SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Licencias médicas anotan en agosto su mayor alza en año y medio, debido a baja base de comparación

    Según la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), en agosto se registraron 596.422 licencias de origen común, un aumento de 4,6%. "Este resultado es esperable", dado que en igual mes de 2025 ya se habían reducido por las medidas de fiscalización, dijo la Suseso. Igualmente marcan una baja de 14% en el año.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Licencias médicas vuelven a subir y anotan en agosto su mayor alza en un año y medio, debido a baja base de comparación SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El número de Licencias Médicas Electrónicas (LME) de origen común que se emiten en el país se ha estabilizado en un nuevo nivel desde que el 20 de mayo del año pasado la Contraloría revelara que entre 2023 y 2024 más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera de Chile durante sus licencias médicas.

    Antes de mayo de 2025, prácticamente todos los meses las licencias que se emitían superaban las 600 mil y hasta las 700 mil mensuales. Pero desde que la Contraloría sacó su informe, pasaron a estar todos los meses por debajo de las 600 mil.

    Con ello, durante un año la emisión de licencias médicas registró bajas interanuales a tasas de dos dígitos todos los meses, desde mayo 2025 a mayo 2026.

    Después de todo ese periodo en caída libre, en junio anotó un primer incremento, aunque muy leve, de 2% versus igual mes de 2025. Ese fue el primer mes, desde marzo de 2025, sin una disminución. Al mes siguiente, en julio, retomó una caída de 3,4%.

    Pero según los últimos datos de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), en agosto pasado ya abiertamente las licencias volvieron a crecer. Ese mes se emitieron 596.422 LME de origen común, un incremento de 4,6% versus igual mes de 2025. Se trata del mayor avance que registran en casi un año y medio, desde marzo de 2025, aunque siguen bajo las 600 mil.

    “Este resultado es esperable, debido a que desde junio la comparación se realiza con meses de 2025 en que la emisión ya había comenzado a descender, tras la implementación de las medidas de fiscalización”, dijo la Suseso en su reporte, aludiendo a una baja base de comparación.

    Con todo, en lo que va del año muestran un retroceso de 14%, totalizando 4.023.257. “La disminución observada se presenta de manera transversal en los distintos grupos analizados. Entre enero y agosto de 2026, el número de licencias disminuyó tanto en Fonasa (-14,4%) como en isapres (-13,5%), en hombres y mujeres, en trabajadores del sector público y privado. Asimismo, la duración promedio de las licencias también disminuyó respecto de igual período de 2025, pasando de 12,9 a 11,5 días por licencia”, de acuerdo a la Suseso.

    Explicó que desde la perspectiva de las personas trabajadoras, en enero-agosto disminuyó tanto el número que utilizó licencias médicas, pasando de 1,9 millones a 1,7 millones, como la intensidad de uso.

    En promedio, las licencias por trabajador se redujeron de 2,5 a 2,3, mientras que los días autorizados bajaron de 31,1 a 25,9 días. “Asimismo, aumentó la proporción de personas trabajadoras que utilizó una sola licencia médica y disminuyó la participación de quienes registraron múltiples licencias y mayores períodos de reposo”, señaló la Suseso.

    Diagnósticos

    La Suseso detalló que “la composición de las licencias también presentó cambios relevantes. Los trastornos mentales continuaron siendo el principal diagnóstico, aunque redujeron su participación dentro del total y registraron la mayor disminución en el número de licencias emitidas respecto de igual período del año anterior”.

    Esto, considerando que este diagnóstico representó un 27,8% del total de LME emitidas a agosto, lo que se compara con el 32,1% de igual lapso del año anterior. Así, pasaron de 1.532.419 las LME por trastornos mentales en los primeros ocho meses de 2025, a 1.138.190 en el mismo periodo de este año, una baja de casi 26%. Esa caída fue seguida por las de los diagnósticos de enfermedades musculoesqueléticas (-15,9%) y las del sistema nervioso (-11,2%).

    En paralelo, la Suseso reportó que “otros grupos diagnósticos aumentan su participación dentro del total, especialmente el grupo otros, las enfermedades respiratorias, los traumatismos y las enfermedades infecciosas y parasitarias. Esto refleja que la reducción observada en las LME ha sido más intensa en algunos diagnósticos que en otros, modificando la composición de las causas que las originan”.

    Además, la autoridad sostuvo que “respecto de los días por licencia, se observa que los grupos de diagnósticos presentan diferencias importantes en la duración promedio de las licencias médicas. Las enfermedades musculoesqueléticas, los trastornos mentales, los traumatismos y las enfermedades del sistema nervioso concentran los períodos de reposo más prolongados, con promedios cercanos o superiores a 12 días por licencia”.

    En contraste, informó que “las enfermedades respiratorias y las enfermedades infecciosas y parasitarias se caracterizan por licencias considerablemente más breves, con duraciones promedio inferiores a cuatro días. Los diagnósticos digestivos se sitúan en una posición intermedia, con una duración promedio cercana a nueve días por licencia. Esto evidencia que la duración del reposo médico varía significativamente según el tipo de afección que origina la licencia, lo cual es consistente con las orientaciones clínicas vigentes establecidas en el Decreto Supremo N° 7, de 2013, del Ministerio de Salud”.

