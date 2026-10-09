Ministro De Grange tras aluvión en Las Condes: “Las medidas preventivas tienden a funcionar bien, ayudan, pero no son infalibles”

El biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, abordó la emergencia ocurrida en Las Condes, apuntando que se tomaron medidas preventivas, pero que “la magnitud de la catástrofe es tan grande que simplemente no dan abasto”.

En conversación con Radio Duna, el biministro sostuvo que “desde marzo empezamos a trabajar de forma coordinada con el municipio de Las Condes, despejando todos los cursos fluviales. Eso lo hicimos en todo Santiago, y en el invierno, cuando vinieron precipitaciones históricas, el canal Santa Marta, el canal Santa Corina, la quebrada de Ramón, muchos otros sectores funcionaron muy bien”.

Es así como agregó que “las medidas preventivas que toma el Ministerio de Obras Públicas en coordinación con los alcaldes tienden a funcionar bien, ayudan, pero no son infalibles”.

“En el caso de Las Condes, hubo despeje de ducto, hubo instalaciones de mallas dinámicas también, pero la magnitud de la catástrofe es tan grande que simplemente no dan abasto”, añadió, enfatizando que “la magnitud de la catástrofe es tan grande que simplemente no es posible impedir que ocurran este nivel de daño”.

En la ocasión el ministro además abordó los trabajos en la zona, señalando que la prioridad es la seguridad de las personas.

“Tuvimos también mucha colaboración del Ejército, habían 400 efectivos del Ejército desplegados también en el sector, y logramos evacuar a cientos de personas. La situación en los primeros niveles de las casas muchas veces era brutal”, señaló.

Asimismo, apuntó que “nosotros rápidamente llegamos al lugar y tomamos control de la situación. El clima espero que siga ayudando para avanzar rápido en estos despejes, pero lo primero es la seguridad de las personas. Después la reposición de servicios básicos”.

De igual forma, frente a los trabajos de remoción de escombros, el ministro señaló que “mientras más se seca, mejora las condiciones climáticas para reponer otros servicios, pero dificulta más la limpieza de la vialidad, por decirlo de alguna forma”.