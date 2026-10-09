Macarena Santelices: “El indulto a un lautarista es absolutamente inaceptable desde mi punto de vista y por eso el paso al lado”

“Sería horrible estar saliendo de un partido para militar en otro”, aclara la diputada Macarena Santelices en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, descartando que tras su renuncia al Partido Republicano -que se conoció miércoles- vuelva a firmar en la UDI.

Aunque no habrá retorno formal, la legisladora sí se incorporará a la bancada gremialista, donde -dice-, “tienes la confianza de poder conversar (...) y no tomarse jamás la palabra de la bancada completa por la opinión de una, dos o tres personas”.

Alude así directamente a la situación que la llevó a dar un paso al costado: la decisión de republicanos, plasmada por el secretario general, Vicente Bruna, de respaldar la concesión de un indulto al exlautarista Manuel Aliste Vega, quien enfrenta un cáncer terminal, apelando al mismo criterio para miembros de las FF.AA. y de Orden.

Entrevistada por Rodrigo Álvarez y Pedro Rosas, Santelices asegura que “quienes primero tienen que estar en la fila para cualquier posibilidad de indulto son quienes han servido a nuestro país”, apuntando a carabineros presos en el marco del estallido social e “incluso los héroes también del gobierno militar”.

¿Dejó el partido por un solo motivo o había un desgaste?

Estoy profundamente agradecida, quiero que le vaya bien a nuestro país, quiero que saquen adelante todos los desafíos que tenemos y sin duda siento que como parlamentaria uno necesita ciertas independencias para poder defender con garra a quienes representa. Una de las cosas en las cuales yo no transo y no voy a transar jamás son los valores. No se puede mezclar peras con manzanas. Cuando han matado a dos carabineros en menos de una semana, la defensa a los héroes que han dado su vida por servir a Chile no tiene discusión, ni parangón, ni menos con un exlautarista que no solamente mató a un carabinero en el año 2007 sino que ya lo había hecho en 1991, al cabo Manuel Cares. No correspondía, no era el momento, los valores no se transan.

Da la impresión, por su definición, de que hubiesen DD.HH. para unos y para otros, ¿no es así? ¿Estaría dispuesta a indultos para gente que está en Punta Peuco y tiene enfermedades terminales?

Los presos por servir a Chile, los héroes que han dado la vida por nuestro país, el que jura por defender a su país, no puede tener la misma vara que un lautarista que ha sido causa de la muerte de dos carabineros.

¿A su juicio, los violadores de DD.HH. merecen ser indultados?

Insisto en que uno jamás puede mezclar peras con manzanas (...) en que los presos por servir, que es muy distinto, los presos del estallido que son más de 50 carabineros que se encuentran presos, incluso los héroes también del gobierno militar, porque hay muchas personas que han sido juzgadas de manera arbitraria, de manera sesgada, y debería hacerse una revisión caso a caso, pero en ningún caso mezclar violaciones a los DD.HH. con personas que injustamente han sido juzgadas de manera arbitraria por servir a nuestro país.

Una persona que está cumpliendo una pena y está con una enfermedad terminal, ¿prefiere que muera en la cárcel y no en su casa?

Estamos malentendiendo lo que es el indulto, que es una facultad que tiene el Presidente de la República para analizar en su caso alguna pena que no modifica (...). Cuando empezamos a analizar el tipo de delito que haya hecho uno o el otro tratando de hacer ver que uno se justifica y el otro no, no es el punto, en ningún caso. Mi punto es los valores patrios y la defensa a quienes dan la vida y a quienes juran ante la bandera por defender Chile, esas personas merecen el máximo respeto, la máxima defensa de todos los chilenos, porque es la institucionalidad. Sin Fuerzas Armadas, sin Carabineros, no tenemos orden, y quien haya atentado contra la vida de un carabinero no puede tener la misma vara de quien da la vida por defendernos.

¿Cree que la opinión de Bruna es compartida por el resto de los diputados? Cristian Araya y Luis Fernando Sánchez también salieron en esa línea

Creo que cualquier tipo de declaración que involucre a una bancada completa tiene que ser sociabilizada con la bancada. Tú no puedes aseverar, por más que seas diputado de una bancada, el parecer de otros y, por lo mismo, creo que la decisión de ser parte de manera independiente, de volver a mi casa, que es la UDI, el partido que me vio nacer, en el cual de verdad siento que es como llegar a la casa de tus padres, donde tienes la confianza de poder conversar lo que corresponde y lo que no corresponde, y no tomarse jamás la palabra de la bancada completa por la opinión de una, dos o tres personas.

¿Pudo hablar previo a su salida con el presidente del partido, el secretario general o el jefe de bancada?

Totalmente. Al Partido Republicano yo siempre le voy a tener un cariño y un respeto profundo y no salgo contra el partido.

Va a formar parte de la bancada UDI. ¿Está abierta la puerta para volver a militar?

Sería horrible estar saliendo de un partido para militar en otro, no. Yo llego como independiente a un partido que es mi casa, no solamente fui alcaldesa, concejal, sino que fui miembro de la directiva por Un militante un voto, en el año 2018, la primera vez que se hacían esas elecciones. (...). Hoy día tienen los nuevos liderazgos. Jorge Alessandri tiene una capacidad única de poder hacer equipo, de tender puentes. Creo que ese es el desafío que tenemos como país, hacer alianza para hacer un gobierno de continuidad.

¿La ha llamado el Presidente a propósito de su renuncia?

Tengo el mayor respeto hacia el Presidente de la República y le deseo el mejor de los éxitos en estos años porque si a él le va bien, a Chile le va bien.

Le hice otra pregunta, si la había llamado

Es que insisto, estar ventilando lo que pasa, lo que no pasa en la interna de un partido no me parece.

Fue muy cercana al Presidente, vocera de campaña 2021. Me imagino que al menos al Presidente le habrán dicho ‘se va Macarena’. Por las razones que sean...

Fui muy cercana al Presidente.