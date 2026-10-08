La UC informa el estado del Claro Arena tras el aluvión en Las Condes

La UC dio detalles del estado del Claro Arena tras el aluvión en San Carlos de Apoquindo.

Las intensas precipitaciones que afectaron a la Región Metropolitana provocaron un impactante aluvión en Las Condes, específicamente en San Carlos de Apoquindo. Además de las zonas residenciales, uno de los focos que provocó preocupación fue en las inmediaciones del Claro Arena.

La lluvia activó una quebrada, produciendo un alud que dejó registros que rápidamente se masificaron: vehículos siendo arrastrados por el agua, entre los que se apreció un bus del sistema RED que incluso contaba con pasajeros en el techo.

El torrente avanzó puntualmente por la calle General Blanche hacia el poniente: “Alerta de tránsito. La vía totalmente inundada por deslizamiento de barro desde sector precordillerano en San Carlos de Apoquindo/Gral. Blanche. No transite hacia este lugar. Varios vehículos fueron arrastrados por el caudal”, detalló TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago en X.

🔴Lluvias provocan aluvión en Las Condes: registros captan a vehículos siendo arrastrados por el agua



El fenómeno meteorológico se registró a la altura de General Blanche con San Carlos de Apoquindo.



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La UC informa el estado del Claro Arena tras el aluvión

No obstante, pese a la preocupación por el estadio de Universidad Católica, los cruzados descartaron que el recinto se viera afectado, siendo Camino El Alba Sur la calle más cercana que sufrió complicaciones.

“Queremos comunicar a los hinchas de Universidad Católica que nuestro recinto deportivo no se ha visto afectado por esta situación”, informó el cuadro estudiantil en sus redes sociales.

Luego, el posteo agregó que “desde Cruzados enviamos nuestro apoyo a los vecinos del sector que se han visto afectados por esta emergencia climatológica”. Por ahora, no se han entregado detalles sobre una presunta suspensión del duelo que enfrentará a Universidad Católica y Audax Italiano, en el retorno de la Liga de Primera. La UC recibirá a los floridanos en el Claro Arena, este sábado 10 de octubre.