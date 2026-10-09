Así funcionará el comercio este fin de semana largo por el feriado del lunes. Foto referencial de archivo

Llega un nuevo fin de semana largo en el calendario nacional ante el feriado del próximo lunes 12 de octubre, lo que marca un descanso extendido para algunas personas del país.

Recordar que la fecha se encuentra marcada por ser el Día del Encuentro de Dos Mundos, jornada que conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América y anteriormente se conocía como Día de la Raza.

Cómo funciona el comercio este fin de semana

El comercio y los servicios pueden funcionar con normalidad este fin de semana largo porque el feriado del lunes 12 de octubre no es irrenunciable .

Sin embargo, se debe tener en cuenta que algunos establecimientos pueden contar con horarios diferenciados para atender los días festivos.

Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados que quedan en el 2026: