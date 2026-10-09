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    Política

    Oposición intenta contener discusión presidencial tras apertura de Bachelet a tercera candidatura

    Figuras como Carolina Tohá y Juan Luis Castro plantearon que queda mucho tiempo para el debate presidencial. El senador PS habló incluso de que "debe haber renovación de rostros", mientras que los secretarios generales del sector llamaron a que hoy se debe poner el foco en la discusión presupuestaria.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    30 Septiembre 2026 Homenaje Michelle Bachelet Foto: Andres Perez 30 Septiembre 2026 Homenaje Michelle Bachelet, en la comuna de la Pintana, participaron el ex Presidente Gabriel Boric y autoridades de opocision. Foto: Andres Perez Andres Perez

    “¿Cuántas preguntas nos han hecho de Presupuesto? Solo hablamos nosotros y después no preguntaron nada. Llevamos 10 preguntas de Bachelet. Lo que está de fondo en la oposición es que en buena hora una expresidenta se ponga a disposición, es un liderazgo enorme, puede hacerlo y decirlo cuando quiera".

    De esta manera la secretaria general del Frente Amplio, Constanza Martínez, graficó de manera indirecta el impacto que tuvo en la oposición la apertura de la expresidenta Michelle Bachelet a una tercera aventura presidencial, a más de tres años de las elecciones.

    Martínez se refirió al asunto tras la reunión de secretarios generales de los partidos del sector, momento en el que efectivamente las preguntas de la prensa se concentraron en la jugada de la exmandataria, quien coqueteó con la posibilidad de competir por La Moneda, generó la reacción del gobierno del Presidente José Antonio Kast y abrió un debate al interior de la oposición respecto de si esto implica o no la ausencia de nuevos liderazgos.

    La cita, sin embargo, se centró en el debate presupuestario que hoy envuelve al Congreso. Los dirigentes insistieron en que el tema principal de hoy ocupa a la oposición son son los posibles recortes del gobierno y el debut de Kast entorno a la discusión del erario nacional.

    En la misma línea se pronunció la exministra del Interior y candidata presidencial, Carolina Tohá (PPD), horas después de la entrevista de Bachelet.

    Santiago,31 de agosto de 2023 Se lleva a cabo la salida, desde el congreso nacional, del fallecido ex presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La otrora vocera de Bachelet reforzó esta idea en Radio Infinita, al plantear que “siempre es bueno que haya disponibilidad de muchos candidatos, en ese aspecto sí. Pero yo creo que sería una mala noticia si esto se traduce en que la oposición empieza a dedicarse ahora a preparar los temas electorales en lugar de hacer su tarea que nos toca hoy día”.

    “A este gobierno todavía le quedan 3 años y medio. Están pasando muchas cosas preocupantes en el país y la oposición tiene una tarea ahí que cumplir en la que hay que concentrarse hoy día. O sea, ver a la política preocupada de la próxima elección no nos va a hacer bien”, agregó.

    El jefe del comité de senadores del Socialismo Democrático, Juan Luis Castro (PS), a su turno, dijo que “en la izquierda debe haber renovación de rostros, queda mucho tiempo. Entonces, por qué una respuesta tan anticipada del Presidente Kast de algo que podría ocurrir recién en tres años más”.

    “A mí me parece súper importante, y lo he señalado permanentemente, que la presidenta Bachelet asuma un rol protagónico dentro del reordenamiento de la oposición en particular y de la izquierda. Y creo que ese rol ella lo va a cumplir. Pero de ahí, a empezar a hablar respecto a futuras candidaturas presidenciales, yo diría que paso a paso”, agregó en la misma línea el diputado socialista, Marcos Ilabaca.

    En defensa del legado

    Tras la reunión los secretarios generales de la oposición también salieron en defensa de la figura de la expresidenta y su legado, luego de que el propio Kast hizo un juicio crítico de la gestión de la expresidenta socialista que impulsó la gratuidad en la educación y una reforma tributaria que ha sido fuertemente cuestionada por la derecha por su impacto en la economía.

    “Es legítimo y es muy bueno tener distintos liderazgos”, se debe “dejar asentado, siempre es si las políticas públicas que se llevaron adelante en las décadas anteriores fueron las correctas o no las correctas. Y eso hay que evaluarlo”, dijo el Presidente.

    “Estamos muy orgullosos de la trayectoria de la expresidenta Bachelet”, dijo Constanza Martínez (FA).

    Arturo Barrios, del Partido Socialista, fue más coloquial al decir que al “gobierno le empiezan a tiritar las piernas cuando Bachelet dice A, B o C”.

    El mismo Barrios también salió a responder los polémicos emplazamientos de figuras como Johannes Kaiser y Javier Olivares (quienes plantearon irónicamente que la Presidenta debe volver a su casa y cuidar a sus nietos).

    “Es un debate patético. Me toca compartir con mujeres secretarias generales. Me sorprende mucho que exista gente que le diga a líderes mujeres que vayan a hacer cazuela. ¿En qué país estamos? No tiene nada que ver con el Chile actual", dijo.

    También en defensa del legado de Bachelet salió la representante del PC, Bárbara Figueroa: “Bajo esa responsabilidad, que tiene en sus hombros, de haber sido conductora de los desafíos del crecimiento y de las mejores políticas para nuestro país, evidentemente que nadie podría pretender que una voz así hoy día se quede afuera o al margen, que se omita de opinar, se omita ante la gravedad de la situación a la que nos quiere llevar este gobierno”.

    Su par de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, añadió “que más podemos pedir a una mujer con ese tremendo liderazgo, que sea capaz de asumir responsabilidades en el devenir, en cómo vamos construyendo mayorías, cómo vamos viendo la construcción de una sociedad que mira al futuro con la experiencia y con la visión más allá de nuestra natural cordillera, de nuestras naturales fronteras y nuestras brutales polarizaciones. Así que bienvenida Michelle Bachelet en el debate nacional”.

    Más sobre:Michelle BacheletOposiciónCarolina ToháPresidencialesPSFAPCPPD

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