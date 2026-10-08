Primera encuesta Datafolha de cara a segunda vuelta en Brasil: Flávio Bolsonaro tiene el 52% de los votos válidos y Lula aparece con el 48%

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro durante sus respectivas campañas para la presidencia de Brasil. Foto: Archivo

La primera encuesta de Datafolha de la segunda vuelta presidencial en Brasil muestra que Flávio Bolsonaro tiene un 49% de la intención de voto, frente al 45% de Lula (PT). En votos válidos, el senador del Partido Liberal (PL) obtiene el 52%, frente al 48% del presidente brasileño y líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT). El sondeo fue encargado por TV Globo y Folha de Sao Paulo. El margen de error es de dos puntos porcentuales, según informó este jueves el medio G1.

Los votos válidos excluyen los votos en blanco, los nulos y a los indecisos, y constituyen la métrica del TSE (Tribunal Superior Electoral) para contabilizar el resultado final el día de la elección, explica Folha.

En la primera vuelta, celebrada el domingo pasado, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% del candidato del PT.

Datafolha salió a las calles el martes (6) y el miércoles (7), en un trabajo encargado por Folha y TV Globo. Se entrevistó a 2.520 electores.