La jurista sudafricana, Navanethem “Navi” Pillay, gana el Premio Nobel de la Paz 2026

El Comité Noruego del Nobel ha reconocido este viernes con el premio Nobel de la Paz a la jurista sudafricana y antigua Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, conocida como Navi Pillay, quien fuera además jueza del Tribunal Penal Internacional (TPI).

Según informaron desde el organismo, Navi Pillay, obtuvo el galardón por “sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional”.

“El compromiso de Navi Pillay con los principios jurídicos universales y su firme brújula moral son constantes en su larga carrera. Un hilo conductor une su labor inicial en defensa de Nelson Mandela y de otras personas que se alzaron contra el apartheid con su desempeño como jueza en algunos de los casos judiciales internacionales más trascendentales de nuestra época”, mencionan.

Es así como apuntan que “ha hecho rendir cuentas a Estados y líderes nacionales, y ha llevado esperanza a las víctimas de la violencia y los conflictos”.

Pillay, nacida en Sudáfrica en 1941, sucede así a la opositora venezolana María Corina Machado, galardonada en 2024.

El Instituto Noruego había registrado este año más de 280 candidaturas -208 de las cuales corresponden a personas, mientras que otras 79 son organizaciones- que permanecen secretas, dado que los nombres de los aspirantes solo se publican 50 años después de que el galardón sea entregado.