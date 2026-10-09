SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    La activación de La Moneda ante la primera gran emergencia en la RM

    El aluvión en San Carlos de Apoquindo interrumpió una reunión del Mandatario con su canciller y activó el despliegue de ministros y equipos técnicos. La ausencia en Santiago de las dos principales autoridades de Interior marcó las primeras horas de la respuesta, que tuvo a José Francisco Lagos como encargado de la vocería inicial.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre

    El Presidente José Antonio Kast había llegado hace poco rato de su visita por Valdivia cuando debió cambiar sus planes en La Moneda.

    El Mandatario se encontraba en una reunión con el canciller Francisco Pérez Mackenna, pero la cita fue interrumpida por los equipos de Presidencia para informarle de la emergencia que comenzaba a desarrollarse en San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, y mostrarle las primeras imágenes del aluvión que ya se viralizaban en redes sociales.

    El episodio, que se produjo durante la tarde de este jueves en medio de las intensas precipitaciones que afectaron a Santiago, provocó el desplazamiento de grandes cantidades de agua y barro por calles del sector precordillerano. La corriente arrastró vehículos, volcó un bus de Red Movilidad y provocó inundaciones en viviendas y recintos de salud, entre ellos la Clínica UC San Carlos de Apoquindo.

    Aunque se trata de la primera gran emergencia de estas características que enfrenta la Región Metropolitana durante la administración Kast, no es el primer episodio de esta naturaleza que ha debido abordar el Ejecutivo. Durante este año, las precipitaciones han provocado aluviones e inundaciones en distintas zonas del país, particularmente en el norte y en el sur.

    Ante la magnitud de los registros, Kast se excusó y dio por finalizada la reunión con su ministro de Relaciones Exteriores y comenzó a comunicarse con distintas autoridades para conocer los alcances de la situación y coordinar la respuesta.

    A través de su cuenta de X, el Mandatario informó que la región enfrentaba una “emergencia de activación muy rápida en Las Condes”, con grave afectación a vehículos y viviendas.

    En el mismo mensaje, detalló que el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, ya se encontraba en terreno, mientras que el ministro de Transportes, Louis de Grange, quien sobrevoló zonas de la emergencia; el subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, y equipos del Ministerio de Obras Públicas se trasladaron al lugar para adoptar medidas urgentes.

    “Me he comunicado con la alcaldesa San Martín y la directora de Senapred (Alicia Cebrián) para informarme de los impactos en la comuna”, agregó el Presidente.

    Una particularidad de las primeras horas de la respuesta fue que las dos principales autoridades del Ministerio del Interior no se encontraban en Santiago. El biministro Claudio Alvarado estaba en Chiloé, mientras que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, desarrollaba actividades en Rapa Nui.

    En ausencia de las dos principales autoridades de Interior, la vocería del Ejecutivo quedó en manos del subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, José Francisco Lagos, quien dio su primera vocería -de un poco más de un minuto- desde que asumió, en momentos en que su salida de La Moneda está próxima a concretarse.

    Junto con informar las medidas que está tomando el gobierno, Lagos llamó “a todas las personas a no acercarse a la zona para permitir el desplazamiento de los equipos de emergencia. Vamos a estar constantemente actualizando la información y los mantendremos al tanto”.

    Mientras tanto, el ministro De Grange, el delegado Germán Codina y el subdere Sebastián Figueroa se dirigieron al sector afectado.

    Junto a la alcaldesa de Las Condes, las autoridades llegaron hasta 15ª Compañía de Bomberos, donde seguía en desarrollo un Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) comunal para coordinar las acciones frente a la emergencia.

    Hasta el cierre de esta edición, se esperaba que Kast pudiera encabezar una vocería, aunque dicha información aún no estaba confirmada.

    Más sobre:PolíticaAluvionKastLa MonedaInterior

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Metro cierra ocho estaciones de Línea 5 por emergencia: pasajeros fueron evacuados

    Plan del Pentágono para transmitir ejecución genera crítica transversal: lo califican de “bárbaro” y “repugnante”

    Para la medianoche se estima la reposición del suministro eléctrico en sector de San Carlos de Apoquindo en Las Condes

    Corte de Temuco se inhabilita para resolver recursos que buscan anular sentencia por Operación Huracán

    Bancada PC e independientes exige salida de embajador Judd tras declaraciones sobre soberanía nacional en la Antártica

    Aplazan en más de un año juicio contra exdiputado Pulgar: será en noviembre de 2027

    Lo más leído

    1.
    Oficialismo llama a no adelantar discusión presidencial tras apertura de Matthei a nueva candidatura

    Oficialismo llama a no adelantar discusión presidencial tras apertura de Matthei a nueva candidatura

    2.
    Exministras de la Mujer de Bachelet y Boric buscan evitar cierre de Prodemu y ofrecen colaboración a gobierno de Kast

