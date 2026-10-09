SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Recursos para Educación, Fiscalía y gobiernos regionales se convierten en las primeras batallas de la discusión de Presupuesto

    Además de los cuestionamientos por los montos, se han levantado alertas respecto de la constitucionalidad de algunas partidas que presentó el Ejecutivo. Por lo mismo, en algunas subcomisiones han tomado la decisión de ni siquiera votar las propuestas y derivarlas directamente a la comisión mixta.

    Por 
    Nicolás Quiñones
     
    José Miguel Wilson
    6 OCTUBRE 2026 MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ, DURANTE COMISION MIXTA DE PRESUPUESTO SECTOR PUBLICO 2027. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Tras el primer gran round que tuvo la Ley de Presupuestos 2027 en la comisión mixta, el martes pasado, la tramitación continuó esta semana con puntuales peleas en las respectivas subcomisiones.

    Los debates en torno a los recursos para el Ministerio de Educación, el Ministerio Público, el Servicio Electoral y los gobiernos regionales fueron, particularmente, las más tensos de esta semana debido a los recortes contemplados por el Ministerio de Hacienda.

    En algunos casos, hubo rechazos. Por ejemplo, la partida del Mineduc. La Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos -que preside la senadora Yasna Provoste (DC) y que se ha consolidado como el principal foco de rebelión al haber un empate de votos entre la derecha y la oposición- rechazó el capítulo de la Subsecretaría de Educación Superior.

    En esta misma instancia se leyó, el miércoles en la mañana, una dura carta del rector de la Pontificia Universidad Católica y presidente de las casas de estudio tradicionales no estatales, Juan Carlos de la Llera, en la que recomendaba, de hecho, rechazar los menores recursos para los planteles, a modo de exigir una mejor oferta de parte de Hacienda.

    El miércoles en la tarde, la misma Cuarta Subcomisión, a recomendación de la propia Provoste, acordó no votar todo el capítulo de la Subsecretaría de Educación general ante la serie de dudas planteadas por legisladores opositores por el desarrollo de programas escolares y las subvenciones.

    Desde antes del debate formal de esta misma partida, los fondos del Mineduc ya habían sido objeto de una encendida polémica la semana pasada por el programa “Yo elijo mi PC”, cuyo término se filtró antes que se transparentara el proyecto. La controversia no solo despertó criticas de la oposición, sino también generó reparos del oficialismo, al punto de que el gobierno se abrió a estudiar la medida.

    La instancia también rechazó la partida del Servicio Electoral, a petición de sus propias autoridades que consideraron insuficientes los dineros asignados por la Dirección de Presupuestos.

    El miércoles, en tanto, la Fiscalía Nacional tuvo severos reparos al proyecto presentado por el gobierno, alegando que los dineros con los que dispondrían, de acuerdo a la propuesta original, lesionaba la autonomía constitucional de la institución.

    De acuerdo a la presentación que llevó el Ministerio Público a la subcomisión, el presupuesto del gobierno “crea un programa presupuestario exclusivo para la Fiscalía Supraterritorial, separado del resto del presupuesto ordinario el Ministerio Público. Esta definición contraviene lo señalado recientemente por la Contraloría General de la República al representar el Decreto N° 84 de 2026 del Ministerio de Hacienda".

    Esto, según advirtió el fiscal nacional, Ángel Valencia, “es un problema de constitucionalidad”.

    En otra lámina de la presentación, desde la Fiscalía aseguraron que “en el Proyecto de los Equipos Contra el Crimen Organizado (ECOH) se incorporan nuevas obligaciones a través de glosas presupuestarias, que afectan la autonomía constitucional, y la reserva legal de la investigación”.

    Frente a esto, Valencia fue enfático en remarcar que “la autonomía constitucional hay que cuidarla”.

    Esto, aseguró el jefe del instituto persecutor, “para evitar que cualquier gobierno pueda perseguir, preferentemente, a los opositores”.

    Finalmente, los integrantes de la subcomisión acordaron no votar la partida y derivarla directamente a la comisión mixta para que resuelva las dudas que despertó la propuesta gubernamental.

    Finalmente, este jueves -nuevamente a proposición de Provoste- la subcomisión que revisa la partida de los gobiernos regionales decidió postergar la votación.

    Esto, al igual que lo que ocurrió con el Ministerio Público, producto de las dudas en materia de constitucionalidad que despertaron a raíz de la propuesta del Ejecutivo para los Gores.

    En su primer presupuesto, el gobierno propone flexibilizar la destinación de recursos del Fondo de Apoyo Regional (FAR).

    Al final de la sesión, la senadora Provoste criticó esa idea argumentando que, producto de un fallo del Tribunal Constitucional, una ley anual no puede modificar una de carácter permanente.

    “Para mayor abundamiento le vamos a pedir un informe muy breve a la Biblioteca del Congreso para que se pueda pronunciar respecto de este tema antes de que podamos despachar esta partida”, aseguró la presidenta de la subcomisión.

    Más sobre:PolíticaPresupuestoGobiernoCongreso NacionalMinisterio PúblicoMinisterio de Educación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Metro cierra ocho estaciones de Línea 5 por emergencia: pasajeros fueron evacuados

    Plan del Pentágono para transmitir ejecución genera crítica transversal: lo califican de “bárbaro” y “repugnante”

    Para la medianoche se estima la reposición del suministro eléctrico en sector de San Carlos de Apoquindo en Las Condes

    Corte de Temuco se inhabilita para resolver recursos que buscan anular sentencia por Operación Huracán

    Bancada PC e independientes exige salida de embajador Judd tras declaraciones sobre soberanía nacional en la Antártica

    Aplazan en más de un año juicio contra exdiputado Pulgar: será en noviembre de 2027

    Lo más leído

    1.
    Oficialismo llama a no adelantar discusión presidencial tras apertura de Matthei a nueva candidatura

    Oficialismo llama a no adelantar discusión presidencial tras apertura de Matthei a nueva candidatura

    2.
    Exministras de la Mujer de Bachelet y Boric buscan evitar cierre de Prodemu y ofrecen colaboración a gobierno de Kast

    Exministras de la Mujer de Bachelet y Boric buscan evitar cierre de Prodemu y ofrecen colaboración a gobierno de Kast

    3.
    Ojos de la llave: una ministra afectada por la emergencia en San Carlos y Fujimori en la nueva edición del libro de Piñera

    Ojos de la llave: una ministra afectada por la emergencia en San Carlos y Fujimori en la nueva edición del libro de Piñera

    4.
    Diputado Kast e irrupción de Matthei: “Entiendo que le baje la ansiedad de ver (a Bachelet) anunciando su candidatura y quiera subirse al carro”

    Diputado Kast e irrupción de Matthei: “Entiendo que le baje la ansiedad de ver (a Bachelet) anunciando su candidatura y quiera subirse al carro”

    5.
    Kaiser refuerza críticas a posible candidatura de Bachelet: “Tenía más bien la impresión de que ya no estaba para esos trotes”

    Kaiser refuerza críticas a posible candidatura de Bachelet: “Tenía más bien la impresión de que ya no estaba para esos trotes”

    6.
    El despliegue de La Moneda frente a la emergencia y el diseño para evitar primeros cuestionamientos

    El despliegue de La Moneda frente a la emergencia y el diseño para evitar primeros cuestionamientos

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Hasta cuándo llueve en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo y qué se espera para el fin de semana

    ¿Hasta cuándo llueve en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo y qué se espera para el fin de semana

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Servicios

    Así funcionará el comercio este fin de semana largo por el feriado del lunes

    Así funcionará el comercio este fin de semana largo por el feriado del lunes

    Rating del jueves 8 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    BTS en Chile: cómo comprar entradas para los conciertos y cuáles son los precios

    BTS en Chile: cómo comprar entradas para los conciertos y cuáles son los precios

    Metro cierra ocho estaciones de Línea 5 por emergencia: pasajeros fueron evacuados
    Chile

    Metro cierra ocho estaciones de Línea 5 por emergencia: pasajeros fueron evacuados

    Para la medianoche se estima la reposición del suministro eléctrico en sector de San Carlos de Apoquindo en Las Condes

    Corte de Temuco se inhabilita para resolver recursos que buscan anular sentencia por Operación Huracán

    Banco Central recibió visita protocolar del Presidente José Antonio Kast
    Negocios

    Banco Central recibió visita protocolar del Presidente José Antonio Kast

    Aluvión en Las Condes: balance preliminar estima daños en más de US$ 170 millones

    Caso Australis: Tribunal rechaza reabrir investigación penal y deja sin efecto medidas cautelares

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes
    Tendencias

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Tras el aluvión: habrá una breve pausa de las lluvias pero meteorólogos advierten su regreso la próxima semana

    Continúa la lluvia hoy en algunos sectores de Santiago, Valparaíso, Coquimbo y O’Higgins

    Con Palacios y Alarcón todo el partido: un Boca Juniors mixto empata en Córdoba pensando en su semifinal continental
    El Deportivo

    Con Palacios y Alarcón todo el partido: un Boca Juniors mixto empata en Córdoba pensando en su semifinal continental

    El Abierto de Chile da un salto y el golf nacional mantiene su presencia en el circuito de proyección del PGA Tour

    Tras abandonar a su selección: Cristiano Ronaldo anota con Al Nassr y le faltan solo 20 goles para los mil

    Cómo activar el roaming de emergencia y ahorrar batería en el teléfono durante una urgencia
    Tecnología

    Cómo activar el roaming de emergencia y ahorrar batería en el teléfono durante una urgencia

    Samsung presenta el Galaxy S26 FE en Chile: cámaras e IA para los fans del K-pop

    AirPods 5 en Chile: qué ofrecen y por qué conviene pagar $20.000 más

    Nuevo libro sobre Electrodomésticos será presentado en Primavera del Libro
    Cultura y entretención

    Nuevo libro sobre Electrodomésticos será presentado en Primavera del Libro

    La Ley alista la reunión de su formación histórica: el Festival de Viña 2027 aparece en el horizonte

    Las productoras Live Nation y Bizarro anuncian alianza y buscan potenciar la música latina

    Plan del Pentágono para transmitir ejecución genera crítica transversal: lo califican de “bárbaro” y “repugnante”
    Mundo

    Plan del Pentágono para transmitir ejecución genera crítica transversal: lo califican de “bárbaro” y “repugnante”

    Trump anuncia que Rusia suministrará más de 300.000 toneladas de diésel al mercado global y de EE.UU.

    Katie Zacharia sería la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca

    Inyecciones para bajar de peso: ¿cuánto estamos dispuestas a sacrificar?
    Paula

    Inyecciones para bajar de peso: ¿cuánto estamos dispuestas a sacrificar?

    El cortisol ¿es un enemigo?

    Champiñones encurtidos