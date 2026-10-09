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    Directora de Senapred afirma que no existe monitoreo de remoción en masa en Chile y que aluvión fue un “evento súbito” imposible de anticipar

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora de Senapred, Alicia Cebrián, descartaron un error de protocolo debido a la ausencia de mensajería SAE para la evacuación preventiva de las zonas afectadas.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Un aluvion de barro afecta desde el sector de San Carlos de Apoquindo hasta el sector de los Dominicos en la comuna de Las Condes generando estragos y arrastrando vehiculos y personas Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Durante el último balance realizado la noche del jueves tras el aluvión que afectó a la comuna de Las Condes, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, descartaron un error de protocolo debido a la ausencia de mensajería SAE para la evacuación preventiva de las zonas afectadas, al señalar que se trató de un “evento súbito” que no fue posible anticipar.

    No obstante, destacaron la ausencia de un sistema de prevención de remoción en masa en el país.

    Todo comenzó al activarse la Quebrada Honda, a la altura de General Blanche con San Carlos de Apoquindo, lo que generó un río de barro y rocas que avanzaron con fuerza con dirección surponiente y que arrastró vehículos y daño viviendas y locales comerciales.

    “El origen de esta aluvión (...) es que hay un evento inusual de caídas de precipitaciones extremas en un muy corto periodo de tiempo; 15 milímetros de precipitaciones en un periodo extremadamente breve, lo que generó una crecida repentina de la quebrada con arrastre de barro, sedimentos y material vegetal”, informó el subsecretario Pavez.

    Por su parte, la directora Cebrián sostuvo que “nosotros veníamos desde hace días dando cuenta de este sistema frontal, avisando a la ciudadanía, la región estaba con una alerta amarilla, producto de todas estas precipitaciones, y este evento tuvo unas características, tal como lo informó el organismo técnico Sernageomin, que fue súbito”.

    Añadió que “esto sucedió de un momento a otro, se activó esta quebrada y produjo todo este aluvión con las consecuencias que todos ya sabemos; por lo tanto no hubo tiempo de hacer ni evacuaciones preventivas, ni enviar el SAE, que la función del SAE es poder reforzar procesos de evacuación. Como fue un evento súbito, ello no fue posible hacer y esa es la explicación de por qué no se envió el SAE”, relevó.

    Consultada por una posible falla del protocolo, la jefa de Senapred sostuvo que “el sistema está funcionando, está activado, se han cumplido todos los protocolos, es una emergencia muy importante a la que ya se está respondiendo en muy corto periodo de tiempo, por lo tanto la evaluación que se hace con posterioridad a la ocurrida la emergencia y al análisis que se hizo de la respuesta, para pensar en si hay que replantearse algo, reformular, no es el minuto, el momento hoy día de responder, atender a las personas lo más rápidamente posible”.

    Tras esto, el subsecretario Pavez insistió: “Es un evento súbito, de características completamente anormales, tal cual como ha sido este fenómeno del Niño, que ha afectado a gran parte de nuestro país desde julio hasta la fecha, este es el evento 14, y por lo tanto habían trabajos preventivos, sin embargo, lo que vivimos hoy día en un corto periodo de tiempo, 15 milímetros, generó este aluvión que obviamente hace imposible, muchas veces o dificulta en exceso la reacción previa del envío de un mensaje”.

    Y requerida respecto de si, en este escenario, no fue posible anticipar la emergencia, la directora Cebrián enfatizó: “Sí, el evento súbito, cualquiera este sea, hoy día es un aluvión, pero podría ser otra amenaza, es algo que ocurre de un minuto a otro, y que no ha sido posible de anticipar que ocurriera. En el sistema frontal, se estaban monitoreando todas sus consecuencias, había una alerta amarilla para la región; sin embargo ocurrió esto, no existe el monitoreo de remoción en masa en nuestro país, por lo tanto la activación de la quebrada y todas las consecuencias que hemos conocido se denomina así, un evento súbito que no fue posible de anticipar, esa es la definición más técnica”.

    Más sobre:AluviónLas Condesgobiernomensajería SAEevento súbitoprotocoloMáximo PavezAlicia CebriánSenapred

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