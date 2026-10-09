Entel reactivará servicios a clientes con deuda en 10 comunas de la Región Metropolitana afectadas por lluvias
La compañía activó su programa Primera Respuesta, que contempla la reposición de servicios móviles postpago y fijos, además de suspender los cortes por boletas impagas durante siete días desde el 8 de octubre.
Entel anunció la activación de su programa Primera Respuesta para clientes de diez comunas de la Región Metropolitana afectadas por las lluvias y aluviones.
Las medidas buscan facilitar que las personas mantengan sus comunicaciones durante la emergencia.
El apoyo abarca las comunas de:
- San José de Maipo
- Puente Alto
- Pirque
- La Florida
- Peñalolén
- La Reina
- Las Condes
- Lo Barnechea
- Vitacura
- Colina
Se trata de diez comunas que, según informó Senapred más temprano, se encuentran con Alerta Roja por los impactos del sistema frontal.
En qué consiste el beneficio de Entel
Las medidas estarán vigentes por siete días desde el 8 de octubre e incluyen la reposición de los servicios móviles postpago y fijos para clientes con deuda, junto con la suspensión de los cortes por boletas impagas.
“En una emergencia, la comunicación salva vidas. Permite coordinar el trabajo de los equipos de respuesta y entregar información clave para tomar decisiones oportunas”, señaló Francisca Florenzano, gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel.
“Por eso, la conectividad es fundamental para garantizar la continuidad de las comunicaciones”, agregó.
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