¿Las bebidas light o zero son igual de eficaces que el agua para bajar de peso? Esto dice un estudio

Cuando se busca bajar de peso, muchas personas optan por las bebidas light o zero como alternativa a sus versiones originales o azucaradas. Y es que pueden seguir disfrutando del “sabor”, sin sumar calorías a su dieta.

Pero estas bebidas gaseosas sin azúcar, ¿podrían realmente cumplir un papel similar al agua , cuando el objetivo es adelgazar?

Un reciente estudio, publicado en el British Journal of Nutrition, comparó el efecto que tuvieron ambas opciones en personas que querían perder peso.

Para ello, 493 adultos con sobrepeso u obesidad fueron analizados por 104 semanas en un programa donde, aleatoriamente, les asignaban solo beber agua o bebidas dietéticas comerciales todos los días. Esto fue lo que descubrieron.

¿Las bebidas light o zero son igual de eficaces que el agua para bajar de peso? Esto dice un estudio

Tomar bebidas sin azúcar para bajar de peso, ¿sirve?

Lo primero que hay que saber es que los edulcorantes que se utilizan para endulzar las bebidas dietéticas (conocidas como light o zero) no son nutritivos , pero sí bajos o derechamente sin calorías.

Según las últimas guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS), no se recomienda el uso de edulcorantes no azucarados como aspartamo, acesulfamo de potasio (acesulfamo-K) y sucralosa, entre otros, como estrategia para controlar el peso.

No porque no sean seguros, sino porque la evidencia que manejan no muestra beneficios a largo plazo.

Además, el estudio se enfoca en una comparación de ambas bebidas para el objetivo para bajar de peso. No afirma que las bebidas dietéticas sean igual o más saludables que el agua.

Dicho lo anterior, este nuevo estudio que duró 104 semanas entrega un enfoque diferente: reveló que las bebidas con edulcorantes, incluidos refrescos dietéticos, tuvieron un rendimiento similar al del agua en el control de peso de cientos de personas.

El ensayo incluyó a 493 adultos que tenían sobrepeso u obesidad. Se les asignó de forma aleatoria que debían beber agua o bebidas dietéticas todos los días (siempre procurando respetar los límites de seguridad de consumo de edulcorante).

Después de las 104 semanas, la pérdida de peso de los dos grupos de participantes fue similar: mantuvieron la reducción de peso y redujeron la circunferencia de la cintura y cadera.

¿Las bebidas light o zero son igual de eficaces que el agua para bajar de peso? Esto dice un estudio Tendencias / La Tercera

Además, tuvieron mejoras en la composición corporal y en sus biomarcadores metabólicos durante los dos años que duró el estudio.

De acuerdo a las conclusiones de los investigadores, tampoco hubo diferencias “clínicamente significativas” en la presión arterial o el colesterol entre las personas que tomaron solo agua o solo bebidas light o zero.

El consumo de azúcar de todos los participantes disminuyó.

“Estos últimos hallazgos demuestran que las preocupaciones sobre los edulcorantes que alteran el apetito o provocan aumento de peso no se confirman tras un riguroso ensayo aleatorizado a largo plazo. Esperamos que esta evidencia sirva de base para las futuras directrices de la OMS y las políticas de salud pública”, aseguró la autora principal del estudio, Joanne Harrold.

La investigación fue financiada por la Asociación Estadounidense de Bebidas, sin embargo, el equipo de investigación compuesto por académicos de la Universidad de Liverpool y Leed, aseguraron haber trabajado de forma independiente a su financiador.