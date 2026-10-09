SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Agenda de seguridad de Kast en el Senado profundiza descoordinación opositora

    La polémica que se desató en el sector dentro de la Cámara Alta graficó que la izquierda y centroizquierda aún no logra actuar en unidad de propósito, pese a las habituales reuniones de sus directivas. "Nos gustaría ver a los senadores de la oposición en un trabajo más unitario", dice el diputado Patricio Pinilla (DC).

    David TralmaPor 
    David Tralma
    7 OCTUBRE 2026 LOS SENADORES KARIM BIANCHI, PEDRO ARAYA, ARTURO SQUELLA, IVAN FLORES Y ANDRES LONGTON, FIRMAN REFORMA DE SEGURIDAD. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El complejo escenario que en que está la oposición para enfrentar la agenda de seguridad en el Senado se ha convertido en un comentario generalizado en el sector.

    Esto luego de que la nueva reforma constitucional de Seguridad que que impulsaron los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (republicanos), con apoyo de Pedro Araya (PPD), actual presidente de la Comisión de Constitución, fuera sumando apoyos de parlamentarios de la oposición. Primero de Iván Flores (DC) y Karim Bianchi (ind) y luego del senador socialista Fidel Espinoza.

    Antes de eso, Araya, Longton y Squella tuvieron un enfrentamiento severo con la senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien desconoció haber participado de las tratativas para consensuar esa reforma constitucional.

    La discusión abrió un flanco en la oposición y develó la descoordinación que existe en el sector.

    A esto se sumaron senadores como el jefe del comité del Socialismo Democrático, Juan Luis Castro (PS), quien respaldó a Vodanovic, y el falangista Iván Flores, quien adhirió a la propuesta de Pedro Araya y aumentó la fricción.

    Este miércoles volvió a quedar en evidencia la capacidad del gobierno de meter cuñas en la oposición luego de que los presidentes de las comisiones de Constitución de ambas ramas del Congreso -el senador Pedro Araya (PPD) y el diputado Jaime Mulet (FRVS)- firmaron un acuerdo con la Segpres y Justicia para acelerar la tramitación de 24 proyectos de seguridad.

    La dispersión opositora en el Senado contrasta con los intentos de las mesas de los partidos por mostrar unidad. Pese a ello hasta ahora no hay gestiones de las directivas por ordenar al sector. Las diferencias de los parlamentarios por la agenda de seguridad de Kast no se trataron ni el lunes pasado en la reunión de los timoneles, ni este jueves en la cita de secretarios generales que intentaron salir a ordenar al sector en torno al Presupuesto 2027.

    Coordinación en la Cámara

    A diferencia de los senadores, en la Cámara de Diputados ha habido mayor coordinación para enfrentar la agenda del gobierno en seguridad.

    Los diputados de oposición que integran la comisión de Seguridad de la Cámara se coordinan por WhatsApp para abordar los proyectos. Acuerdan salidas conjuntas, envían documentos e incluso adscriben -mediante una aplicación de firma digital que tienen instalada- a las mismas iniciativas.

    Bajo esa dinámica han trabajado los cinco parlamentarios que forman parte de la comisión: Tatiana Urrutia (FA), Bernardo Salinas (PC), Raúl Leiva (PS), Patricio Pinilla (DC) y Jaime Araya (ind.-PPD). Cada uno representa las distintas sensibilidades que hoy existen en el sector y se han coordinado para acercar posiciones en distintos temas de esta legislatura, proceso que inició con la ofensiva a la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

    No siempre es posible. Una de las últimas discusiones fue sobre la bonificación a Carabineros, donde Araya pidió que dicho aporte no fuera tributable, a diferencia del resto de sus pares. Una discusión incómoda para el sector que no pasó por esta instancia -al arrastrarse desde la legislación pasada y avanzar desde la comisión mixta a la sala- fue sobre las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF).

