluvión en sector San Carlos Apoquindo en #LasCondes, NO TRANSITE hacia el interior del cuadrante comprendido entre Camino Las Flores, Av. La Plaza, Carlos Peña Otaegui, Paul Harris y Camino del Algarrobo. FACILITE… pic.twitter.com/Rk2misDeDK — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 8, 2026

Aumentan comunas sin clases este viernes Luego de que el Ministerio de Educación informara que mañana Las Condes no tendría clases, con el correr de las horas también se sumaron a la medida otras comunas de la Región Metropolitana. Estas son San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Lo Barnechea, Vitacura y Colina. Suspensión de clases en las comunas de la Región Metropolitana:

• San José de Maipo

• Puente Alto

• Pirque

• La Florida

• Peñalolén

• La Reina

• Las Condes

• Lo Barnechea

• Vitacura

• Colina pic.twitter.com/DyCLmimCMV — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) October 8, 2026

Aguas Andinas informa que sus servicios operan con normalidad en Las Condes Aguas Andinas informó a través de su cuenta en X que, ante la emergencia producida por el aluvión en la comuna de Las Condes, sus servicios operan con normalidad. Además, la empresa sanitaria hizo un llamado a la población a no levantar las tapas de la red de alcantarillado, ya que “ello podría ocasionar problemas en nuestra infraestructura sanitaria debido a los sedimentos arrastrados por el aluvión y las lluvias que continuarán cayendo en la Región Metropolitana”. Información importante

Frente a la emergencia producida por el aluvión en la comuna de Las Condes queremos informar que nuestros servicios operan con normalidad.



Hacemos un llamado a la población a no levantar las tapas de la red de alcantarillado, ya que ello podría ocasionar… pic.twitter.com/FbIVvIWhZs — Aguas Andinas (@aguas_andinas) October 8, 2026

Metro: Línea 1 solo disponible entre San Pablo y Manquehue Metro de Santiago informó a través de redes sociales que el servicio de trenes en Línea 1 solo está disponible entre San Pablo y Manquehue hasta el cierre del servicio. 20:03 hrs. 🔴 Por Alerta Roja, el servicio de trenes en #L1 está disponible solo entre San Pablo y Manquehue hasta el cierre del servicio.



Seguiremos informando sobre cualquier actualización. 🚇 — Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 8, 2026

Gobierno dicta zona de catástrofe para comuna de Las Condes El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, informó que el Presidente José Antonio determinó declarar zona de catástrofe para la comuna de Las Condes, para de esta forma poder disponer de mejor manera los recursos ante la emergencia provocada el aluvión en la zona. Como resultado de la información levantada en el Cogrid regional, encabezada por el Ministro Alvarado y con la participación de los Ministros de Obras Públicas, Defensa, Salud, Energía, y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruído… — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 8, 2026

Clínica U. de los Andes informa sobre situación por intensas lluvias La Clínica Universidad de los Andes informó por medio de un comunicado que, ante las intensas precipitaciones que afectan al sector de San Carlos de Apoquindo, las condiciones al interior del recinto son seguras. “Sin embargo, debido a la inundación de las calles y vías de acceso aledañas, actualmente no existen condiciones para ingresar o salir de sus instalaciones de manera segura”, detalló. Para luego hacer un llamado a evitar desplazarse hacia la clínica mientras persista esta situación. “Asimismo, se ha instruido a los trabajadores, pacientes y acompañantes que se encuentran en su interior a permanecer en el recinto hasta nuevo aviso, con el fin de evitar exponerlos a los riesgos que presentan las calles cercanas”, apuntó. De la misma forma dio a conocer que como medida preventiva se decidió suspender todas las cirugías programadas para mañana, viernes 9 de octubre, como también la actividad del Centro Médico durante la jornada de la mañana. “La atención ambulatoria podría retomarse durante la tarde, siempre que los reportes sobre el estado de las vías de acceso confirmen que existen condiciones seguras para el desplazamiento de pacientes y trabajadores. Esta decisión será informada oportunamente a través de nuestros canales oficiales”, señaló el texto.

Informan de desvíos por la emergencia El Sistema de transporte público de Santiago, Red Movilidad, dio a conocer a través de su cuenta X diferentes desvíos en la comuna de Las Condes por las condiciones climáticas y la emergencia en el zona debido al aluvión. 🔴⚪ ¡Atención!

