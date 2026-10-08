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    Declaran alerta roja para 10 comunas de la Región Metropolitana por riesgo de aluviones en medio de emergencia en Las Condes

    La medida rige para San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina. El organismo dispuso la movilización de recursos y su preparación ante eventuales evacuaciones, luego de la activación de una quebrada que provocó daños en el sector oriente de la capital.

    Por 
    Luis Cerda

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró durante la tarde de este jueves alerta roja para 10 comunas de la cordillera y precordillera de la Región Metropolitana, debido al riesgo de remociones en masa, luego del aluvión registrado en Las Condes producto de las intensas precipitaciones.

    La medida, adoptada a las 18.20 horas, comprende a San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina, y se mantendrá vigente mientras las condiciones de riesgo lo ameriten.

    De acuerdo con el análisis técnico de Senapred, la decisión se tomó tras la activación de la quebrada Las Ondas, que provocó una remoción en masa de tipo aluvión y afectó distintos sectores del oriente de Las Condes.

    El organismo identificó entre las vías afectadas a Camino El Alba, Quebrada Onda Sur, Vital Apoquindo y General Blanche, donde los daños continúan en evaluación.

    La emergencia se produjo durante la tarde, cuando un torrente de agua y barro descendió por calles de la comuna, arrastrando vehículos y provocando el volcamiento de un bus del sistema Red Movilidad. También se reportaron viviendas afectadas y la inundación de la Clínica San Carlos.

    Preparativos ante eventuales evacuaciones

    Con la declaración de alerta roja, Senapred dispuso la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para atender y controlar la emergencia, además de coordinar el despliegue del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred).

    Entre las medidas contempladas se encuentra el alistamiento de recursos para una eventual evacuación de personas, así como la preparación de medios extraordinarios para enfrentar nuevas situaciones de emergencia.

    El documento también instruye reforzar el monitoreo permanente de los caudales de quebradas y ríos, especialmente ante aumentos repentinos que puedan anticipar inundaciones.

    Asimismo, advierte que las precipitaciones en sectores precordilleranos requieren especial atención, debido a que la lluvia sobre nieve podría provocar aumentos rápidos y peligrosos de los caudales.

    Senapred recomendó a la población mantenerse alejada de las zonas afectadas, evitar cruzar sectores inundados o con presencia de barro y seguir las indicaciones de las autoridades.

    Kast anuncia despliegue de autoridades

    Previamente, el Presidente José Antonio Kast se refirió a la situación en Las Condes y anunció el despliegue de autoridades y equipos técnicos para enfrentar la emergencia.

    “Estamos enfrentando una emergencia de activación muy rápida en Las Condes con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro”, señaló a través de su cuenta de X.

    El Mandatario informó que el delegado presidencial se encontraba en terreno, mientras que otras autoridades y equipos del Ministerio de Obras Públicas se trasladaban a la comuna para adoptar medidas urgentes.

    Más sobre:Emergencia en Las CondesAluvión en Las CondesSenapredAlerta Roja

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