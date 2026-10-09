La activación de La Moneda ante la primera gran emergencia en la RM

El Presidente José Antonio Kast había llegado hace poco rato de su visita por Valdivia cuando debió cambiar sus planes en La Moneda.

El Mandatario se encontraba en una reunión con el canciller Francisco Pérez Mackenna, pero la cita fue interrumpida por los equipos de Presidencia para informarle de la emergencia que comenzaba a desarrollarse en San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, y mostrarle las primeras imágenes del aluvión que ya se viralizaban en redes sociales.

El episodio, que se produjo durante la tarde de este jueves en medio de las intensas precipitaciones que afectaron a Santiago, provocó el desplazamiento de grandes cantidades de agua y barro por calles del sector precordillerano. La corriente arrastró vehículos, volcó un bus de Red Movilidad y provocó inundaciones en viviendas y recintos de salud, entre ellos la Clínica UC San Carlos de Apoquindo.

Aunque se trata de la primera gran emergencia de estas características que enfrenta la Región Metropolitana durante la administración Kast, no es el primer episodio de esta naturaleza que ha debido abordar el Ejecutivo. Durante este año, las precipitaciones han provocado aluviones e inundaciones en distintas zonas del país, particularmente en el norte y en el sur.

Ante la magnitud de los registros, Kast se excusó y dio por finalizada la reunión con su ministro de Relaciones Exteriores y comenzó a comunicarse con distintas autoridades para conocer los alcances de la situación y coordinar la respuesta.

A través de su cuenta de X, el Mandatario informó que la región enfrentaba una “emergencia de activación muy rápida en Las Condes”, con grave afectación a vehículos y viviendas.

En el mismo mensaje, detalló que el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, ya se encontraba en terreno, mientras que el ministro de Transportes, Louis de Grange, quien sobrevoló zonas de la emergencia; el subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, y equipos del Ministerio de Obras Públicas se trasladaron al lugar para adoptar medidas urgentes.

“Me he comunicado con la alcaldesa San Martín y la directora de Senapred (Alicia Cebrián) para informarme de los impactos en la comuna”, agregó el Presidente.

Una particularidad de las primeras horas de la respuesta fue que las dos principales autoridades del Ministerio del Interior no se encontraban en Santiago. El biministro Claudio Alvarado estaba en Chiloé, mientras que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, desarrollaba actividades en Rapa Nui.

En ausencia de las dos principales autoridades de Interior, la vocería del Ejecutivo quedó en manos del subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, José Francisco Lagos, quien dio su primera vocería -de un poco más de un minuto- desde que asumió, en momentos en que su salida de La Moneda está próxima a concretarse.

Junto con informar las medidas que está tomando el gobierno, Lagos llamó “a todas las personas a no acercarse a la zona para permitir el desplazamiento de los equipos de emergencia. Vamos a estar constantemente actualizando la información y los mantendremos al tanto”.

Mientras tanto, el ministro De Grange, el delegado Germán Codina y el subdere Sebastián Figueroa se dirigieron al sector afectado.

Junto a la alcaldesa de Las Condes, las autoridades llegaron hasta 15ª Compañía de Bomberos, donde seguía en desarrollo un Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) comunal para coordinar las acciones frente a la emergencia.

Hasta el cierre de esta edición, se esperaba que Kast pudiera encabezar una vocería, aunque dicha información aún no estaba confirmada.