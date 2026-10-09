Entel reactivará servicios a clientes con deuda en 10 comunas de la Región Metropolitana afectadas por lluvias

Entel reactivará servicios a clientes con deuda en 10 comunas de la Región Metropolitana afectadas por las lluvias

Entel anunció la activación de su programa Primera Respuesta para clientes de diez comunas de la Región Metropolitana afectadas por las lluvias y aluviones.

Las medidas buscan facilitar que las personas mantengan sus comunicaciones durante la emergencia.

El apoyo abarca las comunas de:

San José de Maipo

Puente Alto

Pirque

La Florida

Peñalolén

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Vitacura

Colina

Se trata de diez comunas que, según informó Senapred más temprano, se encuentran con Alerta Roja por los impactos del sistema frontal .

En qué consiste el beneficio de Entel

Entel reactivará servicios a clientes con deuda en 10 comunas de la Región Metropolitana afectadas por las lluvias DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Las medidas estarán vigentes por siete días desde el 8 de octubre e incluyen la reposición de los servicios móviles postpago y fijos para clientes con deuda , junto con la suspensión de los cortes por boletas impagas.

“En una emergencia, la comunicación salva vidas. Permite coordinar el trabajo de los equipos de respuesta y entregar información clave para tomar decisiones oportunas”, señaló Francisca Florenzano, gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel.

“Por eso, la conectividad es fundamental para garantizar la continuidad de las comunicaciones”, agregó.