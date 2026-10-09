Gobierno decreta zona de catástrofe en Las Condes tras devastador aluvión que arrasó con personas, autos y casas

El fenómeno de El Niño, el más potente desde que existe registro, ha dicho presente durante octubre en Chile, particularmente en la Región Metropolitana y sus consecuencias son innegables.

Recientemente produjo el octubre más lluvioso de todos los tiempos, y durante la jornada de este jueves generó otro evento sin precedentes: un intempestivo aluvión de gran magnitud en Las Condes, puntualmente en el sector de San Carlos de Apoquindo.

Cerca de las 5 de la tarde y justo después de una gran nube negra que derivó en gran cantidad de lluvia, comenzaron a circular videos de micros y automóviles en medio del agua y del barro, principalmente por la calle General Blanche, además de Francisco Bulnes Correa y Quebrada Honda.

Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, anticipaba justo antes del desarrollo de la emergencia en Las Condes lo que sucedería. “Con un fenómeno de El Niño extraordinario, es esperable, que pasen cosas extraordinarias”. Esto se cumplió a cabalidad.

El aluvión afectó a decenas de viviendas del sector, cuyos dueños poco pudieron hacer para evitar el ingreso del agua. Una situación similar vivieron centros educacionales como la Universidad de los Andes y el Duoc UC, además de la Clínica Universidad de los Andes y la Clínica San Carlos de Apoquindo de la Universidad Católica. También centros comerciales y tiendas de conveniencia. Los videos estaban a la orden del día.

En otros lugares, como la Universidad del Desarrollo, se permitió la salida anticipada de sus trabajadores.

Por lo ocurrido, el Presidente José Antonio Kast anunció una medida excepcional para la comuna. “Como resultado de la información levantada en el Cogrid regional, encabezada por el ministro Alvarado y con la participación de los ministros de Obras Públicas, Defensa, Salud, Energía, y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruído decretar zona de catástrofe a la comuna de Las Condes”, dijo.

La emergencia, además, obligó al gobierno a posponer la promulgación de la Ley de Reconstrucción, programada originalmente para este viernes.

Sector afectado en Las Condes.

Según el delegado presidencial, Germán Codina, hubo una serie de daños materiales que hasta el cierre de esta edición no se cuantificaban entre casas, señalética, instalaciones y vehículos, y seis heridos. Una mujer, por ejemplo, acorde al gonernador Metropolitano, Claudio Orrego, terminó con una fractura expuesta.

Además, se emitió una alerta SAE de Senapred, en la que se solicitaba mantenerse en pisos superiores, y se activó un puesto de mando del que participaban Bomberos, Carabineros, Senapred, Samu y la Municipalidad.

Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes, señala que el fenómeno se inició en la calle Álvaro del Portillo. “Sabemos que hay muchas viviendas inundadas, estamos yendo a rescatar a las personas que se encuentran atrapadas, vamos en camino”, clamaba en medio de la catástrofe.

En Las Condes dieron a conocer el perímetro afectado. Inicialmente fue el comprendido entre Camino El Alba al norte, Vital Apoquindo al oriente, Quebrada Honda al sur y la cordillera al oriente.

Con el correr de los minutos, el agua llegó hasta la Plaza de Los Dominicos, lo que a su vez derivó en congestiones vehiculares en varios puntos de la capital. Lo ocurrido en la precordillera terminó gatillando un efecto dominó.

Por su parte, Senapred, ante la magnitud de la emergencia, decretó Alerta Roja para las comunas de Cordillera y Precordillera de la capital, esto es San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

Autoridades.

Ante la gravedad de los hechos, la Seremi de Educación de la Región Metropolitana dio a conocer que para este viernes las clases estarán suspendidas en las comunas Las Condes, San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Lo Barnechea, Vitacura y Colina para todo tipo de establecimientos, ya sean públicos o privados, desde educación parvularia hasta escolar. Las instituciones de educación son independientes, por lo que cada una debe decidir qué hacer.

Por ejemplo, desde el Duoc UC señalaron que “una vez asegurado el bienestar de nuestra comunidad y apoyadas las acciones de emergencia en el entorno, se continuará con la evaluación y limpieza de la infraestructura de la sede para determinar las condiciones de operación de los próximos días”. Como medida preventiva, las actividades académicas presenciales de este viernes en la sede San Carlos de Apoquindo serán suspendidas y se realizarán en modalidad remota.

Durante la emergencia, incluso, algunas personas quedaron, literalmente, atrapadas dentro de las instalaciones. Por ejemplo, desde la Universidad de los Andes señalaron que su Comité de Seguridad recomendaba que las personas no salieran del campus. “Hay cafeterías disponibles y los edificios están abiertos para el resguardo de la comunidad. Los seguiremos manteniendo informados por los canales institucionales”.

Aluvión en Las Condes.

Pese a lo sucedido, desde la Clínica Universidad de los Andes intentaron entregar señales de tranquilidad y dijeron que las condiciones al interior del recinto eran seguras. “Sin embargo, debido a la inundación de las calles y vías de acceso aledañas, actualmente no existen condiciones para ingresar o salir de sus instalaciones de manera segura”.

Por otra parte, aclararon que una serie de imágenes que mostraban supuestas inundaciones en pabellones eran falsas. “Únicamente se registró un ingreso puntual de agua en una sala de espera, situación que fue controlada en pocos minutos, sin afectar las áreas críticas de atención”, indicaron.

Mientras, desde la Clínica UC sostuvieron que como medida preventiva suspendieron “la atención del Servicio de Urgencia, así como las consultas médicas, exámenes y procedimientos ambulatorios durante hoy jueves 8 y mañana viernes 9 de octubre”.

Durante esta semana, en medio del sistema frontal, Las Condes ya había comenzado a hacer trabajos en el sector.

“Nuestros equipos de emergencia se encuentran trabajando para abordar esta contingencia, evaluar sus efectos y adoptar las medidas necesarias para restablecer la atención en condiciones seguras. Solicitamos a nuestros pacientes y a la comunidad no acudir a la Clínica San Carlos de Apoquindo mientras se mantenga esta situación”, añadieron.

Una situación inédita

Raúl Cordero señala que lo visto este jueves es similar a lo que pasó en Maipú a comienzos de año. “La causa principal son precipitaciones intensas en cortos lapsos de tiempo. Un país cordillerano como Chile está expuesto siempre al riesgo de aluviones; y ese riesgo se dispara con precipitaciones en la primavera o en el verano, cuando la isoterma cero irremediablemente va a estar más alta de lo que nos gustaría”, dice.

Por su parte, Ivo Fustos, geofísico y académico de la Universidad de La Frontera, especialista en amenazas naturales y riesgos geológicos e hídricos, explica que ha habido, durante el último invierno, una gran cantidad de nieve que ha quedado acumulada en la cordillera de Santiago.

“Esto, sumado a las precipitaciones de altura que fueron reportadas en la mañana, como un aviso por parte de la Dirección Meteorológica de Chile, hace que finalmente esta agua caiga sobre esta nieve, se derrita y aumente la cantidad de agua disponible para transportar”, indica. Todo esto, agrega, “hace que se pueda transportar una mayor cantidad de sedimentos, generando los aluviones que hemos visto en las últimas horas”.

Mientras, Hermann Manríquez, director del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), explica que lo que comúnmente se conoce como deslizamientos de tierra se denomina formalmente remociones en masa. “El especialista advirtió que algunos de los factores de riesgo están asociados a la manera en que se han intervenido y ocupado determinados sectores del territorio”.

Cabe recordar que parte del origen de esta situación, sumado además al fenómeno climático, radica en lo ocurrido durante el último verano, cuando un incendio se registró el 31 de diciembre de 2025, dejando más de 1.000 hectáreas q uemadas en el sector precordillerano de San Carlos de Apoquindo.

Esto dejó mucho material, incluidas ramas, piedras y árboles sueltos, generando ya un aluvión en febrero de este año tras un intenso sistema frontal. El fuego había erosionado el terreno al destruir la capa vegetal, incrementando el riesgo aluvional.

Este evento generó 25 casas dañadas, además de 11 anegadas y calles llenas de barro y piedras, totalizando 4.000 metros cúbicos de material.