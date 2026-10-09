SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Presión por indulto a exlautarista Aliste Vega divide al oficialismo

    Dirigentes de Chile Vamos tomaron distancia del respaldo del Partido Republicano a que se otorgue el beneficio al exmiembro del Movimiento Lautaro. Si bien coincidieron en que se deben evaluar las razones humanitarias, recalcaron que no debe ser el Presidente quien defina en estos casos.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas
    Santiago 3 de julio 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, realiza un punto de prensa junto los presidentes de partidos oficialistas Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La decisión del Partido Republicano de respaldar la solicitud de indulto del exmiembro del Movimiento Lautaro, Juan Manuel Aliste Vega, tomó totalmente por desprevenidos a los dirigentes de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli).

    Esta semana, a través de una carta, el exlautarista -quien se encuentra condenado por el homicidio del cabo de Carabineros Luis Moyano- pidió al Presidente José Antonio Kast recibir el beneficio por razones humanitarias, debido a una cáncer terminal que lo mantiene internado en el Hospital Penitenciario de Santiago.

    El caso reactivó la presión de republicanos y el Partido Nacional Libertario (PNL) para que el gobierno concrete la entrega de indultos, uno de los compromisos que asumió el Mandatario al llegar a La Moneda.

    El tema, eso sí, no ha sido fácil para el gobierno. Pese a las presiones, hasta el momento, en Palacio han evitado fijar una fecha. Incluso, con el objetivo de evitar eventuales costos políticos, se ha conversado la posibilidad de hacer los anuncios una vez terminada la tramitación de la Ley de Presupuesto.

    En ese contexto, tanto en republicanos como libertarios, con el objetivo de apurar el proceso y también dar una señal de transversalidad, salieron a respaldar el posible indulto a Aliste Vega. “Creemos que el terrorista y exlautarista Aliste Vega, quien hoy sufre cáncer terminal, debe ser indultado para cumplir condena en su casa”, dijo el secretario general de republicanos, Vicente Bruna.

    Eso sí, agregó que se debería avanzar en otros casos similares: “(Tenemos) la convicción de que es el momento para indultar, ya, a todos los miembros de las FF.AA. y de Orden que hoy presentan condiciones de salud de consideración humanitaria y así terminen de cumplir las condenas en sus hogares”.

    Antes, ya habían sido los diputados Cristián Araya y Luis Fernando Sánchez los que habían solicitado avanzar con el indulto.

    La postura no solo tensionó la interna del partido y trajo como coletazo la renuncia de la diputada Macarena Santelices -quien cuestionó que no podían enfrentar los indultos como una “moneda de cambio”-, sino que también desató algunos desmarques en la coalición de centroderecha.

    “No me gusta la idea de indultar al asesino de carabineros y nunca he sido adepto de la institución del indulto en manos de un Ejecutivo piadoso. Esto debe estar reglado en una ley general que incorpore salvedades a casos muy específicas por razones humanitarias específicas. Tampoco dispongo de los antecedentes médicos del Sr. Aliste Vega para poder emitir un juicio medianamente fundado”, dijo el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, consultado por La Tercera.

    En esa línea, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón (RN), planteó que “lo primero es que hoy el indulto es una facultad exclusiva presidencial, no nos corresponde a los partidos presionar”.

    Eso sí, agregó que “nosotros estamos dispuestos a que exista una legislación que posibilite la entrega indultos a personas que estén en etapa terminal de la vida, cualquiera sea el delito que se haya cometido. Pero no debería ser el Presidente de la República, sino que un organismo especializado compuesto por médicos y otros expertos el que determine el estado de salud para otorgar el beneficio”.

    En la UDI, en privado, no esconden que la postura de republicanos no cayó bien. En el partido no solo cuestionan el momento en el que se está impulsando el indulto a Aliste Vega -en un contexto en el que en las últimas dos semanas dos carabineros han sido asesinados en el marco de operativos-, sino que también recalcan que se debe hacer una revisión más exhaustiva del caso para tomar definiciones.

    El miércoles en la noche, de hecho, desde las juventudes del partido no dudaron en apuntar directamente contra el diputado Araya. “¡Diputado, los terroristas no se indultan", publicaron en redes sociales con una imagen del parlamentario.

    En todo caso, este jueves algunos republicanos insistieron con el tema. “Cuando el que pide este trato humanitario es alguien con quien yo no comparto sus ideas, ahí es cuando somos realmente puestos a prueba (…) ¿Qué se diría de nosotros si nos negáramos ahora?“, dijo el diputado José Carlos Meza en entrevista con T13.

    En esa línea, recalcó que “espero que nunca más se ponga en duda nuestra visión del trato humanitario a los presos”.

