SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Seis butacas quemadas, espejos, 100 m2 de pasto sintético y más: la boleta de Everton por los destrozos de la barra de la U

    El cuadro ruletero presentó una querella por los incidentes ocurridos en el duelo por la Copa Chile.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker
    Graves incidentes obligaron a suspender el partido entre Everton y la U en Sausalito. Foto: Manuel Lema/Photosport.

    Everton presentó una querella ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar por los incidentes del 24 de septiembre en el estadio Sausalito, durante el partido frente a Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Chile. Entre los antecedentes incorporados por el cuadro ruletero aparecen informes de seguridad, registros fotográficos y audiovisuales, un catastro de daños de la Municipalidad de Viña del Mar y antecedentes sobre una facción de la barra de la U denominada “Los Menores”.

    Sin embargo, más allá de la denuncia que existe por sobre cómo ingresaron los fanáticos azules la pirotecnia, en lo que se apunta principalmente a un bote robado que les permitió ingresar por la Laguna Sausalito, el cuadro ruletero realizó un detalle de los daños que realizó la barra de Universidad de Chile durante el cotejo. En total, según el documento al que accedió El Deportivo, la boleta para reparar el principal coliseo de Viña del Mar asciende a $7.128.050.

    “De acuerdo con el levantamiento efectuado a la fecha, se encuentran cuantificados los siguientes daños: Superficies deportivas • 100 m² de césped sintético afectado por quemadura", comienza diciendo el escrito. “Césped natural afectado por quemaduras, cuya superficie se encuentra pendiente de medición técnica” agrega el documento. Estas ocurrieron por el lanzamiento de bengalas al campo de juego.

    Además, en el cuadro ruletero acusan que 26 butacas se vieron afectadas, seis de estas fueron quemadas. Los baños de la Galería Laguna, donde se ubican los fanáticos estudiantiles, hubo rayados y rompieron pantallas LED.

    En los baños también piden cambiar los espejos. “En los servicios higiénicos correspondientes a hombres y mujeres de la Galería Laguna – sector visita, se constató la presencia de adhesivos alusivos al Club Universidad de Chile adheridos sobre los espejos. Se requiere efectuar el retiro de dichos elementos y realizar la limpieza y recuperación de las superficies, verificando posteriormente el estado de los espejos para determinar si requieren reparación o reposición. Cantidad de espejos afectados: 48m2 metros lineales, ancho 1,20 m”, acusan.

    SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    De paso, Everton asegura que los daños impactan en el funcionamiento del estadio. “Los daños identificados presentan distintos niveles de impacto sobre la operación del recinto. Las afectaciones en superficies deportivas requieren una evaluación especializada debido a que su recuperación debe garantizar que las condiciones técnicas de las superficies sean compatibles con los estándares de utilización del recinto”, señala.

    SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    “En el caso del césped sintético, la superficie afectada alcanza preliminarmente 100 m², por lo que su recuperación deberá abordarse mediante una intervención específica y técnicamente compatible con el sistema existente. Respecto de las butacas, la existencia de unidades quemadas y quebradas implica una pérdida de funcionalidad y, en aquellos casos en que existan elementos cortantes, salientes o sistemas de fijación expuestos, podría además generar condiciones que requieran atención previa a la utilización normal del sector”, complementa.

    “En los servicios higiénicos, los daños en luminarias requieren revisión antes de su reposición, particularmente para verificar que las instalaciones eléctricas asociadas se encuentren en condiciones adecuadas. Los rayados en accesos y servicios higiénicos requieren labores de recuperación estética y funcional, cuya magnitud deberá determinarse mediante una evaluación específica”, cierra.

    Más sobre:EvertonViña del MarUniversidad de ChilePirotecniaEstadio SausalitoQuerellaTribunal de disciplina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Metro cierra ocho estaciones de Línea 5 por emergencia: pasajeros fueron evacuados

    Plan del Pentágono para transmitir ejecución genera crítica transversal: lo califican de “bárbaro” y “repugnante”

    Para la medianoche se estima la reposición del suministro eléctrico en sector de San Carlos de Apoquindo en Las Condes

    Corte de Temuco se inhabilita para resolver recursos que buscan anular sentencia por Operación Huracán

    Bancada PC e independientes exige salida de embajador Judd tras declaraciones sobre soberanía nacional en la Antártica

    Aplazan en más de un año juicio contra exdiputado Pulgar: será en noviembre de 2027

