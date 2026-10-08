Primeras encuestas de cara al balotaje en Brasil dan mayor ventaja a Flávio Bolsonaro sobre Lula en relación a primera vuelta

La primera encuesta de Datafolha de la segunda vuelta presidencial en Brasil muestra que Flávio Bolsonaro tiene un 49% de la intención de voto, frente al 45% de Lula (PT). En votos válidos, el senador del Partido Liberal (PL) obtiene el 52%, frente al 48% del presidente brasileño y líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT). El sondeo fue encargado por TV Globo y Folha de Sao Paulo. El margen de error es de dos puntos porcentuales, según informó este jueves el medio G1.

Los votos válidos excluyen los votos en blanco, los nulos y a los indecisos, y constituyen la métrica del TSE (Tribunal Superior Electoral) para contabilizar el resultado final el día de la elección, explica Folha.

Datafolha: Flávio Bolsonaro tem 52% e Lula, 48% em votos válidos no segundo turnohttps://t.co/TIeAA0jTcG — Folha de S.Paulo (@folha) October 8, 2026

En la primera vuelta, celebrada el domingo pasado, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% del candidato del PT.

Datafolha salió a las calles el martes (6) y el miércoles (7), en un trabajo encargado por Folha y TV Globo. Se entrevistó a 2.520 electores. El margen de error es de dos puntos porcentuales, al alza o a la baja, y el nivel de confianza es del 95%.

Según la encuesta, el 46% de los votantes de Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) y Romeu Zema (Novo) en la primera vuelta se inclinan ahora por Flávio Bolsonaro. Asimismo, muestra que el 32% declara que votará por Lula y el 15% afirma que votará en blanco o nulo. Según la encuesta, el 94% de los electores dice estar totalmente decidido sobre su voto y el 6% afirma que aún podría cambiar.

El escritor Augusto Cury (Avante), que quedó en tercer lugar en la primera vuelta, expresó este jueves su apoyo a Flávio Bolsonaro para la segunda vuelta, según confirmó a O Globo el equipo de prensa del excandidato. En una transmisión en vivo, Bolsonaro afirmó que tuvo una conversación positiva con el escritor y dijo que ambos comparten ideas similares. “Hoy tuve una conversación muy agradable con Augusto Cury, una persona con la que nunca me había detenido a charlar. Fue una sorpresa muy grata; dejó una impresión muy buena”, declaró Flávio.

El sondeo muestra a Flávio con una intención de voto más destacada -considerando aquí el total de votos- entre el 42% de los habitantes del populoso Sudeste (50% frente a 42%), entre quienes integran la clase media baja que percibe de 2 a 5 salarios mínimos (56% frente a 38%), el 15% de los sureños (58% frente a 35%) y el 28% de los evangélicos (69% frente a 25%).

🇧🇷 ELEIÇÕES 2026 | REJEIÇÃO



🔴 Lula (PT): 46% (+1)

🔵 Flávio Bolsonaro (PL): 43% (-2)



📊 Datafolha/Globo/Folha

📅 6-7/out

2.520 entrevistados • ±2 p.p. • Presencial

Registro TSE: BR-0949/2026 — Eixo Político (@eixopolitico) October 8, 2026

El presidente, manteniendo la tendencia de la primera vuelta, obtiene mejores resultados entre el 47% más pobre (52% frente a 41%), el 28% con menor nivel educativo (55% frente a 41%), el 49% de católicos (53% frente a 41%) y el 27% de habitantes del Nordeste (61% frente a 35%), destaca Folha.

Según Datafolha, el 76% de los electores entrevistados afirman que votarán por su candidato porque consideran que es la mejor opción. Otro 19% afirma que votará para derrotar al adversario.

Las cifras varían entre los electores de Flávio Bolsonaro y Lula. Por ejemplo, entre los electores del senador del PL, el 69% dice que vota por él porque es el mejor candidato, mientras que el 25% afirma que lo hace derrotar al otro candidato.

En el caso de Lula, el 83% decanta por el petista porque es el mejor candidato. En cambio, un 13% busca derrotar al otro candidato al sufragar por el actual mandatario.

En la encuesta espontánea, en la que los entrevistados responden sin ver previamente los nombres de los candidatos, el 46% mencionó a Flávio Bolsonaro, el 44% señaló a Lula como candidato, el 5% declaró que votaría en blanco, nulo o por ninguno, y el 4% está indeciso.

El rechazo a los candidatos que disputan la segunda vuelta de la elección presidencial sigue siendo alto. El 46% de los entrevistados afirma que no votaría por Lula, frente al 43% que dice lo mismo sobre Flávio Bolsonaro, apunta Folha de Sao Paulo.

➡️ "Eu não avalio pesquisa", diz Lula após Datafolha mostrar Flávio na frente pic.twitter.com/JHe3ZI9cGO — Metrópoles (@Metropoles) October 8, 2026

Datafolha también midió la aprobación del gobierno de Lula: un 49% lo desaprueba, un 48% aprueban y un 2% dice que no sabe. El sondeo preguntó sobre la evaluación de la administración petista. Para un 40% lo califica de malo/pésimo, un 35% de excelente/bueno, un 24% de regular y un 1% responde que no sabe.

Lula afirmó este jueves que no evalúa las encuestas electorales. La declaración se produjo después de que un sondeo de Datafolha situara a Flávio Bolsonaro a la cabeza en la disputa por la segunda vuelta de la elección presidencial.

