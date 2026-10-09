Fiscalía Oriente investigará origen del aluvión en San Carlos de Apoquindo y eventuales responsabilidades penales

Santiago, 9 de Octubre de 2026. Consecuencias de un aluvion de barro que afecto desde el sector de San Carlos de Apoquindo hasta el sector de los Dominicos en la comuna de Las Condes generando estragos y arrastrando vehiculos y personas Diego Martin/Aton Chile

La Fiscalía Metropolitana Oriente anunció que iniciará una investigación para esclarecer el origen del aluvión registrado este jueves en el sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, y determinar eventuales responsabilidades penales asociadas a la emergencia.

Para ello, el Ministerio Público instruirá diligencias a personal especializado del OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), con el objetivo de establecer las circunstancias en que se produjo el fenómeno y sus consecuencias.

La indagatoria estará encabezada por el fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas, y el fiscal adjunto Manuel Zará, este último especializado en materias de riesgo.

De acuerdo con lo informado por el organismo persecutor, las diligencias estarán orientadas a esclarecer los factores que provocaron el aluvión y determinar si existen responsabilidades penales vinculadas a su origen o a sus consecuencias.

La investigación se desarrollará luego de que el aluvión afectara a distintos sectores de Las Condes, dejando 2.015 viviendas con daños, de las cuales 55 fueron declaradas inhabitables, según el balance entregado por el municipio.

La emergencia también obligó a evacuar o rescatar a cerca de 1.200 personas y provocó importantes daños en calles y avenidas de la comuna, donde continúan los trabajos de despeje y retiro de barro.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre personas imputadas ni eventuales delitos específicos, antecedentes que deberán establecerse a partir de las diligencias investigativas.