    “No tenemos un liderazgo”

    Consultado sobre la falta de orden en la oposición, el senador Flores, en Desde la Redacción de La Tercera, dijo que el conflicto evidencia que “no tenemos un liderazgo que permita conducir a toda la oposición, ni dentro de los partidos ni desde las bancadas”.

    El senador Pedro Araya, a su vez, señala que detrás del conflicto subyace el hecho de que “la centroizquierda en su espectro más amplio está en un nuevo escenario y cada partido está tratando de definir sus líneas, lo que llevará a una fricción permanente que se verá en seguridad”.

    El presidente de la comisión de Constitución del Senado también sostiene que “hay un sector que cree que el crimen organizado y los temas de delincuencia son parte de los matinales y la prensa, no se dan cuenta de la realidad. Lo tercero tiene que ver con que tenemos formas distintas de ver cómo se enfrentan los temas de seguridad”.

    Desde la Cámara, en tanto, recalcan el contraste con los senadores de la oposición y consideran que el próximo paso para ellos es buscar acercamientos entre representantes de ambas Cámaras, para establecer una coordinación conjunta de cara a los próximos proyectos que se deben discutir.

    El diputado Patricio Pinilla (DC), por ejemplo, indicó que “hemos trabajado para intentar mejorar los proyectos. Esperamos que el mismo ejercicio que hemos logrado en la Cámara también se logre en el Senado. Nos gustaría ver a los senadores de la oposición en un trabajo más unitario, que no es lo mismo que uniformidad”.

    “Lo que podrían hacer los senadores antes de entrar en procesos de conversación con el gobierno es transparentarlo con el resto de los senadores de la oposición”, complementó Pinilla.

    Jaime Araya, en tanto, sumó que en la Cámara “tenemos consciencia que somos minoría y para incidir tenemos que estar muy coordinados y organizados. Quizás el paso siguiente sea intentar ampliar la coordinación con los senadores de oposición, para consensuar algunos lineamientos y darle una cierta coherencia a la forma en que abordamos los proyectos de seguridad”.

    Más sobre:SeguridadOposiciónPSPCPPDDCFASenadoPedro ArayaIván Flores

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Metro cierra ocho estaciones de Línea 5 por emergencia: pasajeros fueron evacuados

    Plan del Pentágono para transmitir ejecución genera crítica transversal: lo califican de “bárbaro” y “repugnante”

    Para la medianoche se estima la reposición del suministro eléctrico en sector de San Carlos de Apoquindo en Las Condes

    Corte de Temuco se inhabilita para resolver recursos que buscan anular sentencia por Operación Huracán

    Bancada PC e independientes exige salida de embajador Judd tras declaraciones sobre soberanía nacional en la Antártica

    Aplazan en más de un año juicio contra exdiputado Pulgar: será en noviembre de 2027

    Lo más leído

    1.
    Oficialismo llama a no adelantar discusión presidencial tras apertura de Matthei a nueva candidatura

    Oficialismo llama a no adelantar discusión presidencial tras apertura de Matthei a nueva candidatura

    2.
    Exministras de la Mujer de Bachelet y Boric buscan evitar cierre de Prodemu y ofrecen colaboración a gobierno de Kast

    Exministras de la Mujer de Bachelet y Boric buscan evitar cierre de Prodemu y ofrecen colaboración a gobierno de Kast

    3.
    Ojos de la llave: una ministra afectada por la emergencia en San Carlos y Fujimori en la nueva edición del libro de Piñera

    Ojos de la llave: una ministra afectada por la emergencia en San Carlos y Fujimori en la nueva edición del libro de Piñera

    4.
    Diputado Kast e irrupción de Matthei: “Entiendo que le baje la ansiedad de ver (a Bachelet) anunciando su candidatura y quiera subirse al carro”

    Diputado Kast e irrupción de Matthei: “Entiendo que le baje la ansiedad de ver (a Bachelet) anunciando su candidatura y quiera subirse al carro”

    5.
    Kaiser refuerza críticas a posible candidatura de Bachelet: “Tenía más bien la impresión de que ya no estaba para esos trotes”

