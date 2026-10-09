Sólo le queda pelear el desafuero: Suprema derrumba intento de Calisto para reabrir causa en que arriesga 12 años de cárcel

Un nuevo revés sufrió el senador Miguel Ángel Calisto (IND) en medio de la indagación por fraude al Fisco reiterado que lleva en su contra la Fiscalía Regional de Aysén.

Esta vez, la Segunda Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Manuel Valderrama, Cristina Gajardo, Leopoldo Llanos, Jorge Zepeda y Dinko Franulic, confirmaron la resolución de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que rechazó reabrir la investigación por la cual el congresista arriesga 12 años de cárcel.

“Se confirma la sentencia apelada de quince de septiembre de dos mil veintiséis, dictada por la Corte de Apelaciones de Coyhaique”, se lee en la escueta resolución del máximo tribunal, que previamente declinó la petición de escuchar alegatos.

De acuerdo con los magistrados, no se justificó la necesidad de que, previo a adoptar una determinación, las partes expusieran sus posturas en una audiencia. Por ello, el recurso sólo se vio en cuenta.

La defensa de Calisto, liderada por el abogado Nelson Salas, buscaba que la Sala Penal revocara la decisión del tribunal de alzada de la Región de Aysén, que rechazó el amparo que interpusieron en contra del fallo del Juzgado de Garantía de Coyhaique que accedió al cierre formal de las pesquisas.

Según insistió el abogado, no se les ha entregado copia de todos los antecedentes que están en el expediente, por lo que proceder al cierre atentaba directamente en contra del derecho a defensa.

Pese a ello, la Suprema optó por rechazar esos argumentos, por lo que ahora al congresista sólo le resta dar la pelea para que se deje sin efecto su desafuero.