    Lo más leído

    1.
    “Mi hijo lleva su nombre”: el emotivo homenaje de Carlos Caszely a Piero

    “Mi hijo lleva su nombre”: el emotivo homenaje de Carlos Caszely a Piero

    2.
    Fernando Ortiz le golpea la mesa a Vozinha: la decisión que planea Colo Colo para enfrentar a Coquimbo Unido

    Fernando Ortiz le golpea la mesa a Vozinha: la decisión que planea Colo Colo para enfrentar a Coquimbo Unido

    3.
    El aluvión no detiene a la UC: qué harán los cruzados ante la suspensión del duelo ante Audax Italiano

    El aluvión no detiene a la UC: qué harán los cruzados ante la suspensión del duelo ante Audax Italiano

    4.
    La UC informa el estado del Claro Arena tras el aluvión en Las Condes

    La UC informa el estado del Claro Arena tras el aluvión en Las Condes

    5.
    Con la Federación en la mira y el sueño de Bielsa: las negociaciones de Mosa con Uauy y Yunge por el voto de Colo Colo

    Con la Federación en la mira y el sueño de Bielsa: las negociaciones de Mosa con Uauy y Yunge por el voto de Colo Colo

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Hasta cuándo llueve en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo y qué se espera para el fin de semana

    ¿Hasta cuándo llueve en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo y qué se espera para el fin de semana

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Servicios

    Así funcionará el comercio este fin de semana largo por el feriado del lunes

    Así funcionará el comercio este fin de semana largo por el feriado del lunes

    Rating del jueves 8 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    BTS en Chile: cómo comprar entradas para los conciertos y cuáles son los precios

    BTS en Chile: cómo comprar entradas para los conciertos y cuáles son los precios

    Metro cierra ocho estaciones de Línea 5 por emergencia: pasajeros fueron evacuados
    Chile

    Metro cierra ocho estaciones de Línea 5 por emergencia: pasajeros fueron evacuados

    Para la medianoche se estima la reposición del suministro eléctrico en sector de San Carlos de Apoquindo en Las Condes

    Corte de Temuco se inhabilita para resolver recursos que buscan anular sentencia por Operación Huracán

    Banco Central recibió visita protocolar del Presidente José Antonio Kast
    Negocios

    Banco Central recibió visita protocolar del Presidente José Antonio Kast

    Aluvión en Las Condes: balance preliminar estima daños en más de US$ 170 millones

    Caso Australis: Tribunal rechaza reabrir investigación penal y deja sin efecto medidas cautelares

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes
    Tendencias

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Tras el aluvión: habrá una breve pausa de las lluvias pero meteorólogos advierten su regreso la próxima semana

    Continúa la lluvia hoy en algunos sectores de Santiago, Valparaíso, Coquimbo y O’Higgins

    El Abierto de Chile da un salto y el golf nacional mantiene su presencia en el circuito de proyección del PGA Tour
    El Deportivo

    El Abierto de Chile da un salto y el golf nacional mantiene su presencia en el circuito de proyección del PGA Tour

    Tras abandonar a su selección: Cristiano Ronaldo anota con Al Nassr y le faltan solo 20 goles para los mil

    “Los votos de Limache y San Luis van a ir blancos”: la ofensiva de César Villegas tras bajar su candidatura a la ANFP

    Cómo activar el roaming de emergencia y ahorrar batería en el teléfono durante una urgencia
    Tecnología

    Cómo activar el roaming de emergencia y ahorrar batería en el teléfono durante una urgencia

    Samsung presenta el Galaxy S26 FE en Chile: cámaras e IA para los fans del K-pop

    AirPods 5 en Chile: qué ofrecen y por qué conviene pagar $20.000 más

    Nuevo libro sobre Electrodomésticos será presentado en Primavera del Libro
    Cultura y entretención

    Nuevo libro sobre Electrodomésticos será presentado en Primavera del Libro

    La Ley alista la reunión de su formación histórica: el Festival de Viña 2027 aparece en el horizonte

    Las productoras Live Nation y Bizarro anuncian alianza y buscan potenciar la música latina

    Plan del Pentágono para transmitir ejecución genera crítica transversal: lo califican de “bárbaro” y “repugnante”
    Mundo

    Plan del Pentágono para transmitir ejecución genera crítica transversal: lo califican de “bárbaro” y “repugnante”

    Trump anuncia que Rusia suministrará más de 300.000 toneladas de diésel al mercado global y de EE.UU.

    Katie Zacharia sería la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca

    Inyecciones para bajar de peso: ¿cuánto estamos dispuestas a sacrificar?
    Paula

    Inyecciones para bajar de peso: ¿cuánto estamos dispuestas a sacrificar?

    El cortisol ¿es un enemigo?

    Champiñones encurtidos