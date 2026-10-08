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    “No quiero que se manosee mi nombre”: Gustavo Álvarez fija su postura ante una eventual oferta para dirigir a la Roja

    El otrora técnico de la U pidió que se trate el tema "con responsabilidad" y le mandó un mensaje a los hinchas del equipo que ahora dirige, Liga de Quito: "mi objetivo es quedar en la historia del club".

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Álvarez descartó una posible oferta de la Roja. Foto: @LDU_Oficial.

    La búsqueda de un técnico para la Roja continúa. Pero uno de los nombres que sonaba para asumir el desafío de llevar a Chile al Mundial 2030, se bajó durante la jornada de este jueves 8 de octubre.

    Se trata de Gustavo Álvarez, el otrora técnico de Universidad de Chile y que hoy dirige a Liga de Quito, tras una polémica salida del equipo laico. “Con respecto al tema de la Selección de Chile, pido que se lo trate con responsabilidad, porque mi presente está en Liga, junto a la dirigencia trabajamos pensando en el futuro”, respondió el adiestrador en rueda de prensa.

    Luego abordó el tema de manera más enfática y señaló que “no quiero que se manosee la situación, ni mi nombre, el hincha es muy sensible, y quiero que sepa que tiene un entrenador que piensa hoy y mañana en Liga, mi objetivo es quedar en la historia del club”.

    Álvarez pidió dejar el tema atrás ya que, desea concentrarse en el clásico que vivirá su oncena este domingo 11 de octubre, ante Barcelona. “Sé bien la trascendencia a nivel nacional que tiene este partido, por ello hemos trabajado muy fuerte con el objetivo de alcanzar la victoria el fin de semana”.

    Triunfo que busca seguir en puestos de avanzada, hoy está en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027, pues es muy difícil que alcance al puntero, Independiente del Valle, pues lo separan 28 unidades. “En estas instancias del torneo todos los partidos son decisivos, más aún por la importancia de sumar puntos para escalar posiciones en la tabla”, afirmó.

    Córdova dirigirá a Chile en noviembre. Foto: Jeff Lee/Photosport. JEFF LEE/PHOTOSPORT

    Córdova sigue hasta noviembre

    Pese a los controvertida gira norteamericana, dónde cosechó dos derrotas y un triunfo, y la abrupta salida de Marcelino Núñez de la concentración, Nicolás Córdova continuará al mando del Equipo de Todos hasta noviembre.

    “Estamos convencidos de que este interinato ha sido tiempo ganado. Se han tomado decisiones desde lo técnico que van enfocados en nuestro objetivo final que es volver a un en Mundial 2030. Se ha rejuvenecido la Selección, han sumado minutos jugadores que no tenían minutos internacionales”, señaló el gerente de Selecciones Nacionales, Felipe Correa.

    “Lo hemos dicho en hartas oportunidades, Nicolás va a estar a cargo en los partidos de noviembre. Eso no está en cuestionamiento”, concluyó.

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