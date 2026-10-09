Licencias médicas anotan en agosto su mayor alza en año y medio, debido a baja base de comparación

Licencias médicas vuelven a subir y anotan en agosto su mayor alza en un año y medio, debido a baja base de comparación

El número de Licencias Médicas Electrónicas (LME) de origen común que se emiten en el país se ha estabilizado en un nuevo nivel desde que el 20 de mayo del año pasado la Contraloría revelara que entre 2023 y 2024 más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera de Chile durante sus licencias médicas.

Antes de mayo de 2025, prácticamente todos los meses las licencias que se emitían superaban las 600 mil y hasta las 700 mil mensuales. Pero desde que la Contraloría sacó su informe, pasaron a estar todos los meses por debajo de las 600 mil.

Con ello, durante un año la emisión de licencias médicas registró bajas interanuales a tasas de dos dígitos todos los meses, desde mayo 2025 a mayo 2026.

Después de todo ese periodo en caída libre, en junio anotó un primer incremento, aunque muy leve, de 2% versus igual mes de 2025. Ese fue el primer mes, desde marzo de 2025, sin una disminución. Al mes siguiente, en julio, retomó una caída de 3,4%.

Pero según los últimos datos de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), en agosto pasado ya abiertamente las licencias volvieron a crecer. Ese mes se emitieron 596.422 LME de origen común, un incremento de 4,6% versus igual mes de 2025. Se trata del mayor avance que registran en casi un año y medio, desde marzo de 2025, aunque siguen bajo las 600 mil.

“Este resultado es esperable, debido a que desde junio la comparación se realiza con meses de 2025 en que la emisión ya había comenzado a descender, tras la implementación de las medidas de fiscalización”, dijo la Suseso en su reporte, aludiendo a una baja base de comparación.

Con todo, en lo que va del año muestran un retroceso de 14%, totalizando 4.023.257. “La disminución observada se presenta de manera transversal en los distintos grupos analizados. Entre enero y agosto de 2026, el número de licencias disminuyó tanto en Fonasa (-14,4%) como en isapres (-13,5%), en hombres y mujeres, en trabajadores del sector público y privado. Asimismo, la duración promedio de las licencias también disminuyó respecto de igual período de 2025, pasando de 12,9 a 11,5 días por licencia”, de acuerdo a la Suseso.

Explicó que desde la perspectiva de las personas trabajadoras, en enero-agosto disminuyó tanto el número que utilizó licencias médicas, pasando de 1,9 millones a 1,7 millones, como la intensidad de uso.

En promedio, las licencias por trabajador se redujeron de 2,5 a 2,3, mientras que los días autorizados bajaron de 31,1 a 25,9 días. “Asimismo, aumentó la proporción de personas trabajadoras que utilizó una sola licencia médica y disminuyó la participación de quienes registraron múltiples licencias y mayores períodos de reposo”, señaló la Suseso.

Diagnósticos

La Suseso detalló que “la composición de las licencias también presentó cambios relevantes. Los trastornos mentales continuaron siendo el principal diagnóstico, aunque redujeron su participación dentro del total y registraron la mayor disminución en el número de licencias emitidas respecto de igual período del año anterior”.

Esto, considerando que este diagnóstico representó un 27,8% del total de LME emitidas a agosto, lo que se compara con el 32,1% de igual lapso del año anterior. Así, pasaron de 1.532.419 las LME por trastornos mentales en los primeros ocho meses de 2025, a 1.138.190 en el mismo periodo de este año, una baja de casi 26%. Esa caída fue seguida por las de los diagnósticos de enfermedades musculoesqueléticas (-15,9%) y las del sistema nervioso (-11,2%).

En paralelo, la Suseso reportó que “otros grupos diagnósticos aumentan su participación dentro del total, especialmente el grupo otros, las enfermedades respiratorias, los traumatismos y las enfermedades infecciosas y parasitarias. Esto refleja que la reducción observada en las LME ha sido más intensa en algunos diagnósticos que en otros, modificando la composición de las causas que las originan”.

Además, la autoridad sostuvo que “respecto de los días por licencia, se observa que los grupos de diagnósticos presentan diferencias importantes en la duración promedio de las licencias médicas. Las enfermedades musculoesqueléticas, los trastornos mentales, los traumatismos y las enfermedades del sistema nervioso concentran los períodos de reposo más prolongados, con promedios cercanos o superiores a 12 días por licencia”.

En contraste, informó que “las enfermedades respiratorias y las enfermedades infecciosas y parasitarias se caracterizan por licencias considerablemente más breves, con duraciones promedio inferiores a cuatro días. Los diagnósticos digestivos se sitúan en una posición intermedia, con una duración promedio cercana a nueve días por licencia. Esto evidencia que la duración del reposo médico varía significativamente según el tipo de afección que origina la licencia, lo cual es consistente con las orientaciones clínicas vigentes establecidas en el Decreto Supremo N° 7, de 2013, del Ministerio de Salud”.