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    Política

    Diputados PS llevarán a Comisión de Ética a Javier Olivares (PDG) por dichos contra Bachelet y Matthei

    Los parlamentarios Marcos Ilabaca, Carolina Cucumides y Nelson Venegas calificaron de “machistas, misóginas y discriminatorias” las declaraciones del legislador, quien sugirió a ambas figuras políticas dedicarse a sus nietos y a cocinar cazuelas.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    6 MAYO 2026 DIPUTADO JAVIER OLIVARES DURANTE PUNTO DE PRENSA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Los diputados del Partido Socialista (PS) Marcos Ilabaca, Carolina Cucumides y Nelson Venegas anunciaron este jueves que denunciarán ante la Comisión de Ética de la Cámara al diputado del Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares, por sus declaraciones contra la expresidenta Michelle Bachelet y la excandidata presidencial de Chile Vamos Evelyn Matthei.

    La decisión de los parlamentarios se produjo luego de que este miércoles Olivares abordara, durante un punto de prensa en el Congreso, la posibilidad de una tercera candidatura presidencial de Bachelet. En la instancia, criticó las medidas impulsadas durante su segundo gobierno y sostuvo que sus proyectos “son parte de los grandes problemas que tiene la Patria”.

    Posteriormente, expresó que “ojalá que la señora Bachelet se vaya a su casa y que disfrute a sus nietos, que esté con ellos y que esté lo más alejada posible del debate político”.

    A continuación, agregó: “Le deseo mucha suerte, podría seguir los mismos pasos de la señora Matthei, cocinar y hacer unas buenas cazuelas para enseñarle a la gente”.

    Las declaraciones fueron calificadas por los diputados socialistas como “machistas, misóginas y discriminatorias”. Además, señalaron que “resultan inaceptables viniendo de una autoridad pública”, por lo que anunciaron que recurrirán a la Comisión de Ética.

    El diputado Marcos Ilabaca afirmó que “pedirle que se vaya a su casa, se dedique a sus nietos y cocine cazuelas aludiendo también a Evelyn Matthei (UDI), es una agresión machista y misógina que no podemos normalizar”.

    El legislador por la Región de Los Ríos también cuestionó las expresiones de Olivares.

    “¿Qué se cree este diputado para decirle a las mujeres dónde deben estar y cuándo deben abandonar la vida pública? Ser mujer o ser una persona mayor no le quita a nadie derecho a participar en política o en ningún tipo de acción de vida. Un diputado tiene la responsabilidad con el país”, sostuvo.

    En esa línea, los parlamentarios que impulsan la denuncia afirmaron que los dichos de Olivares “degradan el debate y reproducen una discriminación que debemos enfrentar. No podemos tolerarlos ni dejarlos pasar”.

    El subjefe de la bancada socialista, Nelson Venegas, sostuvo que las declaraciones del diputado del PDG “no son menores, instalan conceptos discriminatorios, cubiertos de misoginia, de machismo, que son intolerables y eso lo debemos cortar de raíz”.

    “Cuando se trata de diputadas, de diputados, de autoridades en general, nosotros estamos sujetos a estándares superiores al resto de los ciudadanos en términos del cumplimiento de ciertos deberes”, agregó el representante de la Región de Valparaíso.

    A su vez, la diputada Carolina Cucumides, integrante de la Comisión de Mujeres, sostuvo que “lo del diputado Olivares ya no parece un simple exabrupto ni una diferencia política. Sus declaraciones se inscriben en una forma permanente de provocar, ningunear y descalificar a quienes piensan distinto, y resulta especialmente grave cuando esas descalificaciones terminan recurriendo a estereotipos contra las mujeres”.

    Los tres parlamentarios también plantearon que el Congreso “no puede transformarse en un escenario donde la provocación permanente, el ninguneo y la falta de respeto sean utilizados como estrategia política”.

    Reacciones a los dichos de Olivares

    Las declaraciones del diputado del PDG generaron cuestionamientos desde distintos sectores políticos, incluida la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, quien las calificó como una “falta de respeto” y lo instó a disculparse con Bachelet y Matthei.

    La propia Evelyn Matthei respondió a Olivares y sostuvo que a las mujeres en política se les debe evaluar por sus “capacidades, ideas o gestión”.

    Las críticas también surgieron desde su propia colectividad. El líder del PDG, Franco Parisi, tomó distancia de las expresiones del parlamentario y señaló que “en política yo aprendí que lo cortés no quita lo valiente”.

    La diputada Pamela Jiles manifestó que, pese a sus diferencias con Bachelet, “no acepto el maltrato de ningún varón a figuras femeninas de la política”.

    Por su parte, la diputada Zandra Parisi cuestionó que aún persistan expresiones de “ninguneo, descalificaciones y maltrato verbal que buscan menoscabar su liderazgo”.

    “Molesta cuando estas conductas vienen de quienes piensan distinto, pero duele aún más cuando provienen de quienes consideramos cercanos y con quienes compartimos un proyecto político. Quiero ser categórica: venga de donde venga y moleste a quien le moleste, siempre defenderé el derecho de las mujeres a participar en política con libertad, dignidad y respeto”, sostuvo.

    Finalmente, agregó que “las mujeres no estamos en política para pedir permiso ni para guardar silencio. Estamos para aportar, liderar y representar a quienes confiaron en nosotros. Y ese respeto no es negociable”.

    Más sobre:Javier OlivaresPDGPartido SocialistaMichelle BacheletEvelyn Matthei

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