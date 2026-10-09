Autoridades afirman que incendio del verano en Quebrada Honda influyó en aluvión de Las Condes

Santiago, 01 de Febrero de 2026 Por las fuertes lluvias se activaron unas quebradas en sector las Condes, se desbordo el canal colindante a la calle Quebrada Honda, donde llego personal municipal para despejar las calles. Luis Quinteros/Aton Chile

Pasadas las 17 horas de este jueves, un violento río de barro causó graves afectaciones en vehículos y viviendas de la comuna de Las Condes, tras desplazarse desde el sector de San Carlos de Apoquindo hacia Los Dominicos.

Todo comenzó al activarse la Quebrada Honda, emplazada a la altura de General Blanche con San Carlos de Apoquindo, lo que -según las autoridades- se registró por una serie de factores, pero principalmente por la degradación del suelo en la zona producto de un devastador incendio registrado en enero pasado, el que afectó cerca de mil hectáreas.

Este siniestro consumió la capa vegetal que afirmaba el terreno, por lo que las fuertes precipitaciones actuales en la Región Metropolitana habrían causado con mayor facilidad una remoción de masas.

En este sentido, tras participar en un Cogrid por la emergencia, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, sostuvo que “en enero hubo un incendio que afectó la capa vegetal en la zona de la quebrada y esto hace que con lluvias, precipitaciones, incluso como las que hubo en la tarde que, en cierta altura, habría tenido incorporado granizo, creó todavía mayor debilidad de esa capa de tierra que se desplazó”.

A esto se sumó el bloqueo de un canal subterráneo en el sector de Álvaro del Portillo con Av. La Plaza, el que ayuda a desaguar las precipitaciones que escurren por la quebrada.

Por su parte, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, sostuvo que la gran cantidad de agua caída en la zona, sumado al siniestro registrado el pasado verano, hacen que el suelo esté “totalmente saturado”.

“Hubo un incendio de mil hectáreas, mil hectáreas, en la Quebrada Honda. Producto de ese incendio hemos estado con constantes aluviones que hemos podido estar controlando en Las Condes, con el trabajo también, del MOP”.

Agregó que “hicimos un estudio hidrográfico por nuestra cuenta, lo que nos permitió que pronto podamos instalar mallas dinámicas en las quebradas, gracias al trabajo que se está haciendo en conjunto con el MOP”, labores que, agregó, comenzaron en marzo pasado.