    Kaiser refuerza críticas a posible candidatura de Bachelet: “Tenía más bien la impresión de que ya no estaba para esos trotes”

    6.
    El despliegue de La Moneda frente a la emergencia y el diseño para evitar primeros cuestionamientos

    El despliegue de La Moneda frente a la emergencia y el diseño para evitar primeros cuestionamientos

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Hasta cuándo llueve en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo y qué se espera para el fin de semana

    ¿Hasta cuándo llueve en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo y qué se espera para el fin de semana

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Servicios

    Así funcionará el comercio este fin de semana largo por el feriado del lunes

    Así funcionará el comercio este fin de semana largo por el feriado del lunes

    Rating del jueves 8 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    BTS en Chile: cómo comprar entradas para los conciertos y cuáles son los precios

    BTS en Chile: cómo comprar entradas para los conciertos y cuáles son los precios

    Metro cierra ocho estaciones de Línea 5 por emergencia: pasajeros fueron evacuados
    Chile

    Metro cierra ocho estaciones de Línea 5 por emergencia: pasajeros fueron evacuados

    Para la medianoche se estima la reposición del suministro eléctrico en sector de San Carlos de Apoquindo en Las Condes

    Corte de Temuco se inhabilita para resolver recursos que buscan anular sentencia por Operación Huracán

    Banco Central recibió visita protocolar del Presidente José Antonio Kast
    Negocios

    Banco Central recibió visita protocolar del Presidente José Antonio Kast

    Aluvión en Las Condes: balance preliminar estima daños en más de US$ 170 millones

    Caso Australis: Tribunal rechaza reabrir investigación penal y deja sin efecto medidas cautelares

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes
    Tendencias

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Tras el aluvión: habrá una breve pausa de las lluvias pero meteorólogos advierten su regreso la próxima semana

    Continúa la lluvia hoy en algunos sectores de Santiago, Valparaíso, Coquimbo y O’Higgins

    El Abierto de Chile da un salto y el golf nacional mantiene su presencia en el circuito de proyección del PGA Tour
    El Deportivo

    El Abierto de Chile da un salto y el golf nacional mantiene su presencia en el circuito de proyección del PGA Tour

    Tras abandonar a su selección: Cristiano Ronaldo anota con Al Nassr y le faltan solo 20 goles para los mil

    “Los votos de Limache y San Luis van a ir blancos”: la ofensiva de César Villegas tras bajar su candidatura a la ANFP

    Cómo activar el roaming de emergencia y ahorrar batería en el teléfono durante una urgencia
    Tecnología

    Cómo activar el roaming de emergencia y ahorrar batería en el teléfono durante una urgencia

    Samsung presenta el Galaxy S26 FE en Chile: cámaras e IA para los fans del K-pop

    AirPods 5 en Chile: qué ofrecen y por qué conviene pagar $20.000 más

    Nuevo libro sobre Electrodomésticos será presentado en Primavera del Libro
    Cultura y entretención

    Nuevo libro sobre Electrodomésticos será presentado en Primavera del Libro

    La Ley alista la reunión de su formación histórica: el Festival de Viña 2027 aparece en el horizonte

    Las productoras Live Nation y Bizarro anuncian alianza y buscan potenciar la música latina

    Plan del Pentágono para transmitir ejecución genera crítica transversal: lo califican de “bárbaro” y “repugnante”
    Mundo

    Plan del Pentágono para transmitir ejecución genera crítica transversal: lo califican de “bárbaro” y “repugnante”

    Trump anuncia que Rusia suministrará más de 300.000 toneladas de diésel al mercado global y de EE.UU.

    Katie Zacharia sería la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca

    Inyecciones para bajar de peso: ¿cuánto estamos dispuestas a sacrificar?
    Paula

    Inyecciones para bajar de peso: ¿cuánto estamos dispuestas a sacrificar?

    El cortisol ¿es un enemigo?

    Champiñones encurtidos