Agenda de seguridad de Kast en el Senado profundiza descoordinación opositora

El complejo escenario que en que está la oposición para enfrentar la agenda de seguridad en el Senado se ha convertido en un comentario generalizado en el sector.

Esto luego de que la nueva reforma constitucional de Seguridad que que impulsaron los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (republicanos), con apoyo de Pedro Araya (PPD), actual presidente de la Comisión de Constitución, fuera sumando apoyos de parlamentarios de la oposición. Primero de Iván Flores (DC) y Karim Bianchi (ind) y luego del senador socialista Fidel Espinoza.

Antes de eso, Araya, Longton y Squella tuvieron un enfrentamiento severo con la senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien desconoció haber participado de las tratativas para consensuar esa reforma constitucional.

La discusión abrió un flanco en la oposición y develó la descoordinación que existe en el sector.

A esto se sumaron senadores como el jefe del comité del Socialismo Democrático, Juan Luis Castro (PS), quien respaldó a Vodanovic, y el falangista Iván Flores, quien adhirió a la propuesta de Pedro Araya y aumentó la fricción.

Este miércoles volvió a quedar en evidencia la capacidad del gobierno de meter cuñas en la oposición luego de que los presidentes de las comisiones de Constitución de ambas ramas del Congreso -el senador Pedro Araya (PPD) y el diputado Jaime Mulet (FRVS)- firmaron un acuerdo con la Segpres y Justicia para acelerar la tramitación de 24 proyectos de seguridad.

La dispersión opositora en el Senado contrasta con los intentos de las mesas de los partidos por mostrar unidad. Pese a ello hasta ahora no hay gestiones de las directivas por ordenar al sector. Las diferencias de los parlamentarios por la agenda de seguridad de Kast no se trataron ni el lunes pasado en la reunión de los timoneles, ni este jueves en la cita de secretarios generales que intentaron salir a ordenar al sector en torno al Presupuesto 2027.

Coordinación en la Cámara

A diferencia de los senadores, en la Cámara de Diputados ha habido mayor coordinación para enfrentar la agenda del gobierno en seguridad.

Los diputados de oposición que integran la comisión de Seguridad de la Cámara se coordinan por WhatsApp para abordar los proyectos. Acuerdan salidas conjuntas, envían documentos e incluso adscriben -mediante una aplicación de firma digital que tienen instalada- a las mismas iniciativas.

Bajo esa dinámica han trabajado los cinco parlamentarios que forman parte de la comisión: Tatiana Urrutia (FA), Bernardo Salinas (PC), Raúl Leiva (PS), Patricio Pinilla (DC) y Jaime Araya (ind.-PPD). Cada uno representa las distintas sensibilidades que hoy existen en el sector y se han coordinado para acercar posiciones en distintos temas de esta legislatura, proceso que inició con la ofensiva a la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

No siempre es posible. Una de las últimas discusiones fue sobre la bonificación a Carabineros, donde Araya pidió que dicho aporte no fuera tributable, a diferencia del resto de sus pares. Una discusión incómoda para el sector que no pasó por esta instancia -al arrastrarse desde la legislación pasada y avanzar desde la comisión mixta a la sala- fue sobre las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF).

“No tenemos un liderazgo”

Consultado sobre la falta de orden en la oposición, el senador Flores, en Desde la Redacción de La Tercera, dijo que el conflicto evidencia que “no tenemos un liderazgo que permita conducir a toda la oposición, ni dentro de los partidos ni desde las bancadas”.

El senador Pedro Araya, a su vez, señala que detrás del conflicto subyace el hecho de que “la centroizquierda en su espectro más amplio está en un nuevo escenario y cada partido está tratando de definir sus líneas, lo que llevará a una fricción permanente que se verá en seguridad”.

El presidente de la comisión de Constitución del Senado también sostiene que “hay un sector que cree que el crimen organizado y los temas de delincuencia son parte de los matinales y la prensa, no se dan cuenta de la realidad. Lo tercero tiene que ver con que tenemos formas distintas de ver cómo se enfrentan los temas de seguridad”.

Desde la Cámara, en tanto, recalcan el contraste con los senadores de la oposición y consideran que el próximo paso para ellos es buscar acercamientos entre representantes de ambas Cámaras, para establecer una coordinación conjunta de cara a los próximos proyectos que se deben discutir.

El diputado Patricio Pinilla (DC), por ejemplo, indicó que “hemos trabajado para intentar mejorar los proyectos. Esperamos que el mismo ejercicio que hemos logrado en la Cámara también se logre en el Senado. Nos gustaría ver a los senadores de la oposición en un trabajo más unitario, que no es lo mismo que uniformidad”.

“Lo que podrían hacer los senadores antes de entrar en procesos de conversación con el gobierno es transparentarlo con el resto de los senadores de la oposición”, complementó Pinilla.

Jaime Araya, en tanto, sumó que en la Cámara “tenemos consciencia que somos minoría y para incidir tenemos que estar muy coordinados y organizados. Quizás el paso siguiente sea intentar ampliar la coordinación con los senadores de oposición, para consensuar algunos lineamientos y darle una cierta coherencia a la forma en que abordamos los proyectos de seguridad”.