Gobierno anuncia refuerzo de vigilancia policial por viviendas evacuadas tras aluvión en Las Condes

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, confirmó este jueves que hay viviendas evacuadas producto del aluvión que afectó a Las Condes, por lo que se dispuso un refuerzo de la vigilancia policial para resguardar los inmuebles durante la emergencia.

El secretario de Estado entregó los antecedentes tras participar de manera telemática, desde Chiloé, donde se encontraba junto al ministro de Defensa, Fernando Barros, en una reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) regional.

La emergencia llevó al Presidente José Antonio Kast a instruir la declaración de zona de catástrofe para Las Condes, con el propósito de agilizar los procedimientos administrativos y facilitar la disponibilidad de recursos para enfrentar las consecuencias del aluvión.

Consultado sobre las medidas de seguridad que se adoptarán durante la noche en los sectores afectados, Alvarado informó que Carabineros está desplegando personal adicional para reforzar la vigilancia.

“Eso se trató en el Cogrid, se está viendo con Carabineros, se están desplegando fuerzas policiales adicionales, hay casas que han sido evacuadas, por lo tanto requieren de una atención y vigilancia especial y se están haciendo todas las coordinaciones” , señaló.

El biministro también informó que se delimitará un perímetro donde se restringirá la circulación, con el objetivo de permitir el ingreso de maquinaria pesada y facilitar los trabajos de despeje de las vías afectadas.

Según explicó, el reconocimiento aéreo realizado por las autoridades permitió constatar una afectación importante y la existencia de vías de tránsito frecuente bloqueadas, cuya recuperación requiere una intervención urgente.

En ese contexto, indicó que se dispuso el despliegue de recursos del Ministerio de Obras Públicas y del municipio, además de equipamiento de las Fuerzas Armadas, especialmente del Ejército, para apoyar las labores de emergencia.

Alvarado llamó a la población a evitar acercarse a las zonas afectadas y respetar las restricciones que serán informadas por los canales oficiales, para no obstaculizar el trabajo de los equipos desplegados.