Si te mueves en la comuna de @Muni_LasCondes considera que por condiciones climáticas servicios RED están activando #desvíos.



Retornos anticipados:

🚍C37: San Carlos de Apoquindo - Los Olivillos - San Ramon Oriente

🚍421: Camino el Algarrobo - retorno Rotonda… pic.twitter.com/DmZIvdzfUb — Red Movilidad (@Red_Movilidad) October 8, 2026

Delegado presidencial de la RM informa de daños materiales y seis heridos por aluvión El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, informó después de hacer un sobrevuelo por la zona afectada por el aluvión que hasta el momento los más significativo son los daños materiales. Además ratificó que son seis las personas heridas hasta el momento, entre ellos un niño de un año que sufrió una quebradura. También dio a conocer que ya se encuentran en el dos grupos trabajando con maquinaria del Ministerio de Obras Públicas.

Minsal monitorea la zona efectada por el aluvión El Ministerio de Salud informó por medio de un comunicado que, desde el centro de operaciones de su División de Emergencias Sanitarias, las autoridades y los equipos técnicos monitorean la situación generada por el aluvión que afectó a la comuna de Las Condes, tras las intensas lluvias de esta tarde. El Subsecretario de Redes Asistenciales, Dr. Julio Montt, explicó que hasta ahora la red pública de salud se encuentra operativa y que se continuará con monitoreando la evolución de la emergencia. “Respecto de la red pública de salud podemos informar que ésta está 100% operativa y a través de la Unidad de Gestión Centralizada de camas de la Subsecretaría de Redes Asistenciales estamos disponibilizando la información en caso de que haya necesidad de evacuar pacientes críticos de la red privada de salud”, sostuvo el subsecretario.

Red UC Christus informa estado de Clínica UC San Carlos de Apoquindo La Red UC Christus emitió un comunicado donde dio a conocer el estado de la Clínica UC San Carlos de Apoquindo, una de las más afectadas por el aluvión de este jueves en Las Condes. En este se enfocaron en los los pacientes hospitalizados, informando que “se encuentran a salvo y continúan recibiendo atención por parte de nuestros equipos clínicos. Hasta el momento, no ha sido necesario realizar evacuaciones”. Luego agregaron que como medida preventiva “hemos suspendido la atención del Servicio de Urgencias, así como las consultas médicas, exámenes y procedimientos ambulatorios durante hoy jueves y mañana viernes 9 de octubre”.

Mineduc informa suspensión de clases para la comuna de Las Condes El Ministerio de Educación informó la suspensión de clases para Las Condes mañana viernes, producto de la emergencia provocada por el aluvión que afectó a dicha comuna durante este jueves. En un comunicado en redes sociales dio a conocer que “por las condiciones climáticas que afectan la zona, la Seremi de Educación de la RM informa la suspensión de clases en todos los establecimientos educacionales de la comuna de Las Condes para el viernes 9 de octubre”

Carabineros llama a no acercarse a la “zona cero” La Coronel Verónica Cruzat informó que todos los carabineros de la Prefectura Andes se encuentran desplegados en el sector de la 17° Comisaría de Las Condes, “con la finalidad de poder enfrentar esta emergencia y ayudar a la comunidad”. Además, informó que a través de un monitoreo, a través de dron, pudieron detectar en primera instancia la “zona cero”, que se encuentra en Monseñor Álvaro de Portillo y Avenida La Plaza. Para luego llamar a toda la comunidad a “no acercarse a ese sector por si se puede producir una nueva reactivación de la quebrada”

En Universidad de los Andes llaman a no entrar ni salir del campus La Federación de Estudiantes de la Universidad de los Andes, ubicada en la zona del aluvión, indicó que quienes se encuentran dentro del recinto no pueden abandonarlo por el momento y que ahora “lo más importante es resguardarse y evitar exponerse innecesariamente” En un comunicado dado a conocer por correo electrónico, la federación además llamó a “por favor, que no intenten salir, ingresar o retirar sus vehículos mientras se mantenga esta indicación”. Más información en esta nota

