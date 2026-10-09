Presión por indulto a exlautarista Aliste Vega divide al oficialismo

Santiago 3 de julio 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, realiza un punto de prensa junto los presidentes de partidos oficialistas Dragomir Yankovic/Aton Chile

La decisión del Partido Republicano de respaldar la solicitud de indulto del exmiembro del Movimiento Lautaro, Juan Manuel Aliste Vega, tomó totalmente por desprevenidos a los dirigentes de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli).

Esta semana, a través de una carta, el exlautarista -quien se encuentra condenado por el homicidio del cabo de Carabineros Luis Moyano- pidió al Presidente José Antonio Kast recibir el beneficio por razones humanitarias, debido a una cáncer terminal que lo mantiene internado en el Hospital Penitenciario de Santiago.

El caso reactivó la presión de republicanos y el Partido Nacional Libertario (PNL) para que el gobierno concrete la entrega de indultos, uno de los compromisos que asumió el Mandatario al llegar a La Moneda.

El tema, eso sí, no ha sido fácil para el gobierno. Pese a las presiones, hasta el momento, en Palacio han evitado fijar una fecha. Incluso, con el objetivo de evitar eventuales costos políticos, se ha conversado la posibilidad de hacer los anuncios una vez terminada la tramitación de la Ley de Presupuesto.

En ese contexto, tanto en republicanos como libertarios, con el objetivo de apurar el proceso y también dar una señal de transversalidad, salieron a respaldar el posible indulto a Aliste Vega. “Creemos que el terrorista y exlautarista Aliste Vega, quien hoy sufre cáncer terminal, debe ser indultado para cumplir condena en su casa”, dijo el secretario general de republicanos, Vicente Bruna.

Eso sí, agregó que se debería avanzar en otros casos similares: “(Tenemos) la convicción de que es el momento para indultar, ya, a todos los miembros de las FF.AA. y de Orden que hoy presentan condiciones de salud de consideración humanitaria y así terminen de cumplir las condenas en sus hogares”.

Antes, ya habían sido los diputados Cristián Araya y Luis Fernando Sánchez los que habían solicitado avanzar con el indulto.

La postura no solo tensionó la interna del partido y trajo como coletazo la renuncia de la diputada Macarena Santelices -quien cuestionó que no podían enfrentar los indultos como una “moneda de cambio”-, sino que también desató algunos desmarques en la coalición de centroderecha.

“No me gusta la idea de indultar al asesino de carabineros y nunca he sido adepto de la institución del indulto en manos de un Ejecutivo piadoso. Esto debe estar reglado en una ley general que incorpore salvedades a casos muy específicas por razones humanitarias específicas. Tampoco dispongo de los antecedentes médicos del Sr. Aliste Vega para poder emitir un juicio medianamente fundado”, dijo el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, consultado por La Tercera.

En esa línea, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón (RN), planteó que “lo primero es que hoy el indulto es una facultad exclusiva presidencial, no nos corresponde a los partidos presionar”.

Eso sí, agregó que “nosotros estamos dispuestos a que exista una legislación que posibilite la entrega indultos a personas que estén en etapa terminal de la vida, cualquiera sea el delito que se haya cometido. Pero no debería ser el Presidente de la República, sino que un organismo especializado compuesto por médicos y otros expertos el que determine el estado de salud para otorgar el beneficio”.

En la UDI, en privado, no esconden que la postura de republicanos no cayó bien. En el partido no solo cuestionan el momento en el que se está impulsando el indulto a Aliste Vega -en un contexto en el que en las últimas dos semanas dos carabineros han sido asesinados en el marco de operativos-, sino que también recalcan que se debe hacer una revisión más exhaustiva del caso para tomar definiciones.

El miércoles en la noche, de hecho, desde las juventudes del partido no dudaron en apuntar directamente contra el diputado Araya. “¡Diputado, los terroristas no se indultan", publicaron en redes sociales con una imagen del parlamentario.

En todo caso, este jueves algunos republicanos insistieron con el tema. “Cuando el que pide este trato humanitario es alguien con quien yo no comparto sus ideas, ahí es cuando somos realmente puestos a prueba (…) ¿Qué se diría de nosotros si nos negáramos ahora?“, dijo el diputado José Carlos Meza en entrevista con T13.

En esa línea, recalcó que “espero que nunca más se ponga en duda nuestra visión del trato humanitario a los presos”.