    Exministras de la Mujer de Bachelet y Boric buscan evitar cierre de Prodemu y ofrecen colaboración a gobierno de Kast

    3.
    Ojos de la llave: una ministra afectada por la emergencia en San Carlos y Fujimori en la nueva edición del libro de Piñera

    Ojos de la llave: una ministra afectada por la emergencia en San Carlos y Fujimori en la nueva edición del libro de Piñera

    4.
    Diputado Kast e irrupción de Matthei: “Entiendo que le baje la ansiedad de ver (a Bachelet) anunciando su candidatura y quiera subirse al carro”

    Diputado Kast e irrupción de Matthei: “Entiendo que le baje la ansiedad de ver (a Bachelet) anunciando su candidatura y quiera subirse al carro”

    5.
    Kaiser refuerza críticas a posible candidatura de Bachelet: “Tenía más bien la impresión de que ya no estaba para esos trotes”

    Kaiser refuerza críticas a posible candidatura de Bachelet: “Tenía más bien la impresión de que ya no estaba para esos trotes”

    6.
    El despliegue de La Moneda frente a la emergencia y el diseño para evitar primeros cuestionamientos

    El despliegue de La Moneda frente a la emergencia y el diseño para evitar primeros cuestionamientos

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Hasta cuándo llueve en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo y qué se espera para el fin de semana

    ¿Hasta cuándo llueve en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo y qué se espera para el fin de semana

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Servicios

    Así funcionará el comercio este fin de semana largo por el feriado del lunes

    Así funcionará el comercio este fin de semana largo por el feriado del lunes

    Rating del jueves 8 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    BTS en Chile: cómo comprar entradas para los conciertos y cuáles son los precios

    BTS en Chile: cómo comprar entradas para los conciertos y cuáles son los precios

    Metro cierra ocho estaciones de Línea 5 por emergencia: pasajeros fueron evacuados
    Chile

    Metro cierra ocho estaciones de Línea 5 por emergencia: pasajeros fueron evacuados

    Para la medianoche se estima la reposición del suministro eléctrico en sector de San Carlos de Apoquindo en Las Condes

    Corte de Temuco se inhabilita para resolver recursos que buscan anular sentencia por Operación Huracán

    Banco Central recibió visita protocolar del Presidente José Antonio Kast
    Negocios

    Banco Central recibió visita protocolar del Presidente José Antonio Kast

    Aluvión en Las Condes: balance preliminar estima daños en más de US$ 170 millones

    Caso Australis: Tribunal rechaza reabrir investigación penal y deja sin efecto medidas cautelares

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes
    Tendencias

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Tras el aluvión: habrá una breve pausa de las lluvias pero meteorólogos advierten su regreso la próxima semana

    Continúa la lluvia hoy en algunos sectores de Santiago, Valparaíso, Coquimbo y O’Higgins

    Con Palacios y Alarcón todo el partido: un Boca Juniors mixto empata en Córdoba pensando en su semifinal continental
    El Deportivo

    Con Palacios y Alarcón todo el partido: un Boca Juniors mixto empata en Córdoba pensando en su semifinal continental

    El Abierto de Chile da un salto y el golf nacional mantiene su presencia en el circuito de proyección del PGA Tour

    Tras abandonar a su selección: Cristiano Ronaldo anota con Al Nassr y le faltan solo 20 goles para los mil

    Cómo activar el roaming de emergencia y ahorrar batería en el teléfono durante una urgencia
    Tecnología

    Cómo activar el roaming de emergencia y ahorrar batería en el teléfono durante una urgencia

    Samsung presenta el Galaxy S26 FE en Chile: cámaras e IA para los fans del K-pop

    AirPods 5 en Chile: qué ofrecen y por qué conviene pagar $20.000 más

    Nuevo libro sobre Electrodomésticos será presentado en Primavera del Libro
    Cultura y entretención

    Nuevo libro sobre Electrodomésticos será presentado en Primavera del Libro

    La Ley alista la reunión de su formación histórica: el Festival de Viña 2027 aparece en el horizonte

    Las productoras Live Nation y Bizarro anuncian alianza y buscan potenciar la música latina

    Plan del Pentágono para transmitir ejecución genera crítica transversal: lo califican de “bárbaro” y “repugnante”
    Mundo

    Plan del Pentágono para transmitir ejecución genera crítica transversal: lo califican de “bárbaro” y “repugnante”

    Trump anuncia que Rusia suministrará más de 300.000 toneladas de diésel al mercado global y de EE.UU.

    Katie Zacharia sería la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca

    Inyecciones para bajar de peso: ¿cuánto estamos dispuestas a sacrificar?
    Paula

    Inyecciones para bajar de peso: ¿cuánto estamos dispuestas a sacrificar?

    El cortisol ¿es un enemigo?

    Champiñones encurtidos