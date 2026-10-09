Española Grenergy obtiene financiamiento por más de US$400 millones para sus proyectos en Chile

Grenergy cerró una financiación sénior sin recurso de US$457 millones para una cartera de proyectos en Chile que suma 446 MW solares y 1,8 GWh de almacenamiento.

Según explicó la firma española, la operación constituye la mayor financiación sin recurso obtenida por la compañía hasta la fecha.

En detalle, los destinos de los recursos van destinados al proyecto Algarrobal, la quinta fase de Oasis de Atacama, con 242 MW de capacidad solar y 1,5 GWh de almacenamiento, y el clúster Palmas, compuesto por 21 proyectos solares de generación distribuida en Chile, además de la hibridación de seis de ellos, que suman 204 MW de capacidad solar y 289 MWh de almacenamiento.

“La financiación ha sido coordinada y asegurada (sole underwriter) por BNP Paribas con la participación de un pool de bancos internacional formado por BBVA, J.P. Morgan Chase Bank, MUFG Bank, Santander y The Bank of Nova Scotia”, explicó también la firma.

Tras el anuncio, David Ruiz de Andrés, CEO de Grenergy comentó que “este es el mayor cierre financiero de nuestra historia. Esta operación, sumada a las financiaciones cerradas durante el último año, nos sitúa cerca del 40% del objetivo de deuda project finance fijado en nuestro plan estratégico 2026-2028″.

“Es una muestra de la confianza de la banca internacional en el modelo que desarrollamos en Chile y que estamos replicando en Europa, apoyado en PPAs a largo plazo que aportan estabilidad a nuestros ingresos y nos permiten acceder a una financiación más eficiente”, agregó.

Algarrobal, la quinta fase de Oasis de Atacama, cuenta con un contrato híbrido de compraventa de energía (PPA) a 12 años, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2028.

En tanto, Palmas es el clúster de 21 proyectos solares de distribución (PMGD) de Grenergy en el norte y centro de Chile. Todos los proyectos se encuentran en operación y seis de ellos están en proceso de incorporar sistemas de almacenamiento de cinco horas (289 MWh).

La firma también destacó que con este nuevo cierre financiero, la empresa supera los US$2.400 millones de financiación sin recurso obtenida en Chile, que incluye sus plataformas híbridas Oasis de Atacama y Central Oasis, así como el clúster Palmas.