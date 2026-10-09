Juicio por la muerte de Maradona: fiscalía argentina pide 12 años de prisión para su médico de cabecera

La Fiscalía argentina solicitó este jueves una pena de 12 años de prisión y 10 años de inhabilitación profesional para el médico de cabecera de Diego Maradona, el neurocirujano Leopoldo Luque, acusado del delito de homicidio simple con dolo eventual. Además, solicitó penas de cuatro a 10 años para otros cinco imputados y la absolución de un séptimo.

También por el delito de homicidio con dolo eventual, los fiscales solicitaron una pena de 10 años de cárcel y otros 10 de inhabilitación profesional para la coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa de medicina privada Swiss Medical Nancy Forlini, y ocho años de cárcel (con 10 de inhabilitación) para la psiquiatra Agustina Cosachov.

Por otra parte, se requirió una pena de cinco años de prisión y 10 de inhabilitación para el psicólogo Carlos Díaz, mientras que para el jefe de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón pidió cuatro años de cárcel y ocho de inhabilitación. Los tres mencionados están acusados del delito de homicidio culposo.

A su vez, los fiscales pidieron la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, quien solo visitó a Maradona en una oportunidad y quien consideraron que “no ha tenido potestad ni decisión para encaminar la salud del paciente”.

Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 mientras cursaba un tratamiento domiciliario. Según consignó el fiscal Patricio Ferrari, los seis acusados “infringieron los deberes a su cargo, ejecutaron acciones contrarias al arte de curar, omitieron todos los actos que debieron ejecutar y colocaron a Maradona en una situación de desamparo, librándolo a su suerte”.

En sus alegatos de cierre, los fiscales describieron el tratamiento al exfutbolista como “anárquico, con dos jefaturas y con dos canales independientes de información y una misma característica común, la desorganización absoluta”, apuntando contra Leopoldo Luque, en calidad de médico personal del Diez, y contra Nancy Forlini, coordinadora de Swiss Medical.

El juicio respecto a la muerte de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos comenzó el pasado 14 de abril en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº7 de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires. Contó con 45 audiencias dedicadas a la producción de prueba, 75 testimonios y la exposición de un centenar de mensajes extraídos de los teléfonos de los acusados.