    Más sobre:OficialismoIndultosJuan Manuel Aliste VegaMovimiento LautaroChile VamosPartido RepublicanoEarly Access

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Metro cierra ocho estaciones de Línea 5 por emergencia: pasajeros fueron evacuados

    Plan del Pentágono para transmitir ejecución genera crítica transversal: lo califican de “bárbaro” y “repugnante”

    Para la medianoche se estima la reposición del suministro eléctrico en sector de San Carlos de Apoquindo en Las Condes

    Corte de Temuco se inhabilita para resolver recursos que buscan anular sentencia por Operación Huracán

    Bancada PC e independientes exige salida de embajador Judd tras declaraciones sobre soberanía nacional en la Antártica

    Aplazan en más de un año juicio contra exdiputado Pulgar: será en noviembre de 2027

    Lo más leído

    1.
    Oficialismo llama a no adelantar discusión presidencial tras apertura de Matthei a nueva candidatura

    Oficialismo llama a no adelantar discusión presidencial tras apertura de Matthei a nueva candidatura

    2.
    Exministras de la Mujer de Bachelet y Boric buscan evitar cierre de Prodemu y ofrecen colaboración a gobierno de Kast

    Exministras de la Mujer de Bachelet y Boric buscan evitar cierre de Prodemu y ofrecen colaboración a gobierno de Kast

    3.
    Ojos de la llave: una ministra afectada por la emergencia en San Carlos y Fujimori en la nueva edición del libro de Piñera

    Ojos de la llave: una ministra afectada por la emergencia en San Carlos y Fujimori en la nueva edición del libro de Piñera

    4.
    Diputado Kast e irrupción de Matthei: “Entiendo que le baje la ansiedad de ver (a Bachelet) anunciando su candidatura y quiera subirse al carro”

    Diputado Kast e irrupción de Matthei: “Entiendo que le baje la ansiedad de ver (a Bachelet) anunciando su candidatura y quiera subirse al carro”

    5.
    Kaiser refuerza críticas a posible candidatura de Bachelet: “Tenía más bien la impresión de que ya no estaba para esos trotes”

    Kaiser refuerza críticas a posible candidatura de Bachelet: “Tenía más bien la impresión de que ya no estaba para esos trotes”

    6.
    El despliegue de La Moneda frente a la emergencia y el diseño para evitar primeros cuestionamientos

    El despliegue de La Moneda frente a la emergencia y el diseño para evitar primeros cuestionamientos

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Hasta cuándo llueve en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo y qué se espera para el fin de semana

    ¿Hasta cuándo llueve en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo y qué se espera para el fin de semana

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Servicios

    Así funcionará el comercio este fin de semana largo por el feriado del lunes

    Así funcionará el comercio este fin de semana largo por el feriado del lunes

    Rating del jueves 8 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    BTS en Chile: cómo comprar entradas para los conciertos y cuáles son los precios

    BTS en Chile: cómo comprar entradas para los conciertos y cuáles son los precios

    Metro cierra ocho estaciones de Línea 5 por emergencia: pasajeros fueron evacuados
    Chile

    Metro cierra ocho estaciones de Línea 5 por emergencia: pasajeros fueron evacuados

    Para la medianoche se estima la reposición del suministro eléctrico en sector de San Carlos de Apoquindo en Las Condes

    Corte de Temuco se inhabilita para resolver recursos que buscan anular sentencia por Operación Huracán

    Banco Central recibió visita protocolar del Presidente José Antonio Kast
    Negocios

    Banco Central recibió visita protocolar del Presidente José Antonio Kast

    Aluvión en Las Condes: balance preliminar estima daños en más de US$ 170 millones

    Caso Australis: Tribunal rechaza reabrir investigación penal y deja sin efecto medidas cautelares

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes
    Tendencias

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Tras el aluvión: habrá una breve pausa de las lluvias pero meteorólogos advierten su regreso la próxima semana

    Continúa la lluvia hoy en algunos sectores de Santiago, Valparaíso, Coquimbo y O’Higgins

    Con Palacios y Alarcón todo el partido: un Boca Juniors mixto empata en Córdoba pensando en su semifinal continental
    El Deportivo

    Con Palacios y Alarcón todo el partido: un Boca Juniors mixto empata en Córdoba pensando en su semifinal continental

    El Abierto de Chile da un salto y el golf nacional mantiene su presencia en el circuito de proyección del PGA Tour

    Tras abandonar a su selección: Cristiano Ronaldo anota con Al Nassr y le faltan solo 20 goles para los mil

    Cómo activar el roaming de emergencia y ahorrar batería en el teléfono durante una urgencia
    Tecnología

    Cómo activar el roaming de emergencia y ahorrar batería en el teléfono durante una urgencia

    Samsung presenta el Galaxy S26 FE en Chile: cámaras e IA para los fans del K-pop

    AirPods 5 en Chile: qué ofrecen y por qué conviene pagar $20.000 más

    Nuevo libro sobre Electrodomésticos será presentado en Primavera del Libro
    Cultura y entretención

    Nuevo libro sobre Electrodomésticos será presentado en Primavera del Libro

    La Ley alista la reunión de su formación histórica: el Festival de Viña 2027 aparece en el horizonte

    Las productoras Live Nation y Bizarro anuncian alianza y buscan potenciar la música latina

    Plan del Pentágono para transmitir ejecución genera crítica transversal: lo califican de “bárbaro” y “repugnante”
    Mundo

    Plan del Pentágono para transmitir ejecución genera crítica transversal: lo califican de “bárbaro” y “repugnante”

    Trump anuncia que Rusia suministrará más de 300.000 toneladas de diésel al mercado global y de EE.UU.

    Katie Zacharia sería la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca

    Inyecciones para bajar de peso: ¿cuánto estamos dispuestas a sacrificar?
    Paula

    Inyecciones para bajar de peso: ¿cuánto estamos dispuestas a sacrificar?

    El cortisol ¿es un enemigo?

    Champiñones encurtidos