Mineduc amplía suspensión de clases a 10 comunas de la RM para este viernes tras aluvión en Las Condes

Autoridades suspenden clases en tres comunas de la Región del Maule por ola de frío.

El Ministerio de Educación (Mineduc) amplió la suspensión de clases para este viernes 9 de octubre a diez comunas de la Región Metropolitana, debido a la emergencia provocada por las intensas precipitaciones y el aluvión que afectó durante la tarde de este jueves al sector oriente de la capital.

La medida, que inicialmente había sido anunciada únicamente para Las Condes, ahora también comprende a San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

Según informó la cartera, la suspensión se aplicará a todos los establecimientos de educación parvularia y escolar de las diez comunas, independientemente de su dependencia administrativa.

La decisión se conoce luego de que las intensas lluvias provocaran la activación de una quebrada en el sector de San Carlos de Apoquindo, generando un aluvión que arrastró vehículos, causó daños en viviendas e inundó recintos asistenciales, entre ellos la Clínica UC Christus San Carlos de Apoquindo y la Clínica Universidad de los Andes.

A raíz de la emergencia, Senapred declaró alerta roja para diez comunas de la cordillera y precordillera de la Región Metropolitana, entre ellas Las Condes, por riesgo de remociones en masa.

Asimismo, el Presidente José Antonio Kast instruyó declarar zona de catástrofe para Las Condes, con el objetivo de agilizar la disponibilidad de recursos destinados a atender los efectos del aluvión.

El Mineduc llamó a mantenerse informado a través de sus canales oficiales, donde se comunicarán eventuales actualizaciones sobre la suspensión de actividades escolares.

El organismo dispuso la movilización de recursos para enfrentar la contingencia y su preparación ante eventuales evacuaciones, además de reforzar el monitoreo de quebradas y cursos de agua.