Kast informa que delegado presidencial de la RM se encuentra en Las Condes A través de las redes sociales, el Presidente José Antonio Kast Rist informó que el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, ya se encuentra en terreno en Las Condes. De la misma forma dio a conocer que el biministro de Transportes y Telecomunicaciones y de Obras Públicas, Louis de Grange; el subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, y equipos del Ministerio de Obras Públicas se trasladan al lugar para adoptar medidas urgentes ante la emergencia en Las Condes. El Presidente de la República, José Antonio Kast Rist, informó a través de su cuenta de X que el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, ya se encuentra en terreno, mientras que el biministro de Transportes y Telecomunicaciones y de Obras Públicas, Louis… pic.twitter.com/z2O83l8LCM — Oficina del Presidente (@Oficina_Pdte) October 8, 2026

Jefe zonal de Carabineros instruye a funcionarios desplegados por emergencia El General Inspector Manuel Cifuentes, Jefe de Zona Metropolitana, entregó y reforzó directrices a los Carabineros territoriales y personal especializado que se mantienen desplegados producto de la emergencia que afecta a esta hora a la comuna de Las Condes, además de la planificación en terrenos de los recursos logísticos de Carabineros

Biministro De Grange sobrevuela zona afectada en Las Condes El ministro de Transportes y Telecomunicaciones y de Obras Públicas, Louis de Grange, está realizando un sobrevuelo para ver la afectación general tras el aluvión ocurrido en Las Condes.

Gobierno pospone promulgación de la Ley de Reconstrucción ante emergencia Ante la contingencia en la comuna de Las Condes a raíz del aluvión, el Gobierno decidió posponer la promulgación de la Ley de Reconstrucción Nacional que estana prevista originalmente para mañana viernes.

Alcaldesa San Martín llama a no exponerse y pide apoyo del Gobierno La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, pidió a las personas a no exponerse y no acercarse a mirar a la zona del aluvión en su comuna. De la misma forma dijo que “necesitamos el apoyo del Estado”, mientras recorría la zona afectada.

Gobierno entrega consejos ante la emergencia Por medios de las redes sociales, el Gobierno entregó consejos para saber cómo actuar ante un aluvión. “Si te encuentras en una zona afectada, mantén la calma, sigue las indicaciones de las autoridades y prioriza tu seguridad y la de tu familia”, apuntó en su publicación. 🌧️ Ante un aluvión, es fundamental saber cómo actuar.

Si te encuentras en una zona afectada, mantén la calma, sigue las indicaciones de las autoridades y prioriza tu seguridad y la de tu familia.



📲 Revisa qué hacer frente a esta emergencia y comparte esta información. pic.twitter.com/S2SJ2rXe9r — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) October 8, 2026

Ministerio de Transportes pide precaución a conductores y peatones A través de su cuenta en redes sociales, Transporte Informa, el Ministerio de Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones llamó conductores y peatones a tener precaución por acumulación de agua y sedimentos en Apoquindo con Camino El Alba, debido a aluvión desde sector precordillerano de Las Condes. PRECAUCIÓN (18:30) conductores y peatones debido a acumulación de agua y sedimentos en Apoquindo con Camino El Alba, debido a aluvión desde sector precordillerano #LasCondes pic.twitter.com/qoWjV9TO6F — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 8, 2026

Federación de Estudiantes de U. del Desarrollo llama a permanecer en el recinto La Federación de Estudiantes de la Universidad del Desarrollo emitió un comunicado tras el aluvión en Las Condes en el que quienes se encuentren dentro de sus dependencias, por el momento, “permanezcan en un lugar seguro y eviten desplazamientos innecesarios”. “Recomendamos a quienes se encuentren en camino a la universidad que eviten trasladarse al campus mientras la situación no se haya normalizado, siguiendo siempre las indicaciones de las autoridades y de los canales oficiales de la universidad”, añadieron.

Senapred declara alerta roja en diez comunas por remoción en masa De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres de la Comuna de Las Condes y las precipitaciones registradas en la Región Metropolitana, se ha registrado la activación de la Quebrada Las Ondas, produciendo una remoción en masa tipo aluvión, afectando al sector oriente de la comuna de Las Condes generando una afectación en evaluación y en desarrollo de las siguientes calles y avenidas: Camino el Alba al Norte, Quebrada Onda Sur, Vital Apoquindo Poniente hasta el oriente y General Blache. Dentro de la cobertura de la alerta se encuentran comunas de Cordillera y Precordillera: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina, de la Región Metropolitana.

Subsecretario Lagos realiza vocería por aluvión en Las Condes El subsecretario Segegob, José Francisco Lagos, realiza vocería por aluvión en Las Condes, donde señaló que estarán constantemente actualizando la información de la situación. Asimismo, reafirmó lo comunicado por el Presidente Kast, además de asegurar que desde el Ministerio de Salud están monitoreando las clínicas y hospitales del sector.

“La petición es que no salgan”: concejal Hadad de Las Condes hace llamado a la ciudadanía El concejal de Las Condes, Luis Hadad (RN), señaló en CNN Chile que “el concejo municipal ha aprobado hasta 500 millones” para hacer limpieza en el sector alto de Las Condes. El concejal, además, señaló que hay varios sectores complicados en las inmediaciones de San Carlos de Apoquindo, donde hay distintos colegios, universidades y clínicas. Asimismo, señaló que el flujo de agua, barro, rocas y restos vegetales, ha bajado hasta la zona de Manquehue con Colón, a varios kilómetros de distancia de donde inició la emergencia. “La petición es que no salgan. La situación está muy complicada en la calle”, dijo Hadad, quien hizo un llamado a la población a contactar a seguridad de Las Condes en caso de estar en una situación de peligro.

“Estamos enfrentando una emergencia”: Presidente Kast aborda aluvión que se desarrolla en Las Condes Estamos enfrentando una emergencia de activación muy rápida en Las Condes con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro. El Delegado ya está en terreno y el Ministro De Grange, el Subdere Figueroa y los distintos equipos del… — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 8, 2026

Autoridades convocan Cogrid Regional por aluvión Desde Senapred indicaron que se ha convocado Cogrid Regional a las 18.30 horas “en la 15ª Compañía de Bomberos de Santiago, ubicada en Avenida Apoquindo 8115, Las Condes”.

Alcaldesa San Martín se traslada hasta el lugar del aluvión “Estamos con varios recursos en camino. Por favor, no salgan de sus casas si no es necesario. Sabemos que hay muchas viviendas inundadas. Estamos yendo a rescatar a las personas que se encuentran atrapadas. Nosotros vamos en camino ahora”, explicó la alcaldesa. Insistiendo que “no salgan de sus casas si no es necesario. Y cualquier emergencia, 1402 y carabineros. Carabineros también están trabajando con nosotros”.

Senapred entrega recomendaciones sobre como actuar en caso de aluvión ⚠️#Clínica UC San Carlos de Apoquindo. pic.twitter.com/tRuqTzpIMC — InfosChile (@INF0SCHILE) October 8, 2026

Usuarios reportan inundaciones en la Clínica UC San Carlos de Apoquindo ⚠️#Clínica UC San Carlos de Apoquindo. pic.twitter.com/tRuqTzpIMC — InfosChile (@INF0SCHILE) October 8, 2026

Bomberos de Santiago ordenó el acuartelamiento de todas las compañías Según el comunicado que se compartió a Bomberos, se señaló que “se solicita mantener la mayor cantidad posible de material mayor en servicio, así como la máxima dotación de personal disponible en sus respectivos cuarteles, en atención a las condiciones meteorológicas que afectan a Santiago”. Añadiendo que “asimismo, se solicita que todas las máquinas despachadas hacia sectores precordilleranos extremen las medidas de precaución, considerando los riesgos asociados a las condiciones climáticas y al desplazamiento por dichos sectores”.

Subsecretario Pavez comienza comunicación con delegación presidencial y municipalidad Ya me comuniqué con la alcaldesa de Las Condes Catalina San Martín y el delegado Presidencial Germán Codina para hacer las coordinaciones con @Senapred para la primera respuesta sobre el desborde de la Quebrada Honda. — Máximo Pavez 🇨🇱 (@MaximoPavezC) October 8, 2026

Municipalidad de Las Condes sugiere no acercarse al sector y establece perímetro de seguridad A través de sus redes sociales indicaron que “evitar dirigirse hacia el sector de San Carlos de Apoquindo. Necesitamos mantener las vías despejadas para permitir el ingreso y desplazamiento de los vehículos de emergencia y equipos de trabajo”. ⚠️ Información importante:

Debido al aluvión que afecta a la comuna, les pedimos evitar transitar por los sectores de Quebrada Honda, Paul Harris, Cristóbal Colón, Álvaro del Portillo y General Blanche.



Nuestros equipos están trabajando intensamente para atender la emergencia. — Las Condes (@Muni_LasCondes) October 8, 2026