Encuesta Paz Ciudadana: índice de temor a ser víctima de delito baja por tercer año consecutivo

Esta jornada, la Fundación Paz Ciudadana entregó los resultados de la última versión de Índice de Paz Ciudadana, que mide -entre otras cosas- la victimización de los encuestados y los porcentajes de temor que sienten los ciudadanos consultados. Esta última cifra, según el reporte, por tercer año consecutivo sigue la tendencia a la baja.

El informe dado a conocer por el director ejecutivo de la fundación, Daniel Johnson, en primer término reportó el número de victimización por robo o intento de robo. Según los resultados de la encuesta, el 33,1% de los hogares encuestados tuvo al menos una persona víctima de ese delito. La cifra es menor al 35% registrado el año pasado y menor al promedio histórico y de los niveles prepandemia. En 2019, por ejemplo, la cifra ascendió al 40,6%.

La medición reveló variaciones sustanciales respecto a lo que pasa en la Región Metropolitana y en comparación al resto del país. Mientras el 37,6% de las personas encuestadas en la capital declaró haber sido víctima, en regiones aquello asciende al 25,7%, con una tendencia que continúa a la baja.

Respecto al tipo de hechos, el 25,9% de los encuestados dijo haber sido víctima de “hechos delictuales violentos” y el 90,5% de los ilícitos ocurrió “fuera del hogar”. Junto con eso, un 18,9% de los consultados dijo haber sufrido de más de un ilícito.

La misma medición de Paz Ciudadana también preguntó respecto a si las personas hicieron o no la denuncia del hecho. Según los requeridos, el 54% afirmó haberlo hecho.

El temor de las personas

El segundo ítem analizado por Paz Ciudadana es respecto a los índices de temor al delito. Según los resultados de este año, el 20,9% de las personas dijo sentir “temor alto” a ser víctima, seguido del 13,8% que respondió sentir “temor bajo”. La mayoría, el 65,4% aseguró sentir “temor medio”.

La cifra registrada en la encuesta de este año continúa la tendencia a la baja iniciada desde 2023, año en el que se alcanzó el peak del 30,5%. Desde entonces, y progresivamente, dicho índice bajó al 27,4%; un 24,3% y hasta un 20,9% el 2026. Pese a la tendencia, la cifra sigue siendo superior a las estadísticas reportadas en 2021, cuando comenzó a ascender por sobre el promedio histórico.

La mayoría de las personas, el 63,5%, afirmó que dicho temor lo siente “cuando vuelve al anochecer”. El 27,2%, lo más bajo, “dentro de su casa por las noches”. Fuera de Santiago, el 16,9% de las personas dice sentir miedo, mientras que en la capital dicha cifra asciende al 23,2%.

Sobre la percepción del temor al delito, el 53,7% de los encuestados dijo que los ilícitos “son más violentos que hace 12 meses”, el otro 46,6% respondió que “son más que hace 12 meses” y el 40,5% sostuvo que “aumentarán en los próximos 12 meses”. Todas estas cifras son menores a las de años anteriores.

“La disminución sostenida del temor es un resultado positivo. Al mismo tiempo, la victimización por robos continúa afectando a uno de cada tres hogares, y la inseguridad sigue afectando el comportamiento cotidiano de los chilenos. El desafío es consolidar esta evolución, y para lograrlo debemos avanzar en una prevención focalizada del delito y la inseguridad, junto con una respuesta efectiva para cuando ocurre un delito”, señaló Johnson.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, afirmó que “son noticias positivas que muestran que vamos por el camino correcto. Para remarcar y para avanzar más en esta senda, seguiremos reforzando nuestra agenda de seguridad, con nuevas leyes como Reglas de Uso de la Fuerza, fortalecimiento de las policías y muchas más. Y también, sobre todo, la gestión policial: mayor presencia en los barrios, mejor investigación, el apoyo a nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad y muchas otras medidas que hacen que la ciudadanía no solamente perciba mayor presencia y mayor seguridad, sino que bajemos la victimización y la ocurrencia de delitos”.

En esa línea, y consultados sobre qué tan probable cree que será víctima, los mayores descensos se dan en aquellos que creen que serán víctima de “robo al interior de una vivienda”, pasando del 42,6% el 2025 al 35,7% este año. Los homicidios, que también caen, pasan del 23,8% al 19%. Respecto a los secuestros, el año pasado eran el 21,3% y el 2026 descienden al 13,7%.

La misma encuesta también abordó las medidas que han tomado las personas para evitar ser víctimas de delitos. Según respondieron, el 95% de los encuestados dijo que ha tomado medidas, en promedio 4,7 acciones. De estas, la mayoría (73,7%) “ha dejado de usar artículos de valor público”, el 73,3% “ha dejado de salir a ciertas horas” y el 68,9% “ha dejado de ir a ciertos lugares”.

Pese a la disminución en el índice de temor, el número de personas que dice que ha dejado de salir a ciertas horas aumenta.

La evaluación a las autoridades

Por último, la encuesta también consideró la perspectiva de las personas respecto al actuar de las autoridades en materia de seguridad.

En un ranking promedio de notas, de 1 a 7, la Policía de Investigaciones (PDI) es la que obtiene la mejor evaluación con un 4,7, seguido de Carabineros (4,5), alcalde de su comuna (4,3), Gendarmería (3,9), Ministerio de Seguridad (3,5), el gobierno (3,4), Defensoría Penal (3,4), tribunales (3,4), fiscales (3,3) y Congreso (2,7). Si bien todas las instituciones policiales suben su evaluación, Gendarmería tiene el mayor ascenso. En la misma línea, alcaldes y parlamentarios también representan importantes alzas.

En la evaluación de los persecutores, entre 2025 y 2026 la evaluación a fiscales, defensores y jueces sube sustancialmente, pese a que aún reciben notas entre 3,3 y 3,4.

Respecto a la confianza, la PDI, con un 62,4%, obtiene la mayor confianza de los encuestados, seguido de Carabineros, que obtiene un 55,7% de confianza. La estadística, además de aumentar, también corresponde a la confianza más altas de los últimos 10 años.