    Más sobre:LicenciasLicencias médicas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Metro cierra ocho estaciones de Línea 5 por emergencia: pasajeros fueron evacuados

    Plan del Pentágono para transmitir ejecución genera crítica transversal: lo califican de “bárbaro” y “repugnante”

    Para la medianoche se estima la reposición del suministro eléctrico en sector de San Carlos de Apoquindo en Las Condes

    Corte de Temuco se inhabilita para resolver recursos que buscan anular sentencia por Operación Huracán

    Bancada PC e independientes exige salida de embajador Judd tras declaraciones sobre soberanía nacional en la Antártica

    Aplazan en más de un año juicio contra exdiputado Pulgar: será en noviembre de 2027

    Lo más leído

    1.
    Personas con estudios universitarios y mayores de 45 años son las que más están demorando en encontrar empleo

    Personas con estudios universitarios y mayores de 45 años son las que más están demorando en encontrar empleo

    2.
    Tribunal declara la quiebra de notaria Valeria Ronchera por no pago de deuda a Primus Capital

    Tribunal declara la quiebra de notaria Valeria Ronchera por no pago de deuda a Primus Capital

    3.
    Ultranav de la familia Von Appen presenta proyecto portuario por US$80 millones en la Región de Magallanes

    Ultranav de la familia Von Appen presenta proyecto portuario por US$80 millones en la Región de Magallanes

    4.
    Banco Central de Argentina pierde más de US$ 1.000 millones en operación respaldada con oro

    Banco Central de Argentina pierde más de US$ 1.000 millones en operación respaldada con oro

    5.
    Superintendencia de Pensiones y AFP se defienden frente a ofensiva judicial de Gino Lorenzini por fondos generacionales

    Superintendencia de Pensiones y AFP se defienden frente a ofensiva judicial de Gino Lorenzini por fondos generacionales

    6.
    Senador Macaya asegura que a fines del primer semestre de 2027 “debiéramos empezar a ver que nuestra economía se pone de pie”

    Senador Macaya asegura que a fines del primer semestre de 2027 “debiéramos empezar a ver que nuestra economía se pone de pie”

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Hasta cuándo llueve en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo y qué se espera para el fin de semana

    ¿Hasta cuándo llueve en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo y qué se espera para el fin de semana

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Servicios

    Así funcionará el comercio este fin de semana largo por el feriado del lunes

    Así funcionará el comercio este fin de semana largo por el feriado del lunes

    Rating del jueves 8 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    BTS en Chile: cómo comprar entradas para los conciertos y cuáles son los precios

    BTS en Chile: cómo comprar entradas para los conciertos y cuáles son los precios

    Metro cierra ocho estaciones de Línea 5 por emergencia: pasajeros fueron evacuados
    Chile

    Metro cierra ocho estaciones de Línea 5 por emergencia: pasajeros fueron evacuados

    Para la medianoche se estima la reposición del suministro eléctrico en sector de San Carlos de Apoquindo en Las Condes

    Corte de Temuco se inhabilita para resolver recursos que buscan anular sentencia por Operación Huracán

    Banco Central recibió visita protocolar del Presidente José Antonio Kast
    Negocios

    Banco Central recibió visita protocolar del Presidente José Antonio Kast

    Aluvión en Las Condes: balance preliminar estima daños en más de US$ 170 millones

    Caso Australis: Tribunal rechaza reabrir investigación penal y deja sin efecto medidas cautelares

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes
    Tendencias

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Tras el aluvión: habrá una breve pausa de las lluvias pero meteorólogos advierten su regreso la próxima semana

    Continúa la lluvia hoy en algunos sectores de Santiago, Valparaíso, Coquimbo y O’Higgins

    El Abierto de Chile da un salto y el golf nacional mantiene su presencia en el circuito de proyección del PGA Tour
    El Deportivo

    El Abierto de Chile da un salto y el golf nacional mantiene su presencia en el circuito de proyección del PGA Tour

    Tras abandonar a su selección: Cristiano Ronaldo anota con Al Nassr y le faltan solo 20 goles para los mil

    “Los votos de Limache y San Luis van a ir blancos”: la ofensiva de César Villegas tras bajar su candidatura a la ANFP

    Cómo activar el roaming de emergencia y ahorrar batería en el teléfono durante una urgencia
    Tecnología

    Cómo activar el roaming de emergencia y ahorrar batería en el teléfono durante una urgencia

    Samsung presenta el Galaxy S26 FE en Chile: cámaras e IA para los fans del K-pop

    AirPods 5 en Chile: qué ofrecen y por qué conviene pagar $20.000 más

    Nuevo libro sobre Electrodomésticos será presentado en Primavera del Libro
    Cultura y entretención

    Nuevo libro sobre Electrodomésticos será presentado en Primavera del Libro

    La Ley alista la reunión de su formación histórica: el Festival de Viña 2027 aparece en el horizonte

    Las productoras Live Nation y Bizarro anuncian alianza y buscan potenciar la música latina

    Plan del Pentágono para transmitir ejecución genera crítica transversal: lo califican de “bárbaro” y “repugnante”
    Mundo

    Plan del Pentágono para transmitir ejecución genera crítica transversal: lo califican de “bárbaro” y “repugnante”

    Trump anuncia que Rusia suministrará más de 300.000 toneladas de diésel al mercado global y de EE.UU.

    Katie Zacharia sería la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca

    Inyecciones para bajar de peso: ¿cuánto estamos dispuestas a sacrificar?
    Paula

    Inyecciones para bajar de peso: ¿cuánto estamos dispuestas a sacrificar?

    El cortisol ¿es un enemigo?

    Champiñones encurtidos