“No, yo no evalúo encuestas, no trabajo así. Trabajo sabiendo que necesito obtener más votos que Flávio para ganar las elecciones. Tengo 17 días para ello y mi obligación es trabajar, ganarme esos votos”, dijo Lula a la prensa tras salir del cuartel general de la campaña en Brasilia, donde participó en grabaciones.

Al comentar la campaña, el presidente reafirmó que pretende centrarse en los próximos días en la búsqueda de votantes. “Voy a ganar votos. La única forma de ganar una elección es ganando votos. Y estoy convencido de que voy a ganar las elecciones”, señaló.

Encuesta de PoderData/Aya

La encuesta de Datafolha no fue la única de la jornada en perfilar los escenarios de segunda vuelta. Más temprano, una encuesta de PoderData/Aya mostró al senador Flávio Bolsonaro (PL) a la cabeza en la disputa de la segunda vuelta presidencial en Brasil, programada para el 25 de octubre. En el enfrentamiento contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), el congresista obtiene el 53% de los votos válidos, frente al 47% del candidato del PT.

Es la primera encuesta tras la primera vuelta de las elecciones, en la que Flávio obtuvo el 47,03% de los votos y Lula, el 45,16%. La ventaja del senador sobre el candidato del PT había sido de 1,87 puntos porcentuales en las urnas. Ahora, la distancia a favor de Bolsonaro es de 6 puntos.

🇧🇷 ELEIÇÕES 2026 | 2º TURNO (VOTOS VÁLIDOS)



🔵 Flávio Bolsonaro (PL): 53% (+3)

🔴 Lula (PT): 47% (-3)



📊 PoderData/Aya

📅 5-7/out

3.000 entrevistados • ±1,8 p.p. • Telefone

Registro TSE: BR-08134/2026 pic.twitter.com/n1JguSxoWk — Eixo Político (@eixopolitico) October 8, 2026

La encuestadora realizó 3.000 entrevistas telefónicas en todo el país entre el 5 y el 7 de octubre, con un margen de error de 1,8 puntos porcentuales.

Según PoderData/Aya, Lula mantiene la preferencia en segmentos estratégicos del electorado, como las mujeres, donde registra el 50% de las intenciones de voto frente al 42% del senador del PL. Flávio obtiene mejores resultados en el Centro-Oeste (54%), el Sudeste (51%) y el Sur (58%), así como entre quienes cursaron la educación secundaria (55%).

En cuanto a la diferencia por nivel económico, Lula tiene 48% y Bolsonaro 42% entre quienes tienen una renta familiar inferior a dos salarios mínimos; los porcentajes pasan a 39% y 57%, respectivamente, entre quienes tienen entre dos y cinco salarios mínimos y a 43% y 55% entre quienes cuentan con más de cinco salarios mínimos. En resumen, Lula es preferido entre los más pobres, mientras que la placa se invierte en favor de Bolsonaro en los sectores medios y altos.

También se preguntó a los electores quién tiene más posibilidades de ganar la contienda por el Palacio de Planalto en esta segunda vuelta, midiendo la expectativa de victoria y no la intención de voto: el 54% considera que Flávio tiene más probabilidades de ganar la elección, mientras que el 37% ve a Lula como el candidato con mayores posibilidades de triunfo. Otro 9% no supo responder.

#PoderData 🔎 Pesquisa PoderData/Aya divulgada nesta 5ª feira (8.out.2026) mostra que 54% dos eleitores acreditam que Flávio Bolsonaro (PL) tem mais chance de vencer o 2º turno da eleição presidencial. Outros 37% apontam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto 9%… pic.twitter.com/1wmC3D9DSS — Poder360 (@Poder360) October 8, 2026

En una semana, la expectativa de victoria de Flávio Bolsonaro aumentó 9 puntos porcentuales, mientras que la de Lula retrocedió 11 puntos porcentuales. En la encuesta anterior, el 45% apostaba por la victoria del senador, frente al 48% que esperaba la reelección del mandatario.

Asimismo, el sondeo apunta que, entre los electores que optaron por Augusto Cury (Avante) en la primera vuelta, el 56% votará por Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta. Al mismo tiempo, el 27% de los votantes del escritor se inclinaría por Lula. En la primera vuelta Cury obtuvo 3.448.569 votos, equivalentes al 2,89%.

En tanto, el 48% de los electores de Renan Santos (Missão) votará por Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones, y otro 25% lo hará por el actual presidente brasileño. El domingo pasado, el activista de extrema derecha ocupó el cuarto lugar, con un 2.24% (2.675.887 votos).

PoderData/Aya: 56% dos eleitores de Cury vão para Flávio; 27%, para Lulahttps://t.co/jyayYR3IZF — CNN Brasil (@CNNBrasil) October 8, 2026

El avance de Flávio entre el electorado va acompañado de una disminución en el rechazo al candidato. En el nuevo sondeo de PoderData/Aya, el 43% de los entrevistados afirma que no votaría “bajo ningún concepto” por el congresista. La cifra descendió 3 puntos porcentuales en 7 días. Entre quienes rechazan a Lula, el índice bajó 1 punto porcentual, pasando del 47% al 46%.

A poco más de dos semanas de la segunda vuelta, el 49% de los electores desaprueba la gestión de Lula, mientras que el 44% la aprueba. Otro 7% no supo responder.

La evaluación del gobierno también es negativa: el 50% desaprueba la administración petista, frente al 44% que la aprueba. Otro 6% no supo responder, consigna